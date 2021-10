Hårda strider rasar i inbördeskrigets Etiopien

På fredagen skulle ett FN-flygplan med elva personer ombord gå in för landning i den isolerade provinshuvudstaden Mekelle i Tigray men det tvingades i sista stund vända på uppmaning av kontrolltornet. Anledningen var att den federala regeringen inlett det fjärde luftangreppet på mindre än en vecka mot staden och det fanns en risk att FN-planet skulle träffas oavsiktligt av luftvärn.

Gemma Connell, talesperson för FN:s humanitära samordningskontor Ocha, säger enligt tv-kanalen Al Jazeera att FN hade informerat regeringen om flighten i förväg. Regeringens talesperson hävdar att de militära och civila flighterna inte sammanföll i tid och rum medan rebellerna TPLF å sin sida hävdar att regeringen avsiktligt ville att FN-planet skulle träffas av deras luftvärn.

Bomberna slog ned på ett universitetsområde som ligger nära flygplatsen och militärbasen Northern Command.

– FN hade inte fått någon varning om attackerna mot Mekelle och hade fått klartecken för flighten, säger FN:s nödhjälpskoordinator Martin Griffith i ett uttalande om händelsen som enligt honom ”väcker allvarlig oro för den humanitära personalens säkerhet”.

Incidenten har tvingat FN att tills vidare ställa in alla flighter till provinsen där över fem miljoner människor beräknas vara i behov av nödhjälp. Uppemot en halv miljon människor antas ha drabbats av svält och FN har anklagat den etiopiska regeringen för att blockera hjälpsändningar till området.

– Enligt internationell lag måste alla inblandade i konflikten konstant agera för att skona civila och civila objekt, vilket inkluderar humanitär personal, säger Griffith nu.

Abiy Ahmed Foto: Themba Hadebe/AP

Under den senaste månaden har pressen ökat markant på premiärminister Abiy Ahmed, som tilldelades Nobels fredspris så sent som för två år sedan för fredsavtalet med grannlandet Eritrea. De två ländernas arméer strider nu på samma sida i kriget mot rörelsen TPLF, som tidigare dominerade den etiopiska statsapparaten men nu slåss för sin överlevnad i hemprovinsen Tigray. Kriget har rasat sedan det bröt ut under den amerikanska valnatten i november i fjol.

USA:s president Joe Biden bygger en koalition med europeiska och afrikanska politiker för att införa sanktioner mot de inblandade parterna om de inte verkar för att få till en vapenvila och inleda förhandlingar. Sanktioner skulle sannolikt drabba den federala regeringen hårdast eftersom både TPLF och Eritrea i olika utsträckning redan är isolerade internationellt.

Hotet har hittills varit verkningslöst. Tvärtom har kriget intensifierats. För snart två veckor sedan, den 11 oktober, inledde den federala armén en omfattande offensiv mot Tigray. Men TPLF svarade med ett motanfall och deras styrkor har nu ryckt söderut mot storstaden Dessie som ligger halvvägs mellan Mekelle och huvudstaden Addis Abeba. Hårda strider uppges rasa längs frontlinjen som löper bara två mil norr om staden.

Strax söder om Dessie går den viktiga transportlänken mellan Addis Abeba och grannlandet Djibouti, vars hamn Etiopien använder då landet saknar en egen kustlinje.

Den vanligtvis välunderrättade nyhetssajten Africa Confidential skriver att 1 000 federala soldater dödats och ytterligare 900 saknas bara efter de senaste dagarnas strider. Siffrorna är osäkra men ger en antydan om hur stora förluster det handlar om. Tiotusentals soldater antas ha fått sätta livet till under krigets första år.

Fakta. Akut hjälpbehov i Tigray Enligt FN är 5,2 miljoner invånare i Tigray i akut behov av nödhjälp och av dessa befinner sig uppskattningsvis 400 000 personer i en svältsituation vilket innebär att risken att dö av hunger är omedelbar. Under den andra veckan i oktober lyckades hjälporganisationer nå ut med begränsade matransoner till drygt 50 000 personer i Tigray, vilket motsvarar en procent av de nödställda. Källa: FN Visa mer

