Historiens kanske märkligaste möte när Hitler tog makten

För 90 år sedan inträffade historiens kanske märkligaste möte. Ett jubileum att både glömma och minnas.

Måndagsmorgonen den 30 januari 1933 får ledaren för det tyska Nazistpartiet kallelsen han fantiserat om hela sitt liv. Den åldrande presidenten Hindenburg erbjuder landets extremaste politiker posten som rikskansler.

Den 44-årige Adolf Hitler har som mest fått 37 procent av rösterna, upp från blott ett par procent före börskraschen 1929. I det senaste valet, november 1932, backade nazisterna till 33 procent. De är Tysklands största parti, men dödsfienden kommunisterna knappar in.

Brunskjortornas sista chans. Etablerade högerpolitiker som adelsmannen Franz von Papen tror att Hitler kan kontrolleras, bidra till stabilitet, bara han blidkas med kanslerposten.

Under förmiddagen samlas en tyst folkmassa mellan rikskansliet och hotell Kaiserhof i Berlin. Från hotellfönstret håller en orolig Ernst Röhm – chef för nazisternas stormtrupper – utkik mot porten där Hitler ska kliva ut.

Klockan tolv stiger ett vrål från massan. Ledaren rusar nerför trappan till sin väntande bil. Några minuter senare är han tillbaka hos partikamraterna på Kaiserhof. Tolv års agitation och gatuvåld har burit frukt.

Hur resonerar Paul von Hindenburg, fältmarskalken och krigshjälten från första världskriget? Hitler har tjänstgjort fyra år i samma armé utan att befordras till mer än vicekorpral – den lägsta befälsgrad som finns.

Hindenburg föraktar de vulgära nazisterna. Ändå låter han sig övertalas att släppa fram Hitler till regeringsmakten. Den misslyckade målaren och kolerikern med övermänniskofantasier har snurrat upp såväl Tysklands konservativa etablissemang som näringslivet och militären.

Revanschernas revansch. Hitlers resa från bohemisk kuf i Wien till Berlins oinskränkte härskare är historiens mörkaste pikaresk.

Vintern 1933 tas han knappt på allvar. London-tidningen Daily Herald beskriver ”en kort och tjock österrikare med slappt handslag, lömska bruna ögon och Charlie Chaplin-mustasch.”

Hånet fastnar snart i halsen. Förföljelsen av Tysklands judar trappas upp. Nazister på gatorna – nu med statsapparaten i ryggen – misshandlar politiska motståndare efter behag.

Den 27 februari brinner riksdagshuset, och diktaturen är ett faktum. Vem som helst kan arresteras utan laglig anledning. En berlinare vid namn Bernstein får femtio piskrapp som kommunist, och femtio till för att han ”är jude också”.

Snart är all politisk aktivitet förbjuden, utom nazism. Terrorn maskeras delvis av den ekonomiska återhämtningen; utbyggnad av motorvägar, bostäder, sjukvård. Om Hitler dött 1937 ”skulle han utan tvekan ha gått till eftervärlden som en av de största i Tysklands historia”, skriver biografen John Toland senare.

Många var inne på samma spår. Enligt den amerikanska författarinnan Gertrude Stein borde Hitler ha fått Nobels fredspris. Den svenske äventyraren Sven Hedin hyllade führerns ”okuvliga passion för rättvisa, hans politiska vidsynthet, osvikliga vision och genuina omsorg om medmänniskors välfärd.”

Först 1939 reagerade omvärlden på allvar, efter invasionen i Polen. Sedan dess har debatten rasat om medlöperiet som gav Hitler detta osannolika spelrum. Inget var ju givet nyåret 1933, när champagneyran i världens huvudstäder förebådade den stora depressionens slut.

Sju år efter kriget skrev historikern Alan Bullock i sin klassiska biografi:

”De som i likhet med von Papen trodde sig ha genomskådat Hitler skulle finna, att de hade underskattat både ledaren och rörelsen. Hitlers originalitet låg i insikten att effektiva revolutioner i vår tid genomförs med och inte emot statsmakternas goda minne.”

Det är lika giltigt 70 år senare. Ryssland, Turkiet, Ungern och Polen bär syn för sägen. USA och Brasilien har varit nära.

Samtidigt ska man vara försiktig med historiska paralleller. På frågan om nazismens läxor svarar en av Sveriges främsta experter, professor Klas Åmark:

”Historiker är inte så pigga på lärdomar. Historien upprepar sig sällan, åtminstone inte den politiska historien. Att konservativa politiker i Tyskland trodde de kunde kontrollera Hitler brukar betraktas som ett stort misstag. Man kan ju fundera över om det finns liknande händelser i den europeiska historien, men jag kan inte peka ut något bra exempel.”

Nazityranniets politiska konsekvenser är hur som helst svåra att överskatta. Hitler kom till makten samtidigt som president Roosevelt i USA. Den ene skyllde sitt lands problem på ”undermänniskor” som skulle utrotas. Den andre tacklade depressionen med reformer.

Tysklands och Japans anfallskrig tvingade USA att engagera sig i omvärlden. Både den amerikanska utrikes- och inrikespolitiken bytte riktning.

Kriget åstadkom mer social utjämningen i USA än Roosevelts New Deal. Skatterna ökade lika dramatiskt som efterfrågan på outbildad arbetskraft. Känslan av gemensamma uppoffringar höll tillbaka lönerna i toppen.

Demokrater världen över lärde sig att motgiftet mot extremism är stabilitet, tillväxt och skyddsnät. ”Keine Experimente”, lovade den västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer 1957. ”You've never had it so good”, försäkrade den brittiske premiärministern Harold Macmillan samma år.

Också Norden påverkades på djupet av nazismen. Till skillnad från krigsdrabbade länder satsade Sverige på fortsatt alliansfrihet. Det som förändrades mest var socialdemokratin.

Konflikten kapitalism-socialism ersattes av demokrati-diktatur. Historieprofessorn Alf W. Johansson skriver:

”Från att ha varit angripare blev Socialdemokraterna i hög grad försvarare av det svenska samhället.”

Per Albin Hansson, som kom till makten under samma kris som Hitler och Roosevelt, lanserade den demokratiska folkhemsidén. På så sätt visade Per Albin, enligt Alf W. Johansson, ”fascismens överflödighet i ett land som Sverige”.

Demokratierna var nere på knä 1940 men rätade upp sig. Varför krackelerade det tusenåriga riket? Enligt myten sveptes nazisterna till makten av folklig entusiasm och kuvade Europa med väloljade blixtkrig, för att till sist stupa på Sovjets och USA:s överlägsna resurser.

Sanningen är att bara en tredjedel av tyskarna stödde Hitler 1933. Och långt färre kan ha anat vanvettet som väntade i förlängningen.

Experimentet var dödsdömt från start. När varje naziboss fick total auktoritet inom sitt område uppstod byråkratiskt kaos. Det enda som frodades var de ledande nazisternas kriminalitet och godtycke. Klas Åmark sammanfattar:

”Det är lätt att överbetona effektivitet i tolkningen av Nazitysklands framgångar fram till 1942. I stället var det våldsamheten som eskalerade från och med 1938. Det var genom brutalitet som Nazityskland inte bara löste sina problem utan tvingades lösa dem.”

Även om historien inte upprepar sig är det svårt att missa likheterna med dagens Ryssland. En dysfunktionell republik som tar till yttre krig när inre förtryck och lögner nått vägs ände.

Västmakternas reaktion präglas nu av andra världskrigets erfarenheter. Putin kunde inte tillåtas krossa Ukraina 2022 som Hitler krossade Tjeckoslovakien 1938, för det stannar aldrig där. Å andra sidan får Moskva 2023 inte bli som Berlin 1945, med en diktator trängd mot väggen. Ingen tvivlar på att Hitler skulle ha använt massförstörelsevapen, om de funnits till hands.

I slutänden kokar det ner till Hitlers person. Mycket av det som hände 1933-45 skulle antagligen inte ha hänt utan hans ledarskap, även om det fanns folklig resonans för antisemitism och militarism.

Historikern Daniel Goldhagen väckte våldsam debatt på 1990-talet med analysen att tyskarnas judehat vägde tyngre än enskilda ledare. Januari 1933 var nationen, enligt Goldhagen, ”gravid med mord”.

Hitlers personliga distans till dödandet tycktes stärka tesen. Det finns inga belägg för att han själv kom i närheten av lägren. Förintelsen överläts till sadistiska underhuggare som Himmler och Heydrich, men inspiration och klartecken kom utan tvekan från toppen.

”Jag kan inte förklara Hitler”, sade historikern Alan Bullock en gång. ”Jag tror inte att någon kan. Han är så skrämmande att man söker förklaringar, men den råa sanningen är att han på många sätt var en människa som du och jag.”