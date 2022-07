Hålen i muren – vid den dödligaste gränsövergången i världen

Plötsligt syns silhuetten i det skarpa dagsljuset. En man i trasiga kläder stapplar mot vår bil. Han faller framåt den sista metern.

– Vatten, säger han.

Gail Kocourek från hjälporganisationen Tucson Samaritans får fram en flaska ur bagaget.

– Vänta lite. När kissade du senast? frågar hon.

Mannen minns inte.

– Luktade det illa?

Mannen nickar.

– Då får du inte dricka. Sippa bara lite.

Mannen får i sig vätska och börjar prata. Antonio Flores har färdats i tolv dagar från Puebla i Mexiko. Nu försöker han gå genom öknen till Phoenix.

– Jag vill träffa min son. Han ska fylla två år. Jag har aldrig sett honom, säger han.

Han har 25 mil kvar. Det är över 40 grader Celsius i det gassande solskenet.

Gail Kocourek från Tucson Samaritans kommunicerar med en ung kille vid muren. Foto: Eva Tedesjö

Det är en dag i mängden för volontärerna Gail Kocourek och Bob Phillips från Tucson Samaritans. De åker längs gränsen och bistår med vatten, mat och mediciner till migranter i nöd.

De möter många människor som Antonio Flores. Människor som lurats av människosmugglarna att tro att det går snabbt att ta sig genom öknen.

De befinner sig vid den farligaste gränsövergången vid en landgräns i världen, enligt statistik från FN:s migrationsorganisation IOM (International Organization on Migration).

Under 2021 dog minst 728 personer som försökte ta sig in i USA från Mexiko. Det var fler än under något annat år, i en statistik med betydande mörkertal. Mycket talar för att tragedierna blir ännu fler under 2022.

Gail Kocourek från Tucson Samaritans tittar till några av korsen i öknen. De markerar platser där döda kroppar har påträffats. Foto: Eva Tedesjö

I öknen i Arizona vittnar träkors med små röda punkter om tragedierna. Det är minnesplatser där kvarlevor har påträffats. Människor som dött av uttorkning och utmattning.

Många kroppar identifieras aldrig. Och många saknade personer påträffas aldrig.

– De äts upp av vilda djur och förstörs av hettan, berättar Gail Kocourek.

Antonio Flores på landsvägen norr om Sasabe inser att han kan bli ännu ett offer.

– Jag dog nästan igår, säger han.

Han vädjar om lift till Phoenix.

Gail Kocourek konstaterar att hon kan dela ut vatten och mat och trösta och stötta. Men hon får inte ta upp en papperslös migrant som liftare.

– Jag är ledsen. Det är olagligt, säger hon gång på gång.

Antonio Flores vill ha skjuts till Phoenix. Men Gail Kocourek kan bara ge en kram. Foto: Eva Tedesjö

Hon erbjuder sig att kontakta gränspolisen, som kan deportera honom till Mexiko. Han vägrar. Han påstår att han ska hamna i fängelse.

Han säger att han suttit inne i flera år, för att han försökt ta sig in i USA.

Det går inte ihop, han måste ha gjort något som han inte vill berätta, konstaterar Gail Kocourek, mest för sig själv.

Blanca Reyes och Ofelia Labrada på Casa de la Esperanza i Sasabe, Mexico får ett nytt fläktsystem av Tucson Samaritans. Foto: Eva Tedesjö

Volontärerna från Tucson Samaritans är på väg till byn Sasabe som ligger precis vid gränsen. Gail Kocourek ska åka in på den mexikanska sidan och betala hyran för Casa de la Esperanza, ”Hoppets hus”.

Det är en samlingslokal som bistår människor på väg mot USA. Migranterna kan få ett mål lagad mat och en dusch eller ringa ett telefonsamtal. Det går att få kontakt med en expert på asylrätten.

På en vägg hänger en stor tavla med röda punkter, som ska informera om alla dödsfallen i öknen.

– Vi vill att folk ska förstå att det är mycket farligt, säger Gail Kocourek.

Gail Kocourek från Tucson Samaritans hjälper till med vatten till migranter som håller sig kring hålen i muren vid gränsen USA och Mexiko. Foto: Eva Tedesjö

Hon tar en sväng med bilen runt i mexikanska Sasabe och guidar – en affär, en tegelfabrik, en kulle där lokalbefolkningen ordnar tuppfäktningar. Vi kan inte ta några bilder, det är för farligt. Många i byn jobbar för kartellen. De män som vi möter längs vägen försörjer sig sannolikt på att smuggla människor från Latinamerika till USA.

– Många av dem är unga killar. De får inga andra jobb. Och när de börjat jobba för kartellen kan de inte sluta. Då blir de dödade, säger Gail Kocourek.

Marknaden styr: efterfrågan från migranterna är av allt att döma större än någonsin.

Den amerikanska gränspolismyndigheten CBP är på väg mot ett rekord, med över 2 miljoner ingripanden mot migranter under budgetåret 2021/2022, som löper ut i september. Rekordet från året dessförinnan var 1,73 miljoner ingripanden.

I vissa fall handlar det om människor som grips gång på gång när de passerat gränsen. Men folk försöker ta sig in i USA från fler länder och i större skaror än någonsin tidigare, samtidigt som migrationen från Mexiko är på sin högsta nivå på många år, enligt en granskning från Washington Post.

Många faktorer samverkar för att knuffa iväg migranter från sina hemländer och attrahera migranter till USA. Pandemin, problemen i världsekonomin och konflikterna runt om i världen sätter människor i rörelse. Arbetskraftsbrist får dem att ta sig till USA. Förhoppningarna på den nye ledaren i Vita huset likaså.

Muren i Arizona. Foto: Eva Tedesjö

Muren löper som en taggig drakrygg genom det torra, kuperade landskapet. Det är 60 mil gräns mot Mexiko, bara i Arizona. Längs grusvägarna står bilar med representanter från gränspolisen.

De nickar och vinkar.

– De är mycket trevligare nu än när Trump var president. Det är den största skillnaden med Biden i Vita huset, säger Gail Kocourek, som tar en tur längs gränsen på den amerikanska sidan.

Donald Trump vann presidentvalet 2016 med löftena om en mur mot Mexiko. Efterträdaren Joe Biden vägrade bygga vidare – eller riva barriären.

Det finns hål och luckor, där folk kan röra sig mellan USA och Mexiko, lika lätt som om det vore ett staket mellan två hustomter. I några fall rör det sig om grindar som måste öppnas under regnperioden eller skador från översvämningar. På andra sträckor finns rena luckor i konstruktionen. Enligt uppgifter i amerikanska medier har människosmugglarna fått hål på muren genom att helt enkelt såga sönder barriären.

Volontärerna från Tucson Samaritans är tränade i att upptäcka minsta rörelse bakom stålspjälorna.

– Där är någon, säger Gail Kocourek och bromsar snabbt.

Bob Phillips från Tucson Samaritans delar ut vatten till Jorge och Osmaro. Foto: Eva Tedesjö

Jorge och Osmaro kliver in i USA för att ta emot några vattenflaskor och påsar med mat. De berättar att de har fyra vänner som håller till på en kulle bakom muren.

Såvitt vi förstår består gruppen av migranter som väntar på att mörkret ska falla – för att sedan ta sig in i USA.

Andra män vid gränsen arbetar sannolikt för kartellen. Även de får vatten och proviant från Tucson Samaritans.

– De är alla människor, säger Gail Kocourek kortfattat.

Gail Kocourek skänker en dunk vatten till en man vid gränsen – trots att hon misstänker att han har uppdrag för kartellen. Foto: Eva Tedesjö

I slutet av juni påträffades 53 döda migranter i en lastbil utanför San Antonio i Texas. Ytterligare 16 svårt medtagna migranter fick föras till sjukhus. Det var män och kvinnor från Mexiko, Guatemala, Honduras och El Salvador som tagit hjälp av människosmugglare för att komma in i USA.

Tragedin hamnade snart i bakgrunden i USA.

”Skräcken vid gränsen i bakgrunden”, löd en text av Luther Abel, William F Buckley Jr-stipendiat på den konservativa tidskriften National Review.

– Jag tror att båda partierna har funnit sig tillrätta i apatin, säger han till DN.

Inför mellanårsvalet i november försöker Republikanerna lyfta migrationsfrågan och varna för Bidens kaos vid gränsen. Men uppståndelsen på nationell nivå är inte densamma som under Trumperan.

– Donald Trump ändrade mycket av retoriken inom högern. Men till och med han tappade fart till slut. Om vi vill ha handel med Mexiko, så måste vi acceptera att det kommer att finnas illegal invandring. Vi kan inte kolla varenda lastbil som passerar gränsen, säger Luther Abel.

Han konstaterar att invandring splittrar både vänstern och högern: inom Demokraterna finns både flyktingaktivister och protektionister som inte vill ha en stor invandring. Hos Republikanerna ställs marknadsliberaler som gillar billig arbetskraft mot nationalister som fruktar att den vita majoriteten ska hamna i minoritet.

– Inget parti vill ha en stor illegal invandring. Men det går inte att få ihop en majoritet i partierna för riktiga förändringar av migrationspolitiken. Därför har vi kommit att acceptera död och lidande vid gränsen, säger han.

Muren löper som en taggig drakrygg genom Arizona. Foto: Eva Tedesjö

Bidenadministrationen vill lätta på några av de lagar och regler som kom till under Trumps tid vid makten. Det gäller en Trump-policy som inneburit att tiotusentals migranter fått stanna Mexiko under otrygga omständigheter medan de ansökt om asyl. Det gäller också Title 42, hälsoparagrafen som gjort det möjligt att avvisa migranter vid gränsen med hänvisning till smittskyddet under pandemin. Rättsprocesser pågår.

Kritikerna på högerkanten varnar för att trycket vid gränsen kommer att öka ännu mer när restriktionerna försvinner. Aktivisterna på vänsterkanten hävdar att det behövs mer än enstaka policyförändringar för att få ett humant och rättvist system.

Och migranterna – de är i limbo.

På tisdag, den 2 augusti, hålls primärval i Arizona. Det är då partiernas väljare avgör vilka som ska representera dem i mellanårsvalet i vågmästarstaten i november.

Den republikanska guvernörskandidaten Kari Lake – som är Trumps stora favorit – hädar att hon ska färdigställa muren, trots att den i långa stycken ligger på federal mark. ”Ska Joe Biden gripa en sittande guvernör? Försök att göra det mot mig”, skriver hon på Twitter.

Demokraten Katie Hobbs hävdar att de politiska motståndarna ger löften som de vet att de inte kan hålla. I stället uppmanar hon kongressen i Washington att ta krafttag i migrationspolitiken.

Kompromissviljan i Republikanerna och Demokraterna är minst sagt begränsad. Regionala och lokala politiker i gränstrakterna får hanka sig fram bäst de kan.

Mike Melendez, republikan i gränsstaden Nogales, säger att polisen behöver större resurser för att få bukt med människosmugglarna. Foto: Eva Tedesjö

Mike Melendez tagit på sig den otacksamma uppgiften att kandidera för Republikanerna i gränsstaden Nogales, som domineras av demokratiska väljare.

Han säger lite frustrerat att hans budskap om bättre företagsklimat och strängare syn på aborter borde locka många katolska väljare.

Migrationen och muren är inga vinnarfrågor i staden på gränsen.

– Jag har sett hålen. Muren är inte ogenomtränglig. Gränspolisen behöver större resurser, säger han.

Som många i Nogales är han första generationens invandrare från Mexiko.

– Det går inte att bara komma hit och be om medborgarskap och få bidrag. Man måste jobba oerhört hårt, säger han.

Demokraternas ordförande Francis Glad växte upp i Nogales på 1980-talet. Då kunde människor fortfarande röra sig ganska obehindrat mellan den amerikanska och mexikanska delen av staden.

Sedan kom restriktionerna.

– Vi behöver riktiga reformer av migrationspolitiken, säger hon.

Framför allt är hon trött på rapporteringen om kaoset vid gränsen.

– Republikanernas propaganda om migrationen är falsk och farlig. Vi har svårt att locka företag, vi har svårt att få läkare att komma hit, för alla tror att det är så farligt. Nogales är en säker plats, säger hon.

Jorge och Osmaro rör sig mellan Mexiko och USA vid ett hål i muren. Foto: Eva Tedesjö

Flyktingaktivisterna i Tucson Samaritans höll en virtuell minnesstund för de döda migranterna i lastbilen.

– Det var smärtsamt, säger Gail Kocourek.

Hon är inte särskilt imponerad av Bidenadministrationens insatser hittills. Men hon tror att situationen för migranterna blir lite bättre om och när hälsoparagrafen Title 42 avskaffas.

– Då får människor i alla fall möjlighet att söka asyl i USA, säger hon.

Det betyder inte att fler kommer att beviljas asyl. För unga ensamstående män är möjligheterna mycket små.

– De kommer att fortsätta att försöka ta sig in via öknen. Och om man täpper till luckorna i muren kommer de att försöka klättra över eller ta sig in under. Vi behöver ett helt annat system, säger Gail Kocourek.

Proviant till migranterna från Tucson Samaritans. Foto: Eva Tedesjö

Det är hål i muren och i migrationspolitiken. Och det är luckor i den historia som vi får höra på vägen i öknen norr om Sasabe.

Antonio Flores från Puebla vägrar låta volontärerna från Tucson Samaritans kontakta gränspolisen.

– Jag vill bara se min son, upprepar han.

Gail Kocourek och Bob Philips söker i bagageutrymmet. De vill skicka med en större vattendunk, men den blir för tung. Antonio Flores ryggsäck gick sönder tidigare under utflykten. Nu har han ingenting mer än de trasiga kläderna på kroppen och lite vatten och några kex i sin hand.

Varken flyktingaktivisterna eller invandringskritikerna vill att han ska vara där i öknen norr om Sasabe. Ändå haltar han vidare i den obarmhärtiga hettan.

Kanske blir han upptäckt av gränspolisen. Annars går han mot sin död.