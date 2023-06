Han är den typiske döde ryske soldaten

Logga in

I mitten av juni hade över 25 000 ryssar stupat i Ukraina, enligt brittiska public servicebolaget BBC och oberoende ryska sajten Mediazona som med hjälp av ett team volontärer har identifierat döda soldater.

Snittåldern och de stupades bakgrund har förändrats sedan starten på den fullskaliga invasionen i februari förra året.

Under krigets tre första månader var den vanligaste döde ryssen en 21-årig kontraktsoldat med låg gradbeteckning. De senaste månaderna har det i stället varit en 34-årig före detta fånge med okänd grad.

För att illustrera siffrorna redogör BBC/Mediazona för en 21-årig soldat från Brjansk som stupade i södra Ukraina i maj förra året. Fadern berättar att sonen tidigt siktade på att bli fallskärmsjägare, han lärde sig kampsport och fallskärmshoppning. Sedan kom han in på en akademi för fallskärmsjägare och anslöt sig därefter till underrättelsetjänsten GRU:s specialstyrkor. Knappt tre månader in i kriget hamnade 21-åringen i bakhåll i en by i norra Charkiv och dödades.

Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin framför sina kontraktsoldater. Foto: Prigozjins presstjänst/AP

Knappt ett år senare stupade en 34-årig man från Severodvinsk i Bachmut. Han avtjänade ett nioårigt fängelsestraff för narkotikabrott, efter att ha gripits med 600 gram av drogen Alfa-PVP, när han i november förra året anslöt sig till den paramilitära milisen Wagnergruppen. 34-åringen blev lovad en lön på 100 000 rubel i månaden (knappt 13 000 kronor) och frigivning efter ett halvårs tjänstgöring, men efter fem månader dog han när Wagnergruppen försökte ta kontroll över Bachmut.

Enligt Arash Heydarian Pashakhanlou, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, har förändringen av vilka som stupar att göra med Wagnergruppen. Ledaren Jevgenij Prigozjin har rest runt i fängelser och rekryterat fångar med löfte om frigivning efter sex månaders tjänstgöring i Ukraina.

– De kanske har suttit i fängelse i X antal år, då är det inte så märkligt att de är i 30-årsåldern, säger han till DN.

Under hösten, vintern och våren har Wagnergruppen varit väldigt aktiva i striderna om staden Bachmut. Man har talat om den så kallade ”köttkvarnen”, där Wagnersoldater skickas fram i stora vågor som kanonmat.

– Det har varit väldigt blodiga strider i Bachmut, många har dött.

Ryska rekryter på ett pansarfordon under en övning i Krasnodar i oktober förra året. Foto: AP

För Kremls del kan det vara mer fördelaktigt att ex-fångar dör än unga kontraktsoldater.

– Ex-fångarna anses inte vara lika värdefulla för samhället. Människor blir mer upprörda om goda samhällsmedborgare kommer tillbaka i kistor än de som kanske har gjort sig skyldiga till grova våldsbrott.

Siffrorna för hur många ryssar som stupat i Ukraina går isär.

BBC/Mediazonas siffra är att betrakta som i minsta laget. Ryska försvarsministeriet har inte uppgett en dödssiffra sedan i september förra året, då man hävdade att 5 937 ryska soldater hade stupat. Ukrainska militären anger i sin tur att de har dödat eller skadat över 200 000 ryssar.

