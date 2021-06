Här slog polisen till mot Anom-nätverken i hela världen

De gripna i den sprängda krypteringsplattformen Anom misstänks ha bedrivit ett sofistikerat upplägg av gränsöverskridande verksamhet med miljontals dollar i vinster på narkotikasmuggling, pengatvätt och systematiska övergrepp i rättssak.

Insatsen Trojan Shield inleddes med FBI:s intresse för ett företag som sålde krypteringsmobiler uteslutande till personer med koppling till organiserad brottslighet i olika delar av världen. Efter ett framgångsrikt rättsfall lyckades den federala polisen smida en plan där de tog över verksamheten under namnet Anom.

Foto: United states distric court

Kommunikationsapparaterna försågs med en digital huvudnyckel som dechiffrerade alla meddelanden till och från dem. Polis och åklagare skulle alltså kunna se all kommunikation i realtid utan att användarna hade en aning om det.

Australisk polis var en tidig samarbetspartner, men allteftersom växte det internationella spaningsarbetet. Växte gjorde också Anoms popularitet i kriminella kretsar och när polisen genomförde ett globalt koordinerat tillslag under natten till i måndags hade man säkrat 27 miljoner meddelanden mellan brottslingar i arbete, huvuddelen av dem är personer i nätverkens toppskikt.

Insatser i världen Grafik: DN Källa: Europol

Över 800 personer greps och 700 husrannsakningar genomfördes i 16 länder. Tonvis av olika sorters narkotika och så kallade prekursor-ämnen för drogframställning togs i beslag, liksom flera hundra skjutvapen, 55 lyxbilar och 400 miljoner kronor i kontanter eller bitcoin.

Svensk polis har sagt att man också har kunnat förhindra över tio mord – internationellt uppskattar den samordnande Trojan Shield-gruppen att totalt 150 mord och ett stort antal omfattande narkotikaaffärer har förhindrats.

Detta har beslagtagits Grafik: DN Källa: Europol

Australiens federala polis AFP har publicerat filmer från flera gripanden och husrannsakningar där det framgår att många verkligen varit helt omedvetna om att de misstänkta har varit under övervakning under mycket lång tid. Under de senaste tre åren har 224 personer gripits i Australien, 500 åtal väckts, 3, 7 ton narkotika säkrats och miljontals dollar beslagtagits.

Foto: United states distric court

Under insatsen Trojan Shield har hittills 155 personer frihetsberövats i insatser som rör svenska förundersökningar, varav 70 i måndagens gryningsräd. 10 personer greps i polisregion Öst där en rad husrannsakningar också genomfördes.

Insatser i Sverige Hittills har 155 personer frihetsberövats i insatser som rör svenska förundersökningar, varav 70 i måndagens gryningsräd. Grafik: DN Källa: Polisen

21 personer anhölls i Västsverige där över 300 poliser slog till på olika platser och i polisregion Syd sitter uppemot 30 personer frihetsberövade med koppling till Anom-fallet. Ett tjugotal personer greps också i region Stockholm där polisen gjorde ”ett stort antal husrannsakningar”.

