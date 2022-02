Homosexualitet tas bort när ”Vänner” återvänder till Kina

Friends är tillbaka i Kina. Från och med i fredags blev det åter möjligt att på flera plattformar strömma första omgången av den amerikanska tv-serien. Men inbitna fans är besvikna. De har sett serien tidigare, den gick att strömma ocensurerat fram tills 2018, och märker att flera scener har fallit offer för censuren.

Det handlar om både bortklippta sekvenser och repliker som översätts felaktigt. Till exempel stannar bilden tvärt på karaktären Ross förvånade föräldrar när han berättar att han ska skilja sig från sin fru. Sekvensen när han berättar orsaken, att hans fru kommit på att hon är lesbisk och nu bor med en kvinna som hon ska ha barn ihop med, är bortklippt. Överhuvudtaget verkar censuren gå hårt åt allt som ens snuddar vid sex. Repliker som ”jag har en penis” blir i den kinesiska undertexten ”jag har andra organ än en kvinna”. Och när karaktären Joey i ett försök att muntra upp hjärtbrutne Ross föreslår att de ska gå på en strippklubb översätts det till att ”gå ut och ha kul”.

Ändringarna i Friends är i linje med den hårdare censur som har införts i den kinesiska underhållningsbranschen på senare tid. I Xi Jinpings Kina betonas traditionella familjevärderingar. Kvinnor ska skaffa barn och män ska vara maskulina. Redan 2016 infördes riktlinjer för statlig television om att inte tillåta homosexuella eller utomäktenskapliga affärer i tv. Sedan dess har reglerna skärpts ytterligare. Förra året beordrades tv att inte tillåta feminina män eller ”onormal estetik”.

Att homosexualitet anses känsligt visade sig när filmen Bohemian Rhapsody, som handlar om popgruppen Queen och dess sångare Freddie Mercury, gick upp på biograferna i Kina. I den kinesiska versionen går publiken miste om scenen där Mercury berättar för sin fästmö att han är bög bortklippt.

Att fostra folket i patriotism och moral står högt på regimens agenda och visar sig i censuren. I den patriotiska andan saknas det exempelvis scener i slutet den kinesiska visningen av ”Pirates of the Caribbean: At worlds end” då en skådespelare från Hongkong spelar skurk. Det ansågs ge en negativ bild av kineser.

Vad gäller Friends vet publiken vad den går miste om och många är upprörda. Flera miljoner fans har diskuterat de borttagna sekvenserna från originalet på weibo, en twitterliknande plattform. Många är kritiska och berömmer Friends för att på ett bra sätt ha normaliserat förhållanden som inte är traditionella. ”De vill inte att tittarna ska veta att kvinnor kan älska kvinnor. Vem ska då hjälpa männen att föra familjelinjen vidare”, skriver en användare. ”Av alla i hela världen är vi så fragila att vi inte kan se det här?”, skriver en annan.