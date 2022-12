”Historisk” vinterstorm i USA – 200 miljoner påverkas

Den varning som USA:s nationella vädertjänst NWS utfärdat inför julhelgen är enligt myndigheten en av alla tiders mest omfattande. På olika sätt påverkas 30 delstater från Washington i nordväst till Florida i sydost. Vinterstormen är som kraftigast i Mellanvästern där en så kallad ”bombcyklon” väntas. I det berörda området finns storstäder som Chicago, Minneapolis, Detroit, St Louis och Cleveland.

Under några av årets mest reseintensiva dagar är flygtrafiken hårt drabbad. Flygtrafiksajten Flightaware konstaterar att 6 035 flyg i USA ställdes in under torsdagen medan 25 712 hade försenats. Hittills under fredagen har 5 180 flyg ställts in och 6 300 försenats.

St. Louis, delstaden i Missouri, har nåtts av snöovädret. Omkring 200 miljoner människor i hela USA påverkas av isvindar och kraftiga snöfall. Foto: Jeff Roberson

Även sydliga delstater har nåtts av ovanligt kallt väder. NBC rapporterar att myndigheter i både Charleston och Atlanta har öppnat speciella värmelokaler för invånarna. Varningar om svår kyla har utfärdats för delar av gulfkusten, från Louisiana till norra Florida.

Snabba skiften i temperaturer är ytterligare en faktor under den pågående amerikanska vinterstormen. I Denver sjönk temperaturen från tio plusgrader i onsdags eftermiddag till 26 minusgrader på torsdagsmorgonen, rapporterar CNN. Ännu mer dramatiskt sjönk temperaturen i den mindre staden Casper i Wyoming. Klockan 07.40 på onsdagen visade termometern på minus 2 grader och tjugo minuter senare var det 16 minusgrader. På torsdagsmorgonen hade temperaturen sjunkit ytterligare, till 37 minusgrader. Med vindens kyleffekt var den upplevda temperaturen då minus 60 grader.

Inför fredagen varnar NWS för ”livshotande vindkyla” över slätterna öster om Klippiga bergen.

Läs mer: Massiv snöstorm drar in över USA – Biden: ”Väldigt allvarligt