Här är Joe Bidens tal – ord för ord

USA-valet 2020

Kära amerikaner. Det här är USA:s dag. Det här är demokratins dag. En historisk och hoppfull dag, av förnyelse och mening. USA har prövats ånyo och USA har tagit sig an utmaningen. I dag firar vi inte en presidentkandidats triumf, utan triumfen för demokratin. Människorna - och folkets vilja - har blivit hörda, och folkets vilja har beaktats.

Vi har återigen lärt oss att demokratin är värdefull. Demokratin är skör, och i denna stund, mina vänner, har demokratin segrat.

På denna helgade plats försökte för bara några dagar sedan våldet skaka Kapitoliums grundvalar. Nu kommer vi samman här, som en nation under Gud, odelbar, för att genomföra en fredlig maktövergång. Så som vi har gjort i över två sekel.

Vi blickar på vårt unikt amerikanska sätt framåt, med otålighet, mod, optimism. När vi blickar framåt mot den nation som vi vet att vi kan och måste vara, vill jag tacka mina föregångare från båda partier för att de är här. Jag tackar dem från djupet av mitt hjärta. Jag känner till vår konstitutions motståndskraft, och vår nations styrka. Det gör även President Carter som jag talade med igår kväll. Han kan inte vara med oss här i dag, men vi tackar honom för hans livslånga gärning.

Jag har just avlagt samma heliga löfte som var och en av dessa patrioter har avlagt. Löftet som George Washington var först med att avlägga. Men den amerikanska berättelsen avgörs inte av någon av oss, eller av några av oss, utan av oss alla. Av oss, medborgarna, som söker en mer perfekt union. Det här är en stor nation, vi är goda människor. Och genom seklerna, genom storm och stridighet, i fred och krig, har vi kommit långt. Men vi har en lång väg kvar.

Vi kommer att fortsätta framåt, för vi har så mycket att göra i denna vinter av faror och stora möjligheter. Mycket att göra, mycket att läka, mycket att återuppbygga, mycket att bygga och mycket att vinna.

Få människor i vår nations historia har stått inför svårare utmaningar än oss, eller sett en svårare eller mer utmanande tid än den tid vi lever i. Ett virus lurpassar i landet, och har tagit lika många liv på ett år som alla de som USA förlorade under andra världskriget.

Foto: Patrick Semansky / TT

Ett överlevnadsrop kommer från planeten själv, ett rop som inte kan bli mer desperat eller mer uppenbart än nu.

Framväxten av politisk extremism, vit makt, inhemsk terrorism, som vi måste konfrontera och som vi kommer att besegra.

Enighet. På nyårsdagen 1863 undertecknade Abraham Lincoln Emancipationsproklamationen. (Proklamationen som frigjorde slavarna i Södern, red anm).

För att övervinna dessa utmaningar, för att återställa vår själ och säkra USA:s framtid, behövs mycket mer än ord. För det krävs det mest svårfångade av alla aspekter på en demokrati - enighet.

När han satte pennan mot pappret sade presidenten, och jag citerar honom: ”Om mitt namn blir historiskt kommer det att bero på denna handling, och jag har lagt hela min själ i detta.”

Jag har lagt hela min själ i detta. I dag, denna januaridag har jag lagt hela min själ i detta. I att förena USA, att förena vårt folk, att förena vår nation. Och jag ber varje amerikan att vara med mig för denna sak. Att förenas för att kämpa mot de fiender vi står inför: ilska, förbittring och hat. Extremism, laglöshet, våld, sjukdom, arbetslöshet och hopplöshet.

Med enighet kan vi uppnå stora saker, viktiga saker. Vi kan rätta fel, vi kan sätta människor i arbete, vi kan undervisa våra barn i säkra skolor. Vi kan övervinna det dödliga viruset, vi kan premiera arbete, vi kan återskapa medelklassen och skapa en säker sjukvård för alla. Vi kan säkra jämlikhet mellan raserna och vi kan åter göra USA till en ledande kraft som gör gott i världen.

Jag vet att tal om enighet för vissa kan låta som en galen fantasi nuförtiden. Jag vet att de krafter som vill dela oss är starka, och de är verkliga. Men jag vet också att de inte är nya. Vår historia har varit en konstant kamp mellan det amerikanska idealet, där vi alla är skapade jämlika, och den hårda, fula verkligheten där rasism, främlingsfientlighet, rädsla och demonisering har slitit isär oss. Det är en ständig kamp, och segern är aldrig säker.

Joe Biden omfamnar Barack Obama, under vilkens presidentskap Biden agerade vice president. Foto: Kevin Dietsch

Genom inbördeskrig, den stora depressionen, världskrig, 11 september, genom kamp, uppoffring och bakslag, har vår goda sida alltid fått överhanden. I alla dessa stunder har tillräckligt många av oss kommit samman för att hjälpa oss alla framåt. Vi kan göra det nu. Vår historia, tro och förstånd visar vägen. Vägen till enighet. Vi kan se varandra, inte som motståndare, utan som vår nästa. Vi kan behandla varandra med värdighet och respekt.

Vi kan förena våra krafter, sluta skrika och sänka tonläget. För utan enighet finns ingen fred - bara bitterhet och ilska. Ingen utveckling - bara utmattande upprördhet. Ingen nation - bara ett tillstånd av kaos. Det här är vårt historiska ögonblick av kris och utmaning. Och enighet är vägen framåt. Vi måste möta den här stunden som Amerikas förenta stater.

Om vi gör det, kan jag garantera att vi inte kommer att misslyckas. Vi har aldrig någonsin misslyckats i USA när vi har agerat tillsammans. Så låt oss alla börja om på nytt i dag, vid denna tidpunkt, på denna plats. Låt oss börja lyssna på varandra igen, se varandra. Visa respekt för varandra. Politik måste inte vara en eld som rasar och förstör allt i sin väg. Varje meningsskiljaktighet måste inte vara en anledning till fullskaligt krig. Vi måste förkasta den kultur där fakta manipuleras eller till och med fabriceras.

Kära amerikaner, vi måste vara något annat än det här. USA måste vara bättre än så här. Och jag tror att USA är så mycket bättre än det här. Se er omkring. Här står vi i skuggan av Kapitolium. Som jag nämnde tidigare färdigställdes den i skuggan av inbördeskriget. När den här unionen bokstavligen var hotad. Vi består, vi segrar. Här står vi och tittar ut över den plats där Martin Luther King talade om sin dröm.

Här står vi. För 108 år sedan försökte tusentals demonstranter vid en tidigare installation blockera de modiga kvinnor som marscherade för sin rösträtt. Och i dag svors den första kvinnan in till ämbetet vicepresident, Kamala Harris.

Kamala Harris svors under dagens ceremoni in som USA:s vice president. Hon blir den första kvinnan att inneha posten. Foto: Saul Loeb/UPI/Shutterstock

Säg inte till mig att saker inte kan förändras. Här står vi, där hjältar som gav oss sin fulla hängivenhet vilar i evig frid.

Och här står vi, bara dagar efter att en mobb trodde att de kunde använda våld för att tysta folkets vilja, för att hindra vår demokrati från att fungera, för att köra ut oss från denna helgade mark.

Det hände inte. Det kommer aldrig att hända, inte i dag, inte imorgon, aldrig någonsin. Till alla de som stöttade vår kampanj: jag är ödmjuk inför det förtroende ni gav oss. Till alla dem som inte stöttade oss, låt mig säga det här: Lyssna på oss när vi går framåt, se vem jag är. Och om ni fortfarande inte håller med, då får det vara så. Det är demokrati. Det är USA. Rätten till fredliga meningsskiljaktigheter.

Och vår demokrati är kanske vår nations största styrka. Lyssna på mig: Oenighet får inte leda till splittring. Och jag lovar er detta. Jag kommer att vara alla amerikaners president. Och jag lovar er att jag kommer att kämpa för de som inte stöttade mig, såväl som för de som gjorde det.

De senaste veckorna och månaderna har lärt oss en smärtsam läxa. Det finns sanningar och det finns lögner. Lögner som sägs för makt och för egen vinning.

För många sekel sedan skrev Sankt Augustinus - min kyrkas helgon - att vi människor är en mångfald, som tillsammans definieras av föremålen för vår gemensamma kärlek. Vad är föremålen för amerikaners gemensamma kärlek, det som definierar oss som amerikaner? Jag tror att vi vet. Möjligheter, säkerhet, frihet, värdighet, respekt, heder, och ja, sanningen.

Foto: Patrick Semansky / TT

Jag förstår att många amerikaner ser på framtiden med rädsla och oro. Jag förstår att de oroar sig över sina jobb. Jag förstår att de ligger i sängen på natten, att de tittar upp i taket och tänker ”Kommer jag ha kvar min sjukvård? Kommer jag kunna betala mina lån?” Att de tänker på sina familjer, och det som komma skall. Jag lovar er, jag förstår.

Men svaret är inte att vända sig inåt. Att konfrontera varandra. Att inte lita på de som inte ser ut som du, eller tror på samma sak som du, eller de som inte får sina nyheter från samma källa som du.

Vi måste få stopp på det här ociviliserade kriget som ställer röd mot blå, landsbygd mot stad, konservativ mot liberal. Vi kan göra det här. Om vi öppnar våra sinnen istället för att göra våra hjärtan hårda. Om vi visar lite tolerans och ödmjukhet, och om vi är villiga att gå i någon annans skor. Som min mamma skulle ha sagt: Gå i någon annans skor, bara för ett ögonblick.

För så fungerar livet. Man kan inte veta vad ödet kommer att föra med sig. Vissa dagar behöver man hjälp. Andra dagar måste man hjälpa till. Det är så det måste vara, det är det vi gör för varandra. Och om vi beter oss så, kommer vårt land att bli starkare, mer blomstrande, mer redo för framtiden. Och vi behöver ändå inte vara överens.

Kära amerikaner, i arbetet som ligger framför oss kommer vi att behöva varandra. Vi behöver all vår styrka för att klara oss genom den här mörka vintern. Vi är på väg in i det som kan komma att bli den mörkaste och dödligaste virusperioden. Vi måste sätta politiken åt sidan och stå inför den här pandemin som en nation. Och jag lovar en sak, såsom Bibeln säger:

”Om kvällen är gråten min gäst, men om morgonen jublet”.

Vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans. Alla de kolleger jag arbetat med i senaten förstår att världen tittar på oss. De tittar på oss alla i dag. Så här är mitt budskap till de utanför våra nationsgränser. USA har prövats och vi har blivit starkare av det. Vi kommer att reparera våra allianser, och återigen engagera oss med världen.

Inte för att möta gårdagens utmaningar, utan dagens och morgondagens utmaningar. Och vi kommer att leda, inte genom vår makts exempel, utan genom vårt exempels makt. Vi kommer att vara en stark och trogen partner för fred, säkerhet och utveckling.

Vi har gått igenom så mycket i vår nation. Och det första jag vill göra som president är att be er om att gå samman med mig i en tyst bön. För att minnas alla de vi förlorat under förra årets pandemi. Fyrahundratusen amerikaner, mödrar, fäder, makar, söner, döttrar, vänner, grannar och kolleger. Vi kommer att hedra dem genom att bli det folk och den nation vi vet att vi kan och bör vara. Så jag ber er alla att be en tyst bön för de som förlorat sina liv, för de som finns kvar - och för vårt land. Amen.

Även tidigare den presidenten Bill Clinton och tidigare första damen tillika tidigare utrikesministern Hillary Clinton medverkade under dagens ceremoni. Foto: Rod Lamkey / TT

Det här är en prövningarnas tid. Vi står inför en attack mot vår demokrati, mot sanningen. Ett virus som rasar, en brännande ojämlikhet, systematisk rasism, en klimatkris, USA:s roll i världen.

Var och en av de sakerna skulle vara nog för att utmana oss på djupgående sätt. Men faktum är att vi står inför dem alla på en gång. Det gör att vår nation står inför det största ansvar vi någonsin har haft. Det är nu vi prövas. Kommer vi att kunna möta utmaningen?

Det är dags för mod, för det finns så mycket att göra. Och det här är säkert, jag lovar er. Vi kommer att bli bedömda, ni och jag, för hur vi löser dessa vår tids kriser. Kommer vi att växa med uppgiften? Kommer vi att bemästra denna ovanliga och svåra stund? Kommer vi att möta våra förpliktelser och överlämna en ny och bättre värld till våra barn? Jag menar att vi måste det och jag är säker på att ni också tycker det. Jag menar att vi kommer det, och att när vi gör det kommer vi att skriva nästa stora kapitel i de förenta staternas historia. Berättelsen om USA.

Tillsammans kommer vi att skriva en amerikansk berättelse om hopp, inte rädsla. Om enighet, inte splittring. Om ljus, inte mörker.

En berättelse som låter som en sång som betyder mycket för mig, American Anthem. Och där finns en vers som står ut, i alla fall för mig, och den går såhär: ”Sekels arbete och böner har lett oss till den här dagen. Vad kommer bli vårt eftermäle, vad kommer våra barn säga? Låt mig känna i mitt hjärta, när mina dagar är till ända: Amerika, Amerika, jag gjorde mitt bästa för dig.”

Låt oss lägga till vårt eget arbete och våra böner till vår stora nations framtida berättelse. Om vi gör det så kommer våra barn och våra barnbarn säga om oss, när våra dagar är till ända: ”De gjorde sitt bästa, de gjorde sin plikt, de helade ett söndrat land.”

USA:s 46:e president Joe Biden tillsammans med landets första dam, Jill Biden. Foto: Alex Brandon/ TT

Kära amerikaner, jag avslutar den här dagen där jag påbörjade den, med ett heligt löfte. Inför Gud och er alla, ger jag er mitt ord.

Jag kommer alltid att vara uppriktig mot er. Jag kommer att försvara konstitutionen. Jag kommer att försvara vår demokrati. Jag kommer att försvara USA och jag kommer att göra allt jag gör för er. Jag kommer inte att tänka på makt, utan möjligheter. Inte på personlig vinning utan allmänhetens bästa.

Och tillsammans kommer vi att skriva en amerikansk berättelse om hopp, inte rädsla. Om enighet, inte splittring. Om ljus, inte mörker. En berättelse om anständighet och värdighet, kärlek och helande, storhet och godhet. Låt detta bli den berättelse som vägleder oss. Berättelsen som inspirerar oss. Och som berättar för framtida generationer att vi mötte ögonblicket, och tog vårt ansvar. Demokrati och hopp, sanning och rättvisa, de dog inte på vår vakt, de blomstrade.

Att USA säkrade frihet här hemma och åter stod upp som en fyrbåk inför världen. Det är det vi är skyldiga våra förfäder, varandra, och kommande generationer.

Så med målmedvetenhet och beslutsamhet vänder vi oss nu till vår tids uppgifter. Uppburna av tro, drivna av vår övertygelse, och hängivna till varandra och det land vi älskar av hela våra hjärtan.

Gud välsigne Amerika och må Gud skydda våra trupper.

Tack USA.