Historiskt besök med löfte om långsiktigt stöd

Varför besöker Joe Biden den ukrainska huvudstaden just nu?

Det är inför den förestående ettårsdagen av Rysslands storanfall som inträffar nu på fredag. Besöket är starkt symboliskt, eftersom den 24 februari 2022 var det många som trodde att Kiev skulle erövras av ryska trupper redan efter några dagar och att president Volodymyr Zelenskyj skulle vara bortjagad eller dödad.

Nära ett år senare kunde USA:s president ses promenera bland de ortodoxa katedralerna i Kievs centrum i sällskap med sin ukrainska värd Zelenskyj, om än under kraftigt säkerhetsskydd.

Biden och Zelenskyj utanför Sankt Michaelskatedralen i Kiev. Foto: Evan Vucci/AP

Att Biden begav sig till Kiev är också historiskt. Det är svårt att påminna sig att en USA-president har landat i en krigszon mitt under en pågående väpnad storkonflikt där det inte finns några amerikanska militär styrka på plats. Bidens besök i Kiev har redan jämförts med president John Kennedy, som besökte i Västberlin 1963 för att stödja berlinarna mot hotet från Sovjet, som två år tidigare byggt en mur genom staden. På samma sätt innebär Bidens besök ett starkt moralisk stöd för ukrainarna.

Biden har under ett helt år upprepat att USA kommer att hjälpa Ukraina att försvara sig mot Rysslands aggression ”as long as i takes” (så länge det krävs). Med besöket i Kiev binder sig Biden hårt för detta löfte, och för Zelenskyj är det en garanti för att USA:s stöd inte – vilket många har fruktat – med tiden kommer att avtyna.

Det är också en stark signal till Putin att USA – och i och med det också Nato – inte vacklar i sitt stöd och kommer att vara indraget i kriget på lång sikt. I Kiev sade Biden: ”Putin räknade med att väst skulle vackla i sitt stöd till Ukraina och att han skulle kunna hålla ut längre än vi, men det tror jag inte att han tror nu”. Det hindrar inte att Ryssland har för avsikt att fortsätta sitt krig. Oavsett enorma ryska förluster på slagfältet är Putins långsiktiga mål oförändrade: Att radera ut Ukraina från världskartan, eller som minimum underkuva landet.

Utöver symboliken – vad betyder besöket för det fortsatta kriget?

Zelenskyj vill ha mer militärt stöd för att kunna avsluta kriget så snart som möjligt. Han sade sig sikta på att kriget ska avslutas – naturligtvis med seger – före slutet av 2023. För det vill Ukraina få långskjutande artilleri och robotar, men också västliga stridsflygplan. De frågorna ska ha varit uppe för diskussion med Biden, men något besked gavs inte. USA har tidigare sagt nej till flyg, bland annat på grund av att man befarar att det skulle gå över gränsen för en ”röd linje” för Putin. Biden utlovade dock ett nytt stödpaket på 500 miljoner dollar, som inkluderar Himars-raketartilleri, pansarbrytande robotar, radarsystem och mer ammunition. Biden betonade också den större bilden, att Ukrainas försvarskrig också handlar om Europas och hela världens fred och frihet.

Skulle inte Biden resa till Warszawa?

Jo, och han sägs vara på väg till Polen, med en tiotimmars tågresa till polska gränsen. I Warszawa ska han träffa den polske presidenten Andrzej Duda och på tisdag eftermiddag hålla ett tal vid kungliga slottet. Polen var hela tiden den officiella resplanen, men uppenbarligen var det ett sätt att kamouflera besöket i Kiev, som hemlighölls av säkerhetsskäl.

Är det inte farligt för USA:s president att ge sig in i krigszonen?

Det finns förstås stora risker med det, vilket är skälet till att besöket hölls hemligt in i det sista.

Men även om flyglarmen går med jämna mellanrum i Kiev är just huvudstadens centrum inte alls så hårt drabbad som andra städer och orter av de ständiga ryska bombningarna och robotattackerna.

Inför besöket stängdes trafiken i hela centrala Kiev av under flera timmar. Enligt några bloggare hade myndigheterna (på president Zelenskyjs order) aktiverat en falsk varning om flyganfall. På en rysk Telegramkanal hävdas också att Washington via informella direktkanaler med Moskva fått säkerhetsgarantier för Biden under hans besök i Kiev. Det är förstås omöjligt att få bekräftat. Att Ryssland skulle försöka döda en amerikansk president förefaller ändå inte som sannolikt.