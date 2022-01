”Historisk snöstorm” lamslår stora delar av USA:s östkust

Stormen har redan nått delar av delstaterna New York och Massachusetts, med över 61 centimeter snö på lördagskvällen.

I Massachusetts saknade 95 000 hushåll ström och i hårt drabbade Provincetown med drygt 3 000 invånare var nästan alla strömlösa.

Foto: Deccio Serrano/NurPhoto/Shutterstock

Experter kallar snöstormen för ”historisk” och flera varningar för översvämningar har utfärdats längst med kusten, rapporterar BBC. Kalla temperaturer befaras bli ett problem på flera håll under dagen.

Fem delstater, New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island and Virginia har utlyst nödläge och uppmanar folk att hålla sin inomhus. I Florida varnas allmänheten för fallande leguaner från träd eftersom att ödlorna, som kan väga upp till 10 kilo, tillfälligt förlamas i kylan.

New Yorks borgmästare Eric Adams manar till försiktighet i ett videoklipp som publicerats på Twitter.

https://twitter.com/NYCMayor/status/1487411066795659270?s=20&t=QzYEVCHdSUlZ3p2QOgsCFQ

En vädervarning för snöstorm har utfärdats för hela nordöstra delen av USA. Omkring 75 miljoner människor påverkas av ovädret.

”Om du måste resa, ha med dig ett överlevnadskit, om du skulle bli stående med bilen.”, skriver den nationella vädermyndigheten NWS.

Stormen kommer bara två veckor efter att en snöstom lamslagit stora delar av nordamerika, från Georgia i söder till Kanada i norr, där temperaturen sjunkit till 26 minusgrader i huvudstaden Ottawa. Även då ställdes över 3 000 flyg in.