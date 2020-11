Här räknas viktiga poströster i Pennsylvania

Utbredd poströstning fördröjer valresultatet i Pennsylvania

Ett stort antal delstater tillåter extra tid för poströstsedlarna att nå fram. vilket innebär att det slutgiltiga resultatet blir försenat.

I 26 delstater räknar man bara röstsedlar som anländer innan eller under den 3 november, själva valdagen. I de återstående 24 delstaterna, plus District of Columbia, räknar man även försenade poströster så länge som dessa är poststämplade den 3 november eller tidigare.

I Pennsylvania inleddes rösträkningen först efter att vallokalerna hade stängt på tisdagen. Poströster som poststämplats 3 november räknas. Därför kan resultatet dröja.