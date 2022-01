En grupp legosoldater från den ryska Wagnergruppen skickades till Syrien 2015 för att stödja diktatorn Bashar al-Assad och säkra oljefält. Enligt USA är Wagner en proxystyrka åt den ryska militären. I december beslutade EU att införa sanktioner mot Wagnergruppen som enligt beslutet gjort sig skyldiga till mord, tortyr och brott mot de mänskliga rättigheterna i flera länder.

I 2017 filmade en grupp Wagnersoldater själva när de torterade och halshögg en 31-årig syrisk fyrabarnspappa – som flytt diktatorn Bashar al-Assads armé och verkar ha gått vilse i öknen när han mötte Wagnersoldater. Detta är ett av de fall av tortyr som EU nämner i sanktionerna.

Offret heter Muhammad Taha Ismail al Abdullah, men är mer känd som Hamadi eller Hamdi Bouta. På filmen ses flera Wagnersoldater tortera Hamadi Bouta med en slägga. I slutet hängs Hamid Boutas kropp i fötterna innan Wagnersoldaterna häller på en brännbar vätska och tänder eld.

Som en del av en större granskning av Wagnergruppen som publicerades i december har DN träffat en anhörig till Hamadi Bouta, hans kusin Mhesn Alabdullah, som nu lever i Nederländerna. Kusinen berättade då om chocken när han fick ta del av filmen i familjens gemensamma chatt.

– Jag personligen kunde inte titta på filmen till slutet. Men de berättade för mig om resten: Att de högg huvudet på honom och spelade fotboll med huvudet, sa Mhesn Alabdullah då.

– Jag kan inte föreställa mig hur mycket smärta han kände. Det var som ett blixtnedslag, den grova tortyrmetoden har varken moral eller mänsklighet.

Hamadi Boutas bror har med hjälp från människorättsorganisationer i både Ryssland och Frankrike försökt få ryska myndigheter att utreda mordet och tortyren. Ryska utredningskommittén, SKR, som har befogenhet att inleda en utredning har tre gånger avslagit begäran. Familjens företrädare har därför tagit frågan vidare till Basmannij tingsrätt i Moskva och hävdat att utredningskommittén agerat passivt. På tisdagen avslog tingsrätten klagomålet.

Basmannij tingsrätts beslut att ”det finns ingen anledning att inleda utredning om Wagnergruppen” kritiserades av den syriske advokaten Mazen Darwish. Han är direktör för Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) och en av familjens företrädare. Foto: Privat

Tingsrättens beslut att ”det finns ingen anledning att inleda utredning” kritiserades av bland annat den syriske advokaten Mazen Darwish. Han är direktör för Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) och en av familjens företrädare.

Människorättsorganisationen påtalar i ett uttalande att SKR, vars ombud inte infann sig vid förhandlingen, lyfter fram att det inte är fastslaget att det är ryska medborgare som var inblandade i mordet och att Hamadi Boutas död varken har fastställts eller dokumenterats. SKR menar vidare att videoinspelningen inte har autentiserats och att platsen på inspelningen inte har identifierats. Dessutom mottogs ingen relevant information eller begäran om juridisk hjälp från myndigheterna i Syrien.

– Vi krävde att ett brottmål skulle inledas om mord som begåtts med extrem grymhet. Det är oacceptabelt att rättsväsendet blir ett verktyg för att skydda förövare av grova kränkningar av mänskliga rättigheter som Wagnersoldater, hjälpa brottslingar att åtnjuta straffrihet istället för att de ställs till svar och rättvisa säkerställas för offren, säger han till DN efter beslutet.

– Tingsrättens beslut är ett juridiskt stöd för straffrihet för alla brott som begås av ryska medborgare i Syrien. Det är just därför vi sedan 2011 uppmanat till att den syriska situationen skulle överlämnas till Internationella brottmålsdomstolen.

31-åriga fyrabarnspappan Hamadi Bouta hade deserterat och var på flykt från diktatorn Bashar al-Assads armé. Han torterades och dödades av Wagnersoldater i Syrien. Foto: Privat

Advokaten Mazen Darwish var förberedd på avslaget men han menar ändå att det är viktigt att ”den första polisanmälan mot den ryska Wagnergruppen” lämnades in i just Ryssland.

– Nu när vi ​​nådde en återvändsgränd med den ryska domstolen så kan vi driva ärendet till Europadomstolen, säger han.

Offrets kusin Mhesn Alabdullah är besviken efter beskedet om att ingen utredning kommer inledas i Ryssland.

– Vad kan vi göra? Det gäller alla syrier som har blivit offer antingen genom tortyr eller bombning. En rättegång väcker inte Hammadi till liv igen, men vi ville få rättvisa, säger Alabdullah till DN.

– Jag hoppas att ett åtal väcks i EU. Jag är redo att vittna.

