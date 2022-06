Henrik Brandão Jönsson: Dom Phillips såg det vackra i Brasilien

Första gången jag träffade Dom Phillips var på en middag med utländska journalister i São Paulo för 14 år sedan. Han var annorlunda. Dom, eller Dominic som han egentligen heter, hade inte kommit till Brasilien för att skriva om den politiska utvecklingen. Han hade förälskat sig i den brasilianska musiken. Året innan hade han gett ut en banbrytande bok i Storbritannien om rejvkulturens dj:ar, ”Superstar DJs – Here We Go!”.

Varje gång jag var i São Paulo träffades vi och samtalen kretsade alltid kring musik. För mig var det befriande. Dom såg det vackra i Brasilien och lyfte fram det unika brasilianska kulturarvet. Han skrev inte om korruptionen, politiken och den organiserade brottsligheten utan om rytmerna, färgerna och artisterna som få utanför Brasilien känner till.

Foto: Joao Laet/AFP

Några år senare flyttade han till min förtjusning till Rio de Janeiro. Vi träffades allt oftare. Jag älskade hans humor. Den var så brittisk. Han hade växt upp i Liverpool, men på andra sidan floden – Merseyside – och höll därför på Everton FC. Inte en mening kom ur hans mun utan en ton av ironi. Han älskade att mobba mig för att Abba var svenska. Själv var hans favoritlåt ”The Winner Takes It All”. Att han hade haft en dansk flickvän och bott fem år i Danmark gjorde att han förstod den skandinaviska kulturen. Han visste vad det som danskar kallar ”hygge” betydde (mys).

Efter några år som frilansande musikskribent i Brasilien gav han upp. Intresset för brasiliansk musik i utlandet är inte lika stort som han hoppats. I stället började han bevaka den politiska utvecklingen i Brasilien för The Guardians räkning. VM 2014 och OS 2016 stod inför dörren och södra halvklotets största land befann sig plötsligt i fokus. Till slut blev han som jag – en utrikeskorrespondent i Rio de Janeiro.

Det var också i Rio han träffade sin fru.

En gång på en fest, där jag svimmat på grund av för mycket sol, öl och för lite vatten, var hans ansikte det första jag såg när jag kvicknade till. Dom var orolig att jag hade fått en hjärnskakning eftersom jag slagit huvudet i en hög med kullerstenar när jag svimmat. Han ville ta mig till sjukhus. Jag viftade bort det. I stället hämtade han vatten, hällde över mitt huvud och daskade mina kinder för att se försäkra sig om att jag var okej. Efter att ha druckit några flaskor vatten var jag på benen igen.

Vi kom varandra närmare efter den festen. Vi brukade ses i Flamingoparken eller cykla till småbåtshamnen i Urca. En dag var han extra glad. Han hade fått ett generöst stipendium från en amerikansk stiftelse för att skriva en bok om vad som behöver göras för att rädda Amazonas. Stipendiet var tillräckligt för att han under ett år inte skulle behöva skriva artiklar för brödfödan. I samband med det flyttade han och hans fru till hennes hemstad Salvador i nordöstra Brasilien. Det ligger geografiskt närmare Amazonas och gav honom ro till att skriva boken. Det fanns också en annan tanke. Han och hans fru hade under flera år försökt adoptera ett barn i Rio. Kön rörde inte på sig. I Salvador var kön betydligt kortare. Han och hans fru hade hopp om att få adoptera i år.

Nu blir det inte så. Min älskade vän mördades när han var på en av sina sista resor till Amazonas innan boken skulle skrivas klar. Efter den hade han bara ett par mindre resor kvar. Intresset för boken var enormt. Flera länder hade köpt rättigheterna att ge ut den. I Sverige skulle hans bok, som hade arbetstiteln ”How To Save the Amazon”, ges ut av Albert Bonniers Förlag. En vecka innan Dom försvann den 5 juni chattade vi. Jag undrade hur det gick med boken.

”It´s coming on fine. Long way to go, but I have taken a big bite”, svarade han.

Det blev hans sista ord till mig. Vi kommer aldrig att få läsa hans bok om Amazonas. Den boken dödades också när han sköts i sin båt på Itaquaífloden och begravdes tre kilometer in i regnskogen. En misstänkt gärningsman har erkänt att han sköt Dom för att han och hans resesällskap, urfolksexperten Bruno Pereira, sett honom tjuvfiska i ett av urfolkens reservat. En av mina finaste vänner i Brasilien är borta. Han kommer inte tillbaka. Det gör ont att inse.

En kvinna gråter under en manifestation i Rio de Janeiro efter att journalisten Dom Phillips och urfolksexperten Bruno Pereira (avbildade på plakatet) försvunnit i Amazonas. Foto: Bruna Prado/AP

Enda trösten är att mordet på Dom Phillips och Bruno Pereira sätter ljuset på den laglösa del av Amazonas som Brasiliens president Jair Bolsonaro vill att världen inte ser. I Javaridalen möts peruanska och colombianska kokainsmugglare med en brasiliansk maffia som styr regionen. Den kriminella aktiviteten kan endast fungera om staten inte är närvarande, vilket Bolsonaro sett till under sin tid vid makten. Han har försvagat närvaron och skyddet mot de som försvarar regnskogen.

”Vi kommer bara att få frid när nödvändiga åtgärder vidtas så att tragedier som denna aldrig händer igen”, skriver Alessandra Sampaio, Dom Phillips änka i ett uttalande.

Må min väns död inte vara förgäves. Dom Phillips stod upp för Amazonas. Nu måste vi andra ta vid.

