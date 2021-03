Här är de svenska varorna som sitter fast i Suezkanalen

Sedan i tisdags blockerar det gigantiska containerfartyget Ever Given Suezkanalen i Egypten, efter att ha gått på grund. Ombord finns bland annat hundra containrar med varor till Ikea. Men det är inte bara Ever Given som berörs av stoppet – hundratals andra fartyg står i kö för att få passera kanalen.

Enligt Stefan Strömberg, presskontakt på Göteborg hamn, är det en stor mix av importvaror som berörs av stoppet. Det handlar om allt från elektronik till byggvaror, kläder, skor, verktyg och insatsvaror till industrin. I exportledet rör det sig om basindustriprodukter som sågade trävaror och papper.

– Det är otroligt viktigt att den här vägen fungerar, både för vår import och export, säger han.

En containers kapacitet anges i ”teu”, där en 20 fots container motsvarar en teu. Varje vecka passerar 15.000 teus Suezkanalen på sin väg till och från Sverige, om man räknar in både export- och importvaror från Australien, Mellanöstern, Asien och Östafrika.

Fredrik Hermansson är vd för Greencarrier Liner Agency, som är rederiet Evergreens agent i Sverige. Han säger att ”ett par hundra teu” med varor avsedda för den svenska marknaden finns ombord på Ever Given.

– Det finns alla varuslag, allt från konsumtionsvaror till varor för förädling. Det kan handla om mat, trädgårdsprodukter, vitvaror, kläder samt råvaror eller komponenter till svensk industri. Allt man importerar från Asien, säger han men vill inte gå in närmare på vilka företag som är drabbade av stoppet.

Ever Given har lagt sig diagonalt över Suezkanalen. Foto: Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP

Förseningarna kan få stora konsekvenser, eftersom det bland annat handlar om säsongs- och kampanjvaror samt varor som behövs för att förädla olika produkter. Dessutom rubbas hela flödet av varor runt om i världen.

– Man kan räkna med att det kommer ta tid att bygga upp flödena och få rotation igen. Även tillgången på containers påverkas. Jag tror att man kommer att börja tänka på att ha ett lager och inte bara förlita sig på ”just in time”, säger Fredrik Hermansson.

Totalt passerar ett 50-tal fartyg genom kanalen varje dygn. De inblandade aktörerna drabbas av ett inkomstbortfall på sammanlagt tio miljarder dollar per dygn, enligt beräkningar gjorda av den brittiska sjöfartstidningen Lloyd's List. En del fartyg har redan börjat gå runt Godahoppsudden i Sydafrika i stället för att stå i kö och vänta på att blockeringen ska hävas.

Stefan Strömberg på Göteborgs hamn menar att söndagen kan bli avgörande, eftersom räddningsmanskapet redan har grävt ut kring fartyget och nu inväntar tidvattnet.

– Lyckas man inte få loss fartyget då börjar nog många fundera på alternativa rutter.

Fotnot: Teu står för ”twenty-foot equivalent unit” (enhet motsvarande 20 fot).

Läs mer:

Sjöfartsexpert: Risk för att fartyget välter i Suezkanalen

Ett av världens största fartyg blockerar Suezkanalen – mångmiljardförluster hotar industrin