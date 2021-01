Här är länderna som vaccinerat flest invånare mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 har startat i en rad länder runt om i världen, men det går olika fort fram. Allra längst har Israel kommit. I fredags hade över en miljon fått vaccin, vilket är över en tiondel av landets nio miljoner stora befolkning.

Israel startade sin kampanj den 19 december och vaccinerar nu cirka 150.000 personer om dagen, personer över 60 år, sjukvårdsarbetare och riskgrupper prioriteras. Med den här farten kan äldre och riskgrupper ha fått både en första och andra dos i slutet av januari. Då skulle en fjärdedel av landets nio miljoner invånare ha vaccinerats, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu enligt Reuters.

Landet befinner sig för tillfället i sin tredje ”lockdown”, nedstängning av samhället, men Netanyahu – som siktar på att bli återvald – bedömer att landet kan resa sig ur pandemin redan i februari, uppger BBC.

– Så snart som vi är färdiga med det här stadiet kan vi resa oss från coronaviruset, öppna upp ekonomin och göra saker som inget annat land kan göra, sade Benjamin Netanyahu i ett tv-sänt tal förra veckan.

På andra plats i ”vaccinracet” hamnar östaten Bahrain i Mellanöstern och på tredje Storbritannien följt av USA, Danmark och Ryssland, enligt statistiksajten Our world in data som har koppling till Oxfords universitet. Sajten mäter det totala antalet givna doser per hundra invånare, baserat på officiella siffror. Det finns dock inte statistik från alla länder och en del siffror kan vara flera dagar gamla.

Men det verkar inte gå lika bra i Frankrike. Den 31 december hade bara 352 personer vaccinerats jämfört med 131.626 i Tyskland och 944.539 i Storbritannien, enligt Le Parisien.

Frankrike kommer nu att skynda på vaccinationstakten, uppger en regeringstjänsteman. President Macron uppges vara irriterad över den långsamma processen och ska enligt Le Journal de Dimanche ha sagt att ”saker måste förändras snabbt och ordentligt och de kommer att förändras snabbt och ordentligt”.

Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström säger att Israel har storsatsat på Pfizers vaccin.

– De har i princip satsat allt på ett kort och av någon anledning lyckats få fler doser per capita än EU, USA och Storbritannien. Sedan har de också kört på ett nödgodkännande av vaccinet, medan EU velat ha ett fullständigt godkännande.

Enligt Bergström är Israel väl rustat för den här typen av vaccinationskampanjer.

– Landet är nästan i krigstillstånd hela tiden. När det gäller sådana här saker är de välorganiserade.

Vaccinsamordnaren har dock ingen förklaring till varför Bahrain uppges ha kommit så långt.

Pfizers vaccin är ett så kallat mrna-vaccin och har tagits fram med helt ny teknik. Foto: Jack Guez/AFP

Storbritannien startade sin massvaccinering den 7 december, USA följde efter en vecka senare medan EU gav de första sprutorna den 27 december.

– USA, Storbritannien och EU har varit först på bollen att teckna avtal med Pfizer. De länder/regioner som varit tidigt ute har alla fått ungefär lika många doser i proportion till befolkningen, säger Bergström.

Folkhälsomyndigheten har ännu ingen sammanställning på hur många som fått vaccin i Sverige, men så vitt Richard Bergström vet hade knappt 5.000 personer vaccinerats den 27 december. Sverige fick inledningsvis 10.000 doser och en del regioner lade undan en andra dos till de vaccinerade.

– Jag upplever subjektivt att det har gått bra i Sverige och att regionerna inte är sena, utan att de är på det här.

Än så länge är bara Pfizers vaccin godkänt i EU. Sverige har slutit avtal om att köpa in 6.7 miljoner doser, sannolikt kommer ytterligare minst 2.2 miljoner. Hittills har knappt 100.000 doser levererats. Ytterligare 88.000 doser väntas på måndagen, därefter kommer samma mängd att strömma in varje vecka under januari och februari.

– I slutet av februari tar Pfizer en ny anläggning i bruk i Marburg i Tyskland, då kommer antalet doser att fördubblas och senare att öka till 200.000–300.000 i veckan.

Enligt vaccinsamordnaren går leveranserna till Sverige som planerat.

– Vi har fått precis det vi skulle få.

På måndagen väntas EU godkänna Modernas vaccin. Sverige har avtal om 3.6 miljoner doser och de första väntas komma inom två veckor. I januari-februari kommer upp till 30.000 doser per vecka och från mars 100.000 i veckan.