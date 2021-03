Harvardprofessor: Vi måste våga tänka utomjordiskt

Bara namnet får fantasin att flöda – Oumuamua, hawaiiska för spejare. En besökare från en annan del av rymden. Under några dagar hösten 2017 passerade ”spejaren” vårt solsystem utan att världens forskare kunde få en bra bild av den.

Det var i mitten av oktober 2017 som teleskopet Panstarrs på Hawaii registrerade ett hittills okänt föremål som var på väg att runda solen 23 miljoner kilometer ifrån oss med en hastighet av 88 kilometer i sekunden. Och det var något underligt med föremålet som roterade på ett sätt som förändrade dess ljusstyrka som om det vore mycket långt och mycket smalt. Dessutom ökade det farten men utan att några gaser syntes strömma ut från dess kropp. Något sådant hade astronomerna aldrig tidigare sett.

Under elva dagar lyckades ett antal teleskop samla in data tills Oumuamua inte längre gick att se. Elva frustrerande korta dagar som kunde ha blivit fler om det okända objektet hade upptäckts i tid.

Oumuamua som många tänker sig föremålet. Illustration: M. Kornmesser/AFP/ESO

Resultaten var förbryllande. Bland annat visade det sig att Oumuamua roterade var åttonde timma, något som gjorde att ljusstyrkan förändrades på ett sätt som antydde att Oumuamua var fem till tio gånger längre än den var bred. Enligt ett scenario var längden ett par hundra meter och bredden ett tiotal meter. Men ingen vet säkert.

Fantasieggande teckningar av en långsmal klippa spreds över världen. Men faktum är att Oumuamua aldrig var så nära jorden att det gick att se hur föremålet såg ut. De bilder som togs visar en punkt mitt i svarta rymden.

Den vanligaste slutsatsen är att Oumuamua var en ovanlig asteroid. Men professor Avi Loeb har en annan teori.

– För mig visar mätningarna som gjordes att det kan ha rört sig om en rymdfarkost från en annan civilisation, säger han.

Avi Loeb har under flera år varit ordförande för Harvarduniversitetets astronomiavdelning, han är grundaren av universitetets projekt för att studera svarta hål, ordförande för Institutet för teori och beräkningar vid Harvard-Smithsonians centrum för astrofysik, samt ordförande för Nationalakademins fysik- och astronomistyrelse. Sommaren 2020 svors Avi Loeb in som medlem av det råd som ger amerikanska presidenter råd när det gäller vetenskap och teknik vid en ceremoni i Vita huset.

Med 800 vetenskapliga avhandlingar och åtta böcker bakom sig är han en forskare som inte låter sig avfärdas så lätt.

Så här rörde sig Oumuamua genom solsystemet. Grafik: Ur Avi Loebs bok ”Extraterrestrial”.

Därför väckte det stor uppståndelse när han för några år sedan, tillsammans med Shmuel Bialy, publicerade en artikel i Astrophysical Journal Letters där de lade fram teorin om att Oumuamua inte var en ovanlig rymdklippa utan en artificiell rymdfarkost – en av utomjordingar konstruerad besökare från en annan värld.

Kritiken blev hård.

”Oumuamua är inte ett utomjordiskt rymdskepp och de som ligger bakom slutsatsen förolämpar den vetenskapliga ärligheten bara genom att föreslå det”, skrev astrofysikern Paul Sutter vid Ohio State University i ett inlägg på Twitter när Avi Loeb lade fram sin teori.

”Ett chockerande exempel på sensationalism, dåligt motiverad vetenskap”, skrev den teoretiska fysikern Ethan Siegel som i flera artiklar har följt upp den kritiken.

Avi Loeb menar att Oumuamua inte ”såg ut som någon komet eller asteroid som vi har sett tidigare”.

– Och den lämnade ingen svans bakom sig trots att den fick en extra knuff när den rundade solen. För mig visar detta att Oumuamua är något annat och då är den artificiella teorin mera trolig än någon annan, säger han.

Omuamuas bana sett ur ett annat perspektiv. Grafik: Ur Avi Loebs bok ”Extraterrestrial”.

När en komet rundar solen, något som är mycket vanligt, får solens strålning kometens sten och is att skicka ut små jetstrålar som ger kometen lite extra fart. Och det var precis så som Oumuamua uppförde sig, men med en viktig skillnad: Den svans som borde ha varit lätt att se syntes alltså aldrig.

Andra forskare har kommit med andra förklaringar. En grupp har föreslagit att Oumuamua skulle vara formad av ett slags fruset skum av väte vilket skulle ha kunnat förklara den extra farten när Oumuamua träffades av solens strålning.

En annan teori går ut på att Oumuamua i själva verket bestod av små dammpartiklar hundra gånger lättare än luft. När ett sådant objekt träffas av solens ljus får det en knuff. Studien publicerades hösten 2019 där tre forskare konstaterar att teorin förutsätter ett objekt ”av en storleksordning som överskrider något som tidigare observerats på jorden eller i rymden”.

En tredje teori lyfter fram fruset kväve som en möjlig kandidat, något som återfinns på bland annat Pluto och Neptunus måne Triton. Enligt en studie publicerad i början av året kan miljarder sådana föremål ha uppstått i utkanten av såväl vårt eget som andra solsystem när dessa bildades. Med tiden kan en stor mängd större eller mindre kroppar liknande Oumuamua ha kastats i rymden. Enligt forskarna kan dessa klara sig relativt oskadda under flera hundra miljoner år och till och med nå vårt solsystem.

Teorin kan testas så snart ett nytt rymdteleskop börjar sitt arbete om några månader.

Ett fjärde förslag är att Oumuamua kunde vara en del av ett större objekt som kommit för nära en stjärna och sedan brutits i delar.

Oavsett teori är alla forskare överens – det var rena turen att Oumuamua upptäcktes.

Professor Loeb har besvarat alla kritikernas teorier och visat på att också dessa har stora problem. För honom är svaret på Oumuamuas gåta att det rörde sig om en så kallad solseglare, en farkost som drivs fram genom rymden med ett enormt segel som fångar upp ljuspartiklar från en stjärna och därmed får fart framåt. En farkost som hängde på sin plats i rymden när vårt solsystem rörde sig mot den hösten 2017.

Det var vi som ”kolliderade” med Oumuamua och inte Oumuamua som korsade vår bana.

– På samma sätt som en segelbåt rör sig framåt tack vare vinden då atomer och molekyler i luften träffar seglet kan ett ljussegel reflektera ljus och få en knuff. Ett sådant segel gör att rymdfarkosten inte behöver ta med sig något bränsle, säger Avi Loeb.

Oumuamua som solseglare eller som enorm rymdsten. Här visat som två alternativ intill varandra. Foto: Mark Garlick for Tähdet ja avaruus/Science Photo Library

Tekniken är inte okänd. I maj 2010 skickade det japanska rymdorganet Jaxa ut rymdfarkosten Ikaros mot Venus och kunde då visa att en solseglare fungerar också i praktiken. Seglet var 32 kvadratmeter stort men bara 7,5 mikrometer tjockt. Rymdfarkosten som drevs fram med seglet vägde måttliga fem kilo.

Att Oumuamua kunde vara en sådan solseglare var en idé som växte fram då Bialy och Loeb började räkna på vad som krävdes för att åstadkomma den märkliga accelerationen ut från solens närhet. Siffrorna de båda fick fram visade att Oumuamuas segel behövde vara mindre än en millimeter tjockt för att solens ljus skulle kunna vara förklaringen.

”Konsekvenserna av detta var tydliga: Naturen har aldrig visat sig kunna skapa något som liknade det vi hade föreslagit, inte när det gällde vare sig storlek eller utformning. Så något eller någon måste ha konstruerat ett sådant ljussegel. Oumuamua måste ha designats, byggts och sänts iväg av en utomjordisk intelligens”, skriver Loeb i sin bok ”Extraterrestrial” som har undertiteln ”The first sign of intelligent life beyond Earth” och som snabbt gick upp på New York Times bästsäljarlista.

I boken och under DN-intervjun återkommer Avi Loeb ofta till att det faktiskt är vetenskapens uppgift att undersöka också det gåtfulla. Och att inte låta sig nedslås om man inte får resultat.

– Men när man föreslår att vi borde undersöka om föremål som Oumuamua är artificiella då vill inte forskare diskutera det. Varför skulle det vara mera spekulativt än att söka efter svart materia, andra dimensioner, multiversum och annat som vi ännu inte hittat några bevis för? Mycket av detta har inga fakta som stöder dem i dag och inte ens i en nära framtid kan vi se hur det skulle gå att testa dessa teorier. Men att söka efter tecken på teknologi förpassas till sidlinjen.

Avi Loeb går så långt att han kallar det för ett svek från fysikerna vars uppgift det är att beskriva hur naturen fungerar.

– Vi ska inte vara rädda för vissa ämnen. Men en kollega sa till mig: ”Oumuamua är så konstig att jag önskar att den aldrig hade existerat.” Sådana frågor tvingar folk att lämna sin bekvämlighetszon.

Vår närmaste stjärna utanför vårt eget solsystem – Proxima Centauri. Illustration: En illustration ur Avi Loebs bok ”Extraterrestrial”.

Medan majoriteten av Avi Loebs forskarkollegor menar att Oumuamua är en mycket ovanlig asteroid eftersom det mesta vi ser i rymden av Oumuamuas storlek är baserat på sten, varnar Avi Loeb för att välja den enkla vägen då man ska tolka ny information. Om vi sätter på oss skygglappar och tänker så, då kommer vi bara att hitta stenar, menar Avi Loeb.

– Då blir det aldrig utomjordingar. Och tänker vi så kommer ingen att leta efter dem. Då står vi på samma punkt som filosoferna under Galileo Galileis tid som vägrade titta i hans teleskop eftersom de redan visste att solen rörde sig kring jorden. På det sättet bevarade de sin okunskap. Men verkligheten bryr sig inte om vad vi tror om den.

Så är det ett problem? Att vi inte vågar tänka att något är utomjordiskt?

– I dag vill inte forskarsamhället diskutera dessa frågor över huvud taget. Man dödar ämnet och gör sig löjlig över den som tar upp det. Men vanligt folk är intresserat och det är de som är med och satsar sina pengar på forskning. Så hur kan forskarsamhället då säga att detta är något man inte vill diskutera? Det borde vara tvärtom.

Genom forskning om sådant som inte alltid är rumsrent i forskarvärlden kan man rensa dessa områden från sådant som inte går att belägga, menar Avi Loeb. På så vis gör man dessa ämnen till en del av den vetenskapliga frågeställningen.

– Vi är en ö av kunskap i ett hav av okunskap och vi borde lägga alla möjligheter på bordet. Om någon av möjligheterna uppfattas som spännande av allmänheten då borde vi undersöka den möjligheten ännu mer.

Avi Loeb på en presskonferens våren 2016. Foto: Bebeto Matthews/AP

Avi Loeb kommer ofta in på att han önskar att hans kollegor skulle ha mer av barnasinnet kvar, nyfikenheten och åter få uppleva lyckan av att upptäcka nya saker.

– Det skulle vara roligare. Och när det gäller Oumuamua borde vi undersöka båda möjligheterna, artificiell eller naturlig och göra det med att söka efter fler bevis. Det är den vetenskapliga metoden.

I dina kollegors ögon, har du förvandlats till ”professorn som tror på utomjordingar” nu?

– Nej, jag har många tunga positioner och en lång historia med över 800 vetenskapliga avhandlingar, åtta böcker inklusive den om Oumuamua, och folk känner till mig genom mitt arbete med det tidiga universum och svarta hål. Och jag närmar mig det här ämnet på samma sätt som annat jag arbetat med. Jag ser mig som en person som gör den yngre generationen en tjänst så att de i framtiden kommer att kunna diskutera saken mer öppet.

Är det inte ett problem att du tolkar Oumuamua som ett solsegel, alltså något som du redan själv känner igen? Något mycket mänskligt?

– Jo, det finns ett sådant problem, att man har sina förutfattade meningar. Jag tänkte på solsegel eftersom jag arbetade på sådana. Vår fantasi begränsas av det vi själva har varit med om. Vi kan helt enkelt inte föreställa oss något som vi aldrig har träffat på. Men, jag tycker att vi borde kunna se skillnad på en sten och något artificiellt.

Så vad tror då Avi Loeb om liv i rymden? Har vi grannar någonstans där ute?

– O ja, jag tror inte att vi är speciella eller unika, jag tror att vi är vanliga. Och det är mycket sannolikt att vi inte är de smartaste ungarna i grannskapet. Vad är sannolikheten att av den kemiska soppa vi hade på jorden skulle det ha bakats den allra bästa kakan? Om man öppnar en receptbok och läser om kakor så ser vi att det går att baka väldigt olika sådana med samma ingredienser. Det handlar om hur man sätter samman beståndsdelar, hur mycket värme man använder och så. Jag har svårt att tänka mig att vi är de bästa man kan tänka sig! Det är bara att sätta på nyheterna så inser man att det finns utrymme för förbättringar.