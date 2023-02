Hemlighetsmakeriet bakom Bidens besök i Kiev

En solidaritetshandling med sin ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskyj, en moralhöjare för det ukrainska folket, och en markering mot den ryske presidenten Vladimir Putin.

Det är några av syftena med Joe Bidens hemlighetsfulla besök i Kiev under måndagen, som planerats minutiöst i flera månader.

– Jag tyckte att det var kritiskt att det inte skulle vara någon tvekan, ingen alls, om USA:s stöd för Ukraina i kriget, sade presidenten själv under besöket.

Dessutom uppges den amerikanske presidenten länge ha velat besökt Ukraina för att visa sitt stöd, likt många andra västerländska ledare.

– I dag var en symbolisk dag. Det var 362:a dagen av det fullskaliga kriget, och vi stod värd för en mäktig allierad, USA:s president, i vår fria huvudstad i vårt fria land, sade Zelenskyj i sitt kvällstal.

USA:s president Joe Biden med Ukrainas Volodymyr Zelenskyj vid Sankt Michaelskatedralen. Foto: Evan Vucci/AP

Joe Bidens besök föregicks av stort hemlighetsmakeri. Det är mycket ovanligt att en amerikansk president besöker en aktiv krigszon där amerikanska styrkor inte har kontrollen på marken.

Presidenten lämnade Vita huset i tystnad mitt i natten, för att ta sig till flygbasen Joint Base Andrews i Maryland. Där klev han ombord ett mindre flygplan, en C-32 (en militär variant av Boeing 757), än det som brukar användas. I stället för den vanliga anropssignalen ”Air force one” kallades planet SAM060, där SAM står för Special Air Mission, eller specialflyguppdrag, enligt flera medier. Flygplanet flög med fönsterluckorna neddragna.

Flygplanet tankade på flygbasen Ramstein i Tyskland, och därefter stängdes transpondrarna av under resan till Rzeszow i Polen.

Därifrån transporterades han i en fordonskonvoj på en till stor del övergiven motorväg till gränsstaden Przemysl Glowny, enligt The New York Times. Där klev han under söndagskvällen ombord på ett tåg, som under tio timmar med flera kortare stopp transporterade honom till Kiev. Med ombord fanns ett betydligt mindre följe än brukligt, och bara två journalister följde med (en från AP och en från Wall Street Journal) – vilka fick sina mobiltelefoner konfiskerade.

Beväpnade soldater följde presidenterna under besöket. Foto: Evan Vucci/AP

Efter att ha anlänt vid 08-tiden på morgonen väntade fem timmar i huvudstaden, där vägar stängs av för att hans fordon skulle kunna ta sig fram, och där beväpnade soldater vaktade. I stället för limousine åkte presidenten i en vit SUV.

Nyheten att Joe Biden var på plats läckte ut först när folk såg honom i den ukrainska huvudstaden.

Amerikanska flygplan befann sig i luften och kontrollerade från polskt luftrum situationen ovanför Kiev.

Flyglarmet ljöd vid ett tillfälle, men i övrigt verkar resan ha gått bekymmerslöst. Biden besökte bland annat Marinskijpalatset och Sankt Michaelskatedralen. Biden kom bland annat med löftet om ett nytt stödpaket, med bland annat tusentals pansarvärnsraketer och fler granater. Efter att vid lunchtid ha stannat till vid den amerikanska ambassaden hoppade Biden på tåget igen och anlände i Polen på kvällen.

Till skillnad från många andra var en av de få som visste om Bidens besök på förhand den ryske presidenten. Landet informerades om Joe Bidens förestående Kievbesök några timmar innan presidentens avresa, enligt Washington.

– Vi gjorde det några timmar innan hans avresa för att undvika konflikt, sade Vita husets rådgivare Jake Sullivan.

