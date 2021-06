Här är det fritt fram att förhandla om hyran

Nederländerna

I Nederländerna är en majoritet av hyresrätterna så kallade sociale huurwoningen. Det är bostäder där staten bestämmer hyran, just nu max 750 euro per månad (7 650 kronor), och reglerna kring uthyrning. Till exempel måste en tillträdande hyresgäst ha en inkomst under ett visst belopp.

Har man väl fått en av dessa eftertraktade, statligt subventionerade bostäder har man rätt att bo kvar även när ens inkomst stiger.

Problemet är att utbudet av sociala hyresrätter inte ökar i takt med befolkningen och bostadsköerna blir allt längre. I Amsterdam är väntetiden i snitt 13 år.

I övriga hyresrätter, väsentligt färre, är det fri hyressättning.

Av de runt 7,5 miljoner bostäder som finns i Nederländerna är cirka 60 procent privatägda. 8 procent ägs av privata hyresvärdar, investmentolag och så vidare. Resterande delen, cirka 32 procent ägs av bostadsföretag inom systemet sociale huurwoningen.

Danmark

Danmarks allmännytta påminner om den svenska. När det gäller den privata hyresmarknaden är det upp till varje kommun att besluta om hyrorna ska vara reglerade eller fria. I kommuner med oreglerad hyressättning bestäms hyran direkt mellan värden och de boende.

Många av landets privatägda fastigheter har reglerade hyror – oftast en så kallad omkostnadshyra där hyran baseras på drifts- och underhållskostnader samt skälig avkastning till ägaren. Undantag kan göras för totalrenoverade lägenheter och för mindre fastigheter med få lägenheter.

Att det finns flera olika former av hyresreglering har lett till skarp kritik från den europeiska samarbetsorganisationen OECD som menar att systemet skapar obalans på marknaden. Detta, menar OECD, är orsaken till att många hyreslägenheter i Danmark har omvandlats till bostadsrätter eller ägarlägenheter samtidigt som antalet hyreslägenheter sjunkit kraftigt.

Den senaste tiden har en debatt blossat upp kring utländska investerare som renoverar för att kunna höja hyrorna och nu pratas det om ändrad lagstiftning för att stoppa deras framfart.

Finland

I Finland avreglerade man hyresmarknaden på 1990-talet, och det fick två följder: utbudet ökade och hyrorna höjdes.

I dag är det relativt lätt att hitta en bostad i centrala Helsingfors, men det kostar, ofta mer än en hyresrätt i Stockholm. Många privatpersoner köper lägenheter som investeringsobjekt och hyr ut dem på den fria marknaden. En etta mitt i Helsingfors kan kosta mellan 700 och 900 euro i månaden.

Men den fria marknaden är inte det enda sättet att hyra i Finland. I alla nybyggen i Helsingfors måste en fjärdedel av bostäderna vara prisreglerade hyresbostäder. Helsingfors stad är landets största hyresvärd och lägenheterna är subventionerade och billigare. I år sökte 21 800 personer en lägenhet av staden. De delas ut enligt ett system där hyresgästens inkomster och livssituation i viss mån spelar in. I den nya stadsdelen Busholmen har man till exempel byggt bostadshus där man blandar personer från olika socioekonomiska grupper.

Att det byggs mycket i Helsingfors just nu ökar tillgången till lägenheter. Tre fjärdedelar av finländarna äger dock sitt eget boende.

Polen

I Polen är det fritt fram att förhandla om ingångshyran mellan värd och hyresgäst. Däremot finns det vissa begränsningar för hur mycket hyran därefter får höjas.

Att hyra bostad är dyrt i Polen och det råder allmän bostadsbrist. Frågan har därmed en viss politisk laddning. Det regerande högerpopulistiska partiet Lag och rättvisa (PIS) har lockat väljare med löften om hyreslättnader och ökat bostadsbyggande. Nyligen lovade regeringen att bygga 75 000 billiga hyreslägenheter för EU-pengar.

Men priserna på såväl fastigheter, ägarlägenheter och hyror fortsätter uppåt. Det höga trycket på bostadsmarknaden drivs av den stora inflyttningen till Warszawa och andra storstäder, bristen på nya fastigheter, de låga räntorna, de högre lönerna och av generösa barnbidrag.

Samtidigt är andelen hyreslägenheter i Polen låg, omkring 15 procent, jämfört med länder som Sverige och Tyskland, där över hälften av de boende i lägenheter hyr sin bostad. Den övervägande majoriteten i Polen äger alltså de lägenheter och småhus de bor i, och därför är hyrorna ingen jättefråga.

Frankrike

I Frankrike är marknadshyror grundprincipen men det finns många och stora undantag. I så kallade ”ansträngda områden” gäller hyresreglering. Det är över tusen kommuner i ett tjugotal storstadsregioner, där det är svårt att hitta bostad. Här finns hyrestak och fastighetsägaren kan tvingas betala skatt på tomma bostäder.

I varje fransk kommun måste det också finnas minst 20 procent inkomstprövade, subventionerade bostäder, så kallade HLM (”habitation à loyer modéré”, ungefär ”bostad med låg hyra”).

En handfull städer har infört striktare, lokala regler. I Paris gäller sedan ett par år tillbaka referenshyror, beroende på när fastigheten är byggd, antalet rum och adressen. För en omöblerad tvåa på 35 kvadratmeter strax innanför ringleden ska hyran till exempel vara 8 700 kronor.

Men trots hyresreglering och subventionerade bostäder är hyrorna höga i Paris. Ett år efter införandet av referenshyror kunde en studie av bostadsannonser visa att hälften av dem hade högre hyror än de tillåtna.

Tyskland

Tyskland har, i jämförelse med andra länder i Europa, en hög andel hyresgäster. Fler än hälften av landets drygt 80 miljoner invånare hyr sin bostad, enligt siffror som landets statistikmyndighet publicerade 2018.

Hur mycket en hyresbostad får kosta beror på läge och skick. Hyran ska sättas i förhållande till likvärdiga bostäder i området. Skulle priset överstiga den så kallade referenshyran med mer än 50 procent kan detta räknas som ockerhyra. Fastighetsägare som bedöms utnyttja en hyresgästs utsatta situation för att ta ut en för hög hyra riskerar böter eller fängelsestraff.

I Berlin har hyrorna på nytecknade lägenhetskontrakt i vissa stadsdelar fördubblats under de senaste tio åren. I staden pågår en intensiv och politiskt infekterad debatt om hur låg- och medelinkomsttagare ska ha råd att bo kvar. Boendesituationen för hyresgäster kan bli en av de stora frågorna när Tyskland går till val i september.

