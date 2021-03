”Här är livet ungefär som vanligt” – Taiwan och Sydkorea har låg smittspridning och få restriktioner

I början av februari firade Lee Ting Wei det kinesiska nyåret tillsammans med sin släkt. På bilderna från firandet sitter unga och gamla nära varandra och ler in i kameran.

– Här är livet ungefär som vanligt. Vi har inga lokala virusutbrott i Taiwan, så vi känner oss trygga, sa 23-åriga Lee Ting Wei till DN i samband med firandet.

När coronaviruset upptäcktes i Wuhan i januari förra året började myndigheterna i Taiwan försöka spåra eventuell smitta. Personer som besökt området nyligen söktes upp, och de som reste in från Kina fick genomgå hälsokontroller. Om någon visade sig vara smittad sattes personen i karantän i två veckor.

Omkring ett år efter att WHO konstaterade att det nya coronaviruset utlöst en global pandemi har nio personer avlidit i Taiwan i samband med en covid-19-infektion. I tidningar som New York Times och The Guardian beskrivs landets hantering av viruset som en framgångssaga. Den tyska tidningen Zeit kallar landet för ett ljus i det mörker som är coronakrisen.

Lee Ting Wei reste nyligen hem till Taiwan från Hongkong, där hon bott och arbetat under större delen av pandemin. – Totalt har jag suttit 28 dagar i karantän under året, efter att ha rest fram och tillbaka mellan Hongkong och Taiwan, säger hon. Foto: Privat

Lee Ting Wei upplever vardagen som normal. Butikerna är öppna, det är tillåtet att äta ute på restaurang med vänner, gå på bio och umgås med släkten. Regeringen har hanterat pandemin bra, delvis på grund av erfarenheterna från den tidigare sars-pandemin, säger Lee Ting Wei.

– Många här var till exempel vana vid att bära munskydd redan tidigare, både av hälsoskäl och för att det anses vara snyggt, säger hon.

Fakta. Nio dödsfall i covid-19 i Taiwan Antal invånare: Knappt 24 miljoner. Totalt antal bekräftade fall av covid-19: 955 (2 mars) Antal bekräftade fall under den senaste veckan: 13. Antal dödsfall efter bekräftad covid-19-infektion: 9. Restriktioner: Strikta gränskontroller och karantän för den som reser in i landet. För den som bryter mot karantänen utfärdas höga böter. Källa: Taiwan Centers for Disease Control, John Hopkins University Visa mer

Men öppenheten har ett pris. För att snabbt kunna upptäcka och spåra smitta har Taiwans myndigheter rätt att följa medborgarnas rörelsemönster. Restaurangägare för protokoll över sina gäster och chefer ska kunna dela med sig av sina anställdas kontaktuppgifter till myndigheten Taiwanese Centers for Disease Control, TCDC. Myndigheten har även rätt att ta del av data från teleoperatörer för att spåra en smittad persons rörelsemönster ”om detta är nödvändigt”.

Människorättsorganisationer som bland andra Human Rights Watch varnar för att långtgående digital övervakning kan inskränka mänskliga rättigheter.

”Teknologi kan och ska spela en viktig roll för att rädda liv, bland annat genom att sprida information och förbättra tillgången till vård. Men att stater utökar digital övervakning, exempelvis genom att få tillgång till mobildata, hotar människors rätt till integritet, rätt att mötas och att uttrycka sig fritt”, skrev bland andra Human Rights Watch i våras.

Flera andra länder som haft förhållandevis låga dödstal hittills under pandemin, utan att införa landsomfattande stängningar, har gått långt i sin övervakning av medborgarna. I Vietnam, som registrerat 35 dödsfall i samband med covid-19, har myndigheterna använt mobildata och inlägg på sociala medier för att spåra smittade personers rörelsemönster.

I Sydkorea infördes en lag efter utbrottet av lungsjukdomen mers år 2015 som gav myndigheterna rätt att smittspåra genom att bland annat ta del av information om vilka inköp invånare gjort via bankkort. Om ett virusutbrott upptäcks skärps restriktionerna lokalt – i övrigt är samhället öppet. Invånarna kan gå på karaeokebar, restaurang och i butiker, men för den som reser in i landet gäller strikta karantänsregler.

Svenska Joel Peterson Ivre, som jobbar som översättare i Sydkoreas huvudstad Seoul, säger att det tydligaste tecknet på att en pandemi pågår är att människor bär munskydd.

– Det finns i stort sett inga undantag. Sätter man sig på en restaurang tar man av sig munskyddet när man äter, men behöver man gå och hämta något ska man ta på sig det igen, säger han.

Joel Peterson Ivre bor i Seoul i Sydkorea och frilansar som översättare. Han säger att det på grund av pandemin är betydligt lugnare på gatorna än det brukar vara. Foto: Privat

För invånarna är det tydligt att myndigheterna registrerar deras rörelsemönster, säger Joel Peterson Ivre. Den som besöker offentliga platser eller restauranger behöver skriva upp sig på en lista, eller skanna en QR-kod med mobiltelefonen. När någon i ett visst distrikt smittats får övriga invånare ett sms om det.

– Det är lite som att ha Hesa Fredrik i fickan. Systemet används också vid jordbävningar, tyfoner, värmeböljor och så vidare, så det är inte nytt, även om mängden meddelanden givetvis har ökat, säger Joel Peterson Ivre.

Han tycker att avvägningen mellan integritet och smittspårning är svår.

– Jag har tidigare alltid tyckt att det är viktigt med datasekretess, men det är svårt att vara idealistisk mitt i en pandemi. Själv gör jag avvägningen att det onda väger upp det goda.

I Taiwan är Lee Ting Wei inne på samma spår.

– Jag tycker att det är bra att man kontrollerar via telefonen att en person verkligen sitter i karantän. Men det finns alltid sätt att komma runt det – som att registrera en annan telefon än sin riktiga på flygplatsen.

Själv säger hon att hennes 14 dagar långa isolering efter en resa från Hongkong till Taiwan fungerade bättre än hon hade trott. I både Vietnam och Taiwan har myndigheterna levererat mat till personer som sitter i karantän.

– De skickade en stor leverans med gratis mat till min dörr. Det gjorde min karantänstid oväntat bra, säger hon.

Fakta. 1 585 döda i landet med 52 miljoner invånare Antal invånare: Knappt 52 miljoner Totalt antal bekräftade fall av covid-19: 90.372 (2 mars) Antal bekräftade fall under den senaste veckan: 344 Antal dödsfall efter bekräftad covid-19-infektion: 1.606 Restriktioner: Munskydd är obligatoriskt på de flesta offentliga platser. Vid flera tillfällen har lokala smittoutbrott kunnat begränsas genom att drabbade personer identifierats och satts i karantän. I samband med utbrott har skolor, gym och nattklubbar stängts under kortare perioder. Källa: BBC, WHO, The Guardian. Visa mer

