Vaccinbrist mot apkoppor i USA – hälsonödläge utlyst på flera håll

Hälsonödläget i San Francisco börjar gälla från och med måndag, 1 augusti. Tanken är att staden ska kunna utnyttja sina resurser för att bättre kunna bekämpa den ökande smittspridningen av apkoppor.

”Att agera tidigt är nödvändigt för att skydda folkhälsan, något som San Francisco visade under coronapandemin”, säger stadens borgmästare London Breed i ett uttalande.

På fredagen hade 261 fall apkoppor bekräftats i San Francisco, vilket är ungefär en tredjedel av alla fall som har bekräftats i delstaten Kalifornien. I hela USA har nästan 5 000 fall upptäckts.

Staden skriver i ett uttalande att majoriteten av fall har drabbat personer inom hbtq-rörelsen, där det finns en stor oro i nuläget.

”Nödläget gör att vi måste försäkra oss om att vi har de verktyg som behövs för testning, behandling och för att nå ut med information till människor. Det är extra viktigt inom hbtq-rörelsen som just nu lider störst risk att drabbas av apkoppor”, säger Susan Philip, hälsovårdsdirektör i San Francisco.

Drop-in för vaccinering mot apkoppor i Encino, Kalifornien. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

I takt med att antalet fall ökar i staden är det fler som vill vaccinera sig. Som ett första steg har borgmästaren efterfrågat 35 000 doser, men uppger nu att det behövs minst dubbelt så många. Samtidigt har det bara levererats runt 12 000 doser, vilket innebär att många som vill vaccinera sig inte kan.

”Med tanke på att den nationella fördelningen går frustrerande långsamt är det ännu viktigare att vi snabbt lyckas vaccinera de som behöver det allra mest”, säger fullmäktigeledamoten Rafael Mandelman i ett uttalande.

Även i New York har man utlyst hälsonödläge, meddelar delstatens guvernör i ett uttalande. I delstaten hade omkring 1 400 fall rapporterats på fredagen, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av alla fall i landet. Det skriver New York Times.

Likt San Francisco har politikern i New York vädjat om att tilldelas fler doser vaccin. Just nu fördelar den amerikanske regeringen 800 000 doser i landet. Av dem kommer 110 000 att levereras till New York, skriver New York Times.

På fredagen rapporterades de två första dödsfallen i apkoppor utanför Afrika. Först rapporterade Brasilien att en person avlidit och strax därefter meddelade även spanska sjukvården att en person dött.

Läs mer:

Första europeiska dödsfallet i apkoppor i Spanien

Johan Nilsson: 7 frågor och svar om apkoppor

Så ska vaccinet mot apkoppor fördelas i Sverige