Hit når Putins militära tentakler: ”Vill vara global makt”

Ryska styrkor har varit på plats i Syrien ända sedan 2015, där de har hjälpt president Assad att slå ned rebellgrupper. I början handlade det om flygbombningar, senare placerades permanenta trupper i landet. Numera har ryssarna en flygbas utanför Latakia och en marin logistisk anläggning i Tartus, som i praktiken fungerar som en marinbas.

Rysslands engagemang i Syrien bottnar i att Kreml vill ”rädda” en allierad, samt visa både den ryska befolkningen och omvärlden att de har förmåga att genomföra en betydande militär insats utanför sitt närområde. Den ryska kontraktsarmén Wagnergruppen, som också varit verksam i Syrien, är inte så privat som den försöker ge sken av utan har fått en hel del understöd av rysk militär, menar Markus Göransson som är lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

– Sårade Wagnersoldater skickades ibland tillbaka till Ryssland med ryska militärplan och fick vård på militärsjukhus. Deras träningscenter låg nära ett militärt träningscenter i Ryssland. Det har funnits starka kopplingar till den ryska militären som de har gjort halvhjärtade försök att hemlighålla, säger han.

Afrika

Wagnergruppen är också aktiv i Centralafrikanska republiken, där Ryssland har haft militära rådgivare på plats. Kontraktsarmén har också varit verksam i andra afrikanska länder som Mali, Libyen och Moçambique där de deltagit i strider för parter i interna konflikter.

– Före den fullskaliga invasionen av Ukraina var Rysslands geopolitiska strategi att med små medel projicera global makt. Med hjälp av Wagnergruppen kan de visa rysk flagg i olika delar av världen, det skapar ett intryck av att Ryssland är en global makt, säger Markus Göransson.

Europa

I Ukraina har ryska Svartahavsflottan sin bas i Sevastopol på annekterade Krimhalvön. I grannlandet Belarus har ryssarna en radaranläggning, en kommunikationscentral för flottan och ett rysk-belarusiskt militärt träningscenter. När Ryssland genomförde sin fullskaliga invasion av Ukraina i vintras gick ryska styrkor bland annat in i landet via belarusiskt territorium.

Sedan inbördeskriget i Moldavien i början av 1990-talet har Ryssland haft en militär närvaro i den moldaviska utbrytarregionen Transnistrien. Den består i dag av en operativ stridsgrupp på mindre än 1 500 soldater, som befinner sig där utan den moldaviska regeringens samtycke. Kreml hävdar att de bland annat har till uppgift att bevaka vapenlager, men enligt Markus Göransson finns ett annat motiv.

– Genom att upprätthålla sin närvaro i Transnistrien skapar Ryssland ständig instabilitet i Moldavien och får inflytande över politiken, säger han.

Kaukasien

Kaukasien är ett geopolitiskt område mellan Europa och Asien, som sträcker sig från Svarta havet till Kaspiska havet.

I början av 1990-talet försökte Sydossetien och Abchazien bryta sig ur Georgien, vilket resulterade i inbördeskrig och senare i ett ryskt angrepp då Ryssland drev ut de georgiska styrkorna ur regionerna. Efter kriget erkände Ryssland regionernas ”självständighet” och har agerat som skyddsmakt åt dem. Ryssland återupprättade också tidigare sovjetiska militärbaser, en i Sydossetien och en i Abchazien.

I Armenien, som har en utdragen konflikt med grannlandet Azerbajdzjan om området Nagorno-Karabach, har ryssarna en militärbas och en flygbas.

Enligt Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet, är Sydkaukasien – som en del av det tidigare Sovjetunionen – en region som Moskva anser hör till Rysslands intressesfär. Det är också en region av stor geostrategisk betydelse, som transportled för energi från Kaspiska havet till Europa.

– Ryssland tävlar om inflytande över regionen med såväl andra regionala stormakter som Turkiet och Iran, som med väst, främst EU. Ryssland har militära baser i regionen och har tidigare visat sig beredd att använda militärt våld för att hävda sina intressen där. De utdragna konflikterna utgör verktyg för Ryssland att kontrollera länderna i regionen, säger han.

Centralasien

I Kazakstan har Ryssland tillgång till ett testcenter för robotar och en rymdbas. I Kirgizistan finns en flygbas, ett marint kommunikationscenter, ett testcenter för sjörobotar samt en seismografisk station.

Ryssland har även en rymdövervakningsstation i Tadzjikistan och en militärbas utanför landets huvudstad Dusjanbe.

– Ryssland vill skydda Tadzjikistans gräns mot Afghanistan som under kalla kriget var Sovjetunionens gräns. En stor del av narkotikasmugglingen från Afghanistan in i Ryssland sker via Tadzjikistan, samtidigt är man orolig för att instabiliteten i Afghanistan ska spilla över i Centralasien som är ett viktigt område för Ryssland, säger Markus Göransson.

Rysslands militära engagemang i utlandet bör tolkas som att Kreml vill stärka sitt inflytande över forna Sovjetrepubliker och ge intryck av att vara en global stormakt. Samtidigt försöker ryssarna att med små medel skapa så mycket huvudvärk som möjligt för väst. Men den fullskaliga invasionen av Ukraina har förändrat spelplanen, menar Markus Göransson.

– Ryssland har åtaganden runt om i världen som blir allt svårare att upprätthålla. De har varit tvungna att omfördela resurser till Ukraina och dragit ner på sina styrkor i Syrien. De har inte längre samma resurser att upprätthålla sin globala maktprojicering, säger han.

Jakob Hedenskog är inne på samma linje och menar att Ryssland har dränerat sina styrkor i Kaukasien för att skicka soldater till Ukraina. Även om Ryssland försöker upprätthålla sin intressesfär i Centralasien är närvaron inte tillräcklig för att skydda mot miltära hot.

– Vad det handlar om är att skapa en buffert, att ha trupper på plats med krishanteringsresurser snarare än att använda dem vid krig. De här länderna inser att Ryssland är fullt upptagen i Ukraina och vill inte bli fast i den ryska intressesfären. De försöker göra sig mer självständiga och Ryssland har lite att sätta emot. Samtidigt ökar Kina sin inflytande i Centralasien, till stor del på Rysslands bekostnad.

