Harry och Meghan jagades av papparazzi: ”Nära katastrof”

Under tisdagskvällen besökte paret en prisceremoni som hölls i New York av Ms Foundation for Women. Under ceremonin hedrades Meghan för sitt arbete. Meghans mamma, Doria Ragland, var också närvarande.

Efter ceremonin jagades paret av fotografer i över två timmar enligt prins Harrys talesperson i ett uttalande.

Jakten var nära på att orsaka flera krockar. Såväl vanlig allmänhet som polis ska ha varit nära olyckor, uppger talespersonen.

”I går kväll var hertigen och hertiginnan av Sussex och Ms Ragland inblandade i en nästan katastrofal biljakt av mycket aggressiva paparazzis” skriver talespersonen i uttalandet.

Prinsen har sedan tidigare talat ut om sin ilska över det pressuppbåd som han anklagar för döden av sin mor prinsessan Diana. Hon dog i en bilolycka i Paris 1997 efter att ha jagats av paparazzifotografer.

Den brittiska tidningen The Independent har varit i kontakt med New York Police Department (NYPD). De har ”ingen information att lämna ut om saken”.

Harry och Meghan lämnade sina kungliga roller 2020 och flyttade till USA delvis på grund av vad de beskrev som intensiva mediatrakasserier.