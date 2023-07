”Heil Zelenskyj” – fejkad ”tysk” reklamfilm sprids i ryska medier

Logga in

Klippet som spritts i rysk tv och via meddelandetjänsten Telegram visar hur en grupp soldater går in i en familjs vardagsrum. De tar allt familjen äger, hänger upp en tavla som föreställer Ukrainas president på väggen och tvingar familjemedlemmarna att säga ”Heil Zelenskyj!”

I slutet av videoklippet står familjen i ett tomt vardagsrum. En textremsa dyker upp: ”Ligger ditt hus i Nato? Acceptera då Nato i ditt hus”. Därefter förkunnar blodröda bokstäver att Tyskland skänkt över 22 miljarder euro till Ukraina sedan början av 2022.

Text och tal i videon är på tyska. Enligt den ryska oberoende nyhetssajten Meduza har en rysk tv-kanal som spridit videoklippet påstått att det är en reklamfilm för det tyska, högernationalistiska partiet AFD. Men när DN tar kontakt med partiet uppger en talesperson att partiet inte har något med videon att göra.

”Alternativ för Tyskland har inte skapat den här videon. Vi fick kännedom om den först när ni frågade om den” skriver partiets pressavdelning i ett mejl.

Flera tyska medier som hört av sig till partiet har fått precis samma svar.

Det tyska, högernationalistiska partiet AFD har gjort sig känt för att stå nära Ryssland. Partiet företräds av Tino Chrupalla och Alice Weidel. Foto: Bernd von Jutrczenka/AP

Det internationella medienätverket Radio Liberty var tidigt med att uppmärksamma videoklippet – och att ifrågasätta att AFD skapat det. Nätverket har identifierat flera av skådespelarna i filmen som ryssar. Enligt nyhetssajten Meduza har mamman till pojken som är med i videon uppgett att klippet producerats av den statliga, ryska tv-kanalen RT.

Videoklippet har även granskats av det tyska mediebolaget Deutsche Welle. DW har inte kunnat slå fast vem som skapat det, men bedömer med hjälp av experter att det är osannolikt att AFD haft något med det att göra. Forskaren Lea Frühwirth, som studerar desinformation, säger till Deutsche Welle att videon förmedlar två budskap som är vanligt förekommande i rysk propaganda.

– Det första är att Ukraina regeras av nazister. Det andra är att Tyskland skadar sin egen befolkning genom att stötta Ukraina, säger hon.

Korta, satiriska videoklipp som gör narr av Natoländer eller stödet till Ukraina är vanliga i Ryssland. En av skådespelarna som är med i den påstådda reklamfilmen har även synts i en satirvideo om de höga energipriserna i Europa. I somras fick en video som den ryska ambassaden i Spanien publicerat på Twitter stor spridning på sociala medier.

I klippet varvas bilder på vackra miljöer med beskrivningar av Rysslands många tillgångar – som exempelvis vackra kvinnor och billig gas. I slutet konstaterar berättarrösten att det är dags att flytta till Ryssland, eftersom vintern är på väg. Det sistnämnda är en referens till den populära tv-serien Game of Thrones, där uttalandet ”Winter is coming” är en varning för att något hemskt kommer att hända. Den ryska videon ansågs anspela på oron för en energikris i Europa under den kalla årstiden.

I Tyskland vill högernationalistiska AFD inte svara på frågan om vad de tycker om att de påstås ligga bakom videon som nu sprids i Ryssland. Partiet har gjort sig känt för att stå nära Moskva, bland annat genom att kräva att sanktionerna mot Ryssland upphävs och att de tyska vapenleveranserna till Ukraina stoppas.

