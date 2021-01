Henrik Brandão Jönsson: Diktaturer söndras inte av isolering – de stärks

I flera decennier har olika presidenter i USA försök underminera Castrofamiljens grepp om befolkningen på Kuba. Först när Barack Obama tillträdde som president kunde relationerna tinas upp. 2016 genomförde han det första amerikanska statsbesöket sedan 1928 och öppnade en ambassad i Havanna. Obama hävde reserestriktionerna och underlättade ländernas handel. De nya kontakterna resulterade i att kubaner fick tillgång till internet och bättre kunde följa världens händelser.

Turismen ökade markant och gjorde att alltfler kubaner kunde livnära sig. I och med att Trumpadministrationen nu fört in Kuba på terrorlistan kommer den amerikanska turismen att dö ut helt. Den amerikanska kryssningsoperatören Carnival Corporation, som planerade att återuppta kryssningarna när Joe Biden svurits in som president, har redan meddelat att resorna ställs in. Det innebär färre möjligheter för befolkningen i enpartistaten att livnära sig.

Barack Obama besökta Raul Castro på Kuba 2016. Foto: Ramon Espinosa

Flera amerikanska senatorer har skrivit ett brev till USA:s utrikesminister Mike Pompeo och undrar vad han tror landet kommer vinna på att åter föra in Kuba på terrorlistan. De är kritiska mot att beslutet kommer just nu, endast några dagar innan Joe Biden svärs in som president. De menar att beslutet inte bottnar i någon seriös ambition att försvåra för Kuba att skydda gerillagrupper från Colombia eller att minska den kubanska regimens inflytande i Venezuela och Nicaragua, utan ser beslutet som ett sätt för Trump att tacka för stödet bland exilkubaner i Florida under valkampanjen. Beslutet är politiskt motiverat och kommer bara göra livet hårdare för en redan plågad befolkning.

Det farliga med beslutet är att det kan föra Kuba ännu närmare andra länder som finns på statsterrorlistan – som Iran, Nordkorea och Syrien. Beslutet ger också regimen på Kuba, och deras anhängare, argument som hävdar att landet behandlas orättvist. Förhoppningsvis kommer Joe Biden att ändra beslutet när han tillträder. Diktaturer söndrar inte samman av isolering – de stärks.

