Hon åtalade Milosevic – nu vill hon se Putin inför rätta

Fakta. ICTY, ICC, och ICJ – vem gör vad?

● En tribunal är en domstol som skapats för ett speciellt ändamål.

Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (förkortat ICTY efter det engelska namnet The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) inrättades 1993 av FN:s säkerhetsråd för att fungera under en begränsad tid, en så kallad ad hoc-tribunal.

● ICTY ska inte blandas ihop med Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som också har sitt säte i Haag. ICC, som började arbeta år 2002, ska fungera som ett komplement till nationella domstolar. I första hand ska ICC ingripa om staters domstolar inte kan eller vill pröva misstänkta krigsbrott.

ICC tar endast upp mål som gäller folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, och ställer individer, inte stater, till svars.

● Nackdelen är att ICC bara omfattar länder som ratificerat Romstadgan - dit hör inte Ryssland (eller USA och Kina). FN:s säkerhetsråd kan träda in, men då krävs att de fem ständiga medlemmarna röstar för detta.

● Dessutom finns i Haag Internationella brottsmålsdomstolen (ICJ), som endast hanterar civila mål och tar upp tvister mellan stater.

● ICTY hanterade krigsförbrytelser som begåtts under krigen i det forna Jugoslavien.

● Tribunalen stängde vid årsskiftet 2017/2018 och hade då dömt 161 personer.

Som mest hade ICTY 2 300 anställda, varav 700 åklagare. Verksamheten kom att kosta motsvarande 20 miljarder kronor.

● Tribunalen kunde döma till fängelse upp till livstid, men inte dödsstraff. Straffen avtjänas i stater utanför det forna Jugoslavien som ställt fängelseplatser till förfogande för tribunalen.