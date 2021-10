”Han var helt tyst, han bankade på rutan och drog gardinen åt sidan”

Fredagen i staden åtta mil sydväst Oslo var en dag av skifte från torsdagens chockartade stämning till eftertanke och sökande efter tröst.

– Vi har nog haft 150 besökare här i dag. På söndag håller vi sorgegudstjänst med kaffe efteråt, berättade en anställd vid stadens omtalade korsvirkeskyrka från 1761.

I den lilla tingsrätten beslöt domaren Ann Mikalsen vid lunchtid att den 37-årige gärningsmannen skulle häktas, alltmedan han, som det hette, ”överlämnats till sjukvården för utvärdering”. Domslutet innebär full isolering i två veckor.

Strax därpå begav sig Norges färske statsminister Jonas Gahr Støre hit från huvudstaden för att möta drabbade och hälsa på kommunledningen, innan han i den tidiga kvällen lade en krans vid minnesplatsen vid Magasinparken.

På en stolpe intill kommunhuset i Kongsberg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

På en lyktstolpe vid kommunhuset – det ligger bara hundra meter från Coop-butiken där vansinnesdåden i onsdags kväll hade tagit sin början – har någon knutit fast en hjärtformad papperslapp och skrivit texten ”Stå sammen”.

Texten synes sammanfatta Kongsberg väl, om såväl avstånd och människor. Som med en av stadens universitets många studenter, 25-årige Mohammed Shaban, som tackar för det stöd som han och hans besökande vän Ibrahim Saffuri, 20, och ytterligare en kompis, fått efter onsdagskvällen som de nu, i efterhand, tänker kunde ha blivit även deras sista.

Mohammed Shaban bor i en studentlägenhet vid Hyttegata, i ett av många låga trähus. Från Coop-butiken och hit är det bara 150 meter.

Mohammed Shaban, student vid universitetet i Kongsberg, visar en rörelse som 37-åringen gjorde utanför deras fönster. Intill hans kompis och besökare Ibrahim Saffuri. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Då, i onsdagskväll, satt de och chillade, berättar Mohammed och Ibrahim för DN, när det hördes ett hårt bankande på ett fönster.

– Jag trodde först att det var en katt, vi har en här som brukar hoppa runt. Men Ibrahims ansiktsreaktion fick mig att genast gömma mig, berättar Mohammed Shaban.

Då hade de ingen aning om vilket drama som redan pågick ute på stadens gator. De anade inte livsfaran, inte då.

Ytterdörren var olåst.

– Om han tryckt ner handtaget hade han kommit in. Det är det jag tänker på och skräms av när jag försöker sova, säger Mohammed Shaban.

Vi står på gårdsplanen medan polisens tekniker i vita overaller säkrar gärningsmannens fingeravtryck på fönsterrutan och han berättar vidare:

– Jag såg hur han stack in handen genom det öppna fönstret för att dra ifrån gardinen medan jag satt alldeles intill på insidan. Då sprang vi in i sovrummet och låste och jag höll i handtaget för allt vad jag jag orkade för att han inte skulle ta sig in där.

Ibrahim Saffuri, som annars bor i staden Larvik, stod närmast fönstret och visar hur han såg mannen göra en stor rörelse med ena armen. Om han då höll i ett vapen vet han inte.

– Jag såg bara att han hade med sig något som var långt och svart.

Mohammed Shaban säger att han bad de andra att titta ut genom sovrumsfönstret medan han själv höll i handtaget. De andra såg de hur mannen sprang därifrån.

– Då släppte jag själv handtaget och tittade ut. Men jag såg aldrig ansiktet bara att han hade jeans och en vit typ undertröja på sig.

Kriminalteknikern säkrar spår på fönsterrutan. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Intill står Ibrahim Saffuri och visar hur 37-åringen rörde sig vid fönstret.

Sa han något?

– Nej, han sa ingenting. Vi hörde inte ens stegen. Han var helt tyst, han bara bankade på fönstret.

I det skedet visste de alltså fortfarande ingenting om de dödliga attacker som redan genomförts på Kongsbergs gator.

– Så jag försökte springa efter honom för att se vem det var men hann inte ifatt. Då satte vi oss i bilen och körde en runda, säger Mohammed Shaban.

Han pekar bortåt Hyttegata:

– Vid korsningen upp mot torget såg vi tre personer liggande på gatan, två kvinnor och en man. De visade inga livstecken, jag tror de var döda.

Ibrahim Saffuri stod själv precis bakom fönstret när 37-åringen bankade på rutan och stack in armen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Mohammed Shaban säger att han hans tanke då var att försöka få fast mannen.

– Jag ska erkänna att jag ville slå ner honom och fråga varför han angripit oss.

Ni har nu hört att han sagt att han hade konverterat till islam. Hur tänker du kring det?

– Vi är muslimer själva. Men jag tror inte att han tillhör något med islam, det är bara något han säger för att ödelägga bilden för oss muslimer.

Vad tänker du nu?

– Jag är glad att vi lever. Alltså… man kan andas ut nu när han är gripen… men ska jag vara ärlig mår vi inte så bra.

– Första natten klarade vi inte att vara här, även om det kanske var den tryggaste staden i Norge då med poliser överallt. Men samtidigt kändes det skrämmande att sitta och tänka på att han faktiskt varit på vårt fönster och bankat. Det kunde ha blivit vi.

Krisledningen erbjöd dem att övernatta på hotellet som ställdes i ordning för direkt berörda. Det tackade de tre killarna ja till.

Har ni fått någon att prata med?

– Ja, där fick vi prata i flera timmar med krishanterare. Det var fint. Vi känner ett gott stöd.