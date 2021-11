Hon förhandlade lokal vapenvila mellan gäng i New York

När Nupol Kiazolu var liten brukade hennes styvpappa slå henne, men inte lika brutalt som han misshandlade hennes mamma. Familjen var ständigt på flykt från styvpappan.

När hon ser tillbaka på barndomen minns hon en rad våningssängar i härbärgen avsedda just för familjer som drabbats av våld i hemmet.

Första gången styvpappan slog mamman gömde sig åttaåriga Nupol på sitt rum och ringde polisens larmnummer. När polisen dök upp tog de styvpappans sida.

– De skällde ut mamma och anklagade henne för att ha startat bråket. Det var min allra första erfarenhet av polisen. Den där känslan av att de var emot oss. Jag kan inte minnas en enda interaktion jag haft med polisen sedan dess där jag inte varit livrädd, säger hon till DN.

Foto: Agaton Ström/Redux/TT

Vi träffas på Hampton University i Virginia, där hon går sista året som collegestudent.

Hon har precis blivit intervjuad av Anderson Cooper för CBS ”60 minutes” och visar stolt upp en selfie med programledaren på mobiltelefonen.

– Min moster dyrkar Anderson. Hon blev helt galen när jag skickade den här bilden.

Nupol Kiazolu och journalisten Anderson Cooper. Foto: Nupol Kiazolu

I dag är Nupol Kiazolu en berömd antirasistisk aktivist i USA. Hon har tilldelats prestigefulla priser, bjudits in för att tala om vapenvåld i FN och haft möten med vicepresidenten Kamala Harris.

Under förra sommaren blev hon ansiktet utåt för Black lives matter-protesterna i New York.

I USA deltog nästan 30 miljoner i demonstrationerna mot polisvåld och strukturell rasism, efter att två svarta amerikaner, George Floyd och Breonna Taylor, dödades av vita poliser förra våren.

Fakta. Nupol Kiazolu Född och uppväxt i Stone Mountain, Georgia, och Brownsville, Brooklyn. 21 år gammal aktivist och collegestudent. Studerar nu statsvetenskap och juridik på Hampton University i Virginia. Har hedrats för sin aktivism av PEN America och Teen Vogue. Har talat om vapenvåld på FN och hos vicepresidenten Kamala Harris. Visa mer

Black lives matter skapade även en global demonstrationsvåg mot polisvåld och strukturell rasism, med protester i mer än 50 länder.

Men i USA har rörelsen fått kritik från andra medborgarrättsaktivister för att inte ha åstadkommit många konkreta framgångar trots det enorma engagemanget.

Kiazolu hoppas motbevisa det. I somras lyckades hon genomföra ett historiskt framsteg när hon förmedlade en vapenvila mellan två av USA:s mest ökända kriminella nätverk, Bloods och Crips, i Brooklyn.

– Jag trodde att vapenvilan skulle hålla en månad.

Nupol Kiazolu under en demonstration i New York i augusti 2019. Foto: Pacific Press Media Production Corp/Alamy

Under uppväxten, tillsammans med fem bröder, såg hon ofta hur polisen misshandlade och trakasserade syskonen i området.

Nupol Kiazolu växte upp med mamma och en våldsam styvpappa. Hennes biologiska pappa hade mördats när hon var åtta. Familjen bodde i den amerikanska Södern, i Gwinnett County utanför Atlanta. En av hennes första grundskolor hette Stone Mountain School och låg bokstavligen i skuggan av USA:s största sydstatsmonument, berget med samma namn som sedan 1915 har varit känt som ”sydstaternas Mount Rushmore”.

Inristat i själva berget är en 58 meter lång minnesskulptur av sydstaternas president Jefferson Davis och generalerna Robert Lee och Stonewall Jackson, som stred för slaveriets bevarande i inbördeskriget. Minnesmärket finansierades av Ku Klux Klan.

USA:s största sydstatsmonument i Stone Mountain, en minnesskulptur av sydstaternas president Jefferson Davis och generalerna Robert Lee och Stonewall Jackson. Foto: Pegaz/Alamy

När Stone Mountain öppnade för allmänheten första gången, 1915, blev det omedelbart samlingsplats för Ku Klux Klans officiella återförening.

Även under Nupol Kiazolus uppväxt i början av 2000-talet var det fortfarande vanligt att rasistiska organisationer samlades på berget för att bränna kors och hissa sydstatsflaggor.

I skolan gjorde Kiazolu väldigt bra ifrån sig, men det fanns lärare som misstänkte att hon fuskade.

– Mina klasskamrater var mest vita elever och lärarna verkade inte acceptera att jag alltid fick bäst resultat på proven. ”Har du verkligen gjort det här själv?” sade lärarna alltid förvånat. Jag minns en mattelärare som sade till mig: ”Men du är ju faktiskt smart!”

Som 12-åring genomförde Nupol Kiazolu sin första politiska protest efter att Trayvon Martin skjutits till döds i Florida. Foto: Agaton Ström

Redan som 12-åring utförde hon sin första politiska protest efter att Trayvon Martin, en minderårig svart pojke, skjutits till döds i Florida. Gärningsmannen frikändes efter att ha försvarat sig med att Martin såg misstänkt ut i sin huvtröja.

Kiazolu protesterade genom att gå till skolan i en likadan huvtröja nästa dag. Hon satte även fast en lapp på ryggen där det stod: ”Ser jag också misstänkt ut?”

– Trayvon Martin fick mig att inse vad det betyder att vara en ung svart person i USA. Jag var så förbannad, så frustrerad, så rädd och jag kände mig tvungen att göra något, säger hon.

Hon säger att rektorn på skolan ska ha hotat att stänga av henne, med motiveringen att beteendet distraherade de andra eleverna. Men Kiazolu insisterade på sin rätt att protestera fredligt och hänvisade till det historiska domslutet Tinker mot Des Moines från 1969, där skolelevers rätt till fredliga protester befästes.

Nupol Kiazolu går sista året som student på Hampton University i Virginia. Det är ett så kallat HBCU (Historically Black Colleges and Universities) där de flesta eleverna är svarta. Dessa universitet bildades under segregationsåren i USA då svarta elever var utestängda från många andra universitet. Kiazolu beskriver Hampton som “en frizon från rasism” och “den första plats jag varit på där jag känner mig trygg.” Foto: Agaton Ström

När hon återvände till skolan nästa dag hade hennes mattelärare och de flesta av klasskamraterna satt på sig likadana huvtröjor, i en solidarisk gest med både Trayvon Martin och Kiazolu.

– Jag var alltid mobbad, jag var alltid den bokläsande nörden som alla retade. Så jag trodde aldrig att någon skulle lyssna på mig. När jag såg att alla stöttade mig så bara grät jag. Det var ögonblicket då jag bestämde mig för att bli aktivist.

Hon kallar sig en del av ”Trayvon Martin-generationen” – en hel åldersgrupp av unga svarta aktivister som växte upp i kölvattnet av Trayvon Martins död och en till synes outsinlig ström av liknande tragedier, där obeväpnade, unga svarta amerikaner dödades av polisen eller vita civilpersoner.

Fallet Trayvon Martin blev även startpunkten för de landsomfattande Black lives matter-protesterna för åtta år sedan.

Nupol Kiazolu fick landsomfattande uppmärksamhet för sitt engagemang i de antirasistiska protesterna efter George Floyds död förra sommaren. Nästan 30 miljoner amerikaner deltog i demonstrationer över landet. Foto: Agaton Ström

Nupol Kiazolus familj slog sig till slut ner i Brownsville, Brooklyn, där hon blev mer aktiv i lokala antirasistiska nätverk. När Donald Trump vann presidentvalet efter en valkampanj präglad av öppen rasism började Kiazolu ägna all sin fritid åt aktivism.

– Jag är en svart kvinna i USA. Jag hade inte lyxen att sitta hemma och vara frustrerad.

Sommaren 2017 reste hon till Charlottesville, Virginia, för att delta i en antirasistisk motdemonstration till en stor samling av högerextremister.

Det som hände i Charlottesville chockade hela världen: efter att hundratals nynazister och högerextremister tågat med facklor genom staden och ropat ”You will not replace us” – ett budskap riktat till USA:s växande ickevita befolkning – körde en högerextrem man en bil rakt in i en samling motdemonstranter. 24-åriga Heather Heyer avled av attacken.

Skadade tas om hand om efter att en bil kört in i demonstranter i Charlottesville, augusti 2017. En dödades i attacken. Foto: Steve Helber/AP

Nupol Kiazolu befann sig bara ett par meter därifrån.

– Jag såg bilen. Jag har fortfarande mardrömmar om den, säger hon.

Men det hon minns från Charlottesville är framför allt polisens beteende.

– Jag attackerades från båda hållen. Av högerextremisterna, men även av polisen. Jag blev sparkad i ryggen av högerextremisterna. De spottade på mig och kallade mig för n-ordet. Men samtidigt blev vi mörbultade av poliserna. Det var det mest skrämmande jag varit med om.

Hemma i Brownsville såg hon gång på gång hur bröderna trakasserades av poliserna i området.

Brownsville är det fattigaste området i Brooklyn, med en snittinkomst på 31 000 dollar om året – en fjärdedel så mycket som i de välbärgade delarna av västra Brooklyn som turister gärna besöker. Det har länge varit ett område med högre arbetslöshet, mer brottslighet och fler familjer i extrem fattigdom än resten av Brooklyn.

Nupol Kiazolu i hemkvarteren i Brownsville. Foto: Agaton Ström

Poliser syns överallt i området. Många delar ser nästan ut som fängelsegårdar, med offentliga utrymmen omringade av permanenta vakttorn från polisen och strålkastare som rastlöst rör sig över parker och öppna områden.

Sedan Kiazolu blev nationellt känd för sin aktivism har familjen hemma i Brownsville regelbundet börjat trakasseras av lokala poliser, hävdar hon.

– De ringer på hos mamma och ställer ovidkommande frågor. De förföljer henne och bröderna från tunnelbanan. Vid två tillfällen har hennes bröder gripits och förhörts utan rimliga skäl, säger hon.

Sedan de tidiga tonåren har Nupol Kiazolus familj bott i Brownsville i östra Brooklyn. Foto: Agaton Ström

En tidigare polis för New Yorks poliskår berättar för DN att beteendet låter välbekant.

Antonio var polis i NYPD i tjugo år och ber om anonymitet för att kunna tala frispråkigt om sina erfarenheter. Han är själv svart och uppväxt i Brownsville, samma område som Kiazolus familj. Men de flesta kollegorna hade en annan bakgrund.

– De flesta poliserna är vita och växer upp i helvita områden, i villaförorter på Long Island, Staten Island. Sen kommer de till helsvarta områden i Brooklyn, Harlem, Bronx, och det blir en total kulturchock för dem. De har aldrig umgåtts med svarta människor. De ser folk som hänger på trapporna, som spelar basket, lyssnar på musik, och de tror att alla är kriminella för de har aldrig sett den sortens gatuliv förut.

Som polis såg han så gott som dagligen öppen rasism från både kollegor och polischefer.

– Jag vill inte skylla på enstaka poliser, för det här var en kultur som började i toppen, med det politiska ledarskapet och polischeferna i staden. De använde konsekvent avhumaniserade ord för den svarta befolkningen. De ville att folk skulle frukta polisen i stället för att ha förtroende för polisen.

Brownsville i östra Brooklyn. Foto: Agaton Ström

När en svart kollega klagade på de vita kollegornas rasistiska beteende blev han omedelbart utpekad som en svikare.

– Några av mina kollegor hängde en snara på hans skåp i omklädningsrummet, säger Antonio.

Han menar att relationerna mellan stadens vita poliser och svarta befolkning förvärrades när den så kallade nolltoleransen infördes i poliskåren på 1990-talet.

– Nolltolerans var en eufemism för polisens brutala beteende. Målet var att få bort drogerna från gatorna så att kvarteren kunde gentrifieras och vita flytta in.

Orsaken till att New York införde så kallad nolltolerans var den oerhört höga brottsligheten i staden på 1990-talet. Då var New York en av världens mest våldsamma storstäder, med mer än 2 000 mord om året. 2017 hade mordsiffrorna sjunkit till rekordlåga 290 mord om året.

Vy över New York 1996. Foto: Christopher Hill Photographic/Alamy

Många pekade på nolltolerans som ett mirakelrecept för minskad brottslighet, men våldsbrotten sjönk drastiskt även i städer som inte använde lika hårdhänta metoder.

Över hela USA föll våldsbrotten med 48 procent mellan 1993 och 2016, enligt FBI.

I New York innebar nolltoleransen en massiv expansion av poliskåren. Snart började invånarna att gripas för triviala småbrott som att hoppa över tunnelbanespärrar, nedskräpning, eller att gå mot röd gubbe.

Nolltoleransen var en bidragande faktor till att USA i dag har den största andelen fångar i världen: drygt två miljoner personer sitter i fängelse här – nästan en fjärdedel av hela världens fängelsebefolkning.

George Kelling, en berömd kriminolog som brukar pekas ut som mannen som uppfann nolltolerans, tog själv avstånd från både begreppet och policyn.

– Det var ett stort misslyckande att poliskåren blev så aggressiv att de förlorade medborgarnas förtroende, sade Kelling i en intervju jag gjorde med honom strax före hans död 2019.

Polisavspärrning efter en skjutning i Queens, New York, augusti 2021. Foto: SOPA Images/Alamy

Sedan pandemin drabbade USA har brottsligheten ökat dramatiskt i de flesta storstäder.

I New York har ökningen varit strax under det nationella genomsnittet, men förändringen är ändå dramatisk: antalet mord fördubblades under förra året. Det har skapat bördig grogrund för nya krav på hårda tag, fler poliser och en återgång till 1990-talets nolltolerans.

I början av november röstade staden New York fram en ny borgmästare med överväldigande marginal: den tidigare polisen Eric Adams.

Efter ett år då historiska protester ägt rum med hundratusentals New York-bor som krävde radikala reformer av poliskåren röstade 67 procent av väljarna på Eric Adams, som var polis i New York i 23 år. Valkampanjen dominerades av löften om fler poliser och hårdare tag mot våldsbrott.

Eric Adams blir ny borgmästare i New York. Foto: Frank Franklin II/AP

Adams är den andra svarta borgmästaren i New Yorks historia och kommer, precis som Nupol Kiazolu, från Brownsville. Det var just där och i andra bostadsområden med stor andel svarta och latinamerikanska låginkomsttagare som Adams fick sitt starkaste väljarstöd.

Jag frågar Nupol Kiazolu varför hon tror att så många av hennes grannar röstade på en erfaren polis.

– Det handlar om en generationsklyfta. Boomers och de äldre väljarna gillar Eric Adams, för de betraktar polisen som en beskyddare. Vi som är yngre ser polisen som ett hot, säger hon.

Foto: Agaton Ström

Många Adams-väljare säger att de vill se fler, inte färre, poliser på gatorna.

Black lives matter-rörelsens krav på nedskärningar av poliskåren möter därmed nytt politiskt motstånd. Trots den växande medvetenheten om strukturell rasism och problemen med polisvåld är det få budskap som är mindre populära bland väljare överlag än att krympa poliskåren.

Bland experter på brottslighet i New York finns en skepsis till program som vill flytta resurser från polisen i en tid med ökad brottslighet.

– Att låta välfärdsprogram ersätta ett seriöst politiskt program för att bekämpa brottslighet är dömt att misslyckas, skriver Hannah Meyers på konservativa tankesmedjan Manhattan Institute i en färsk artikel.

Eric Adams har varit vänligt inställd till Black lives matter, som haft flera möten med honom. Som polis var han själv aktiv för att bekämpa rasism. Men han gjorde många aktivister upprörda när han nyligen kritiserade dem för att fokusera mer på polisvåld än på mord i svarta bostadsområden.

Nupol Kiazolu under en demonstration på Manhattan inför rättegången om George Floyds död, mars 2021. Foto: Agaton Ström

Kiazolu säger att det påståendet är befängt.

– De påstår alltid att vi inte pratar om skjutningarna i svarta områden. Vilken värld lever de i? I Brownsville är det ingen som pratar om något annat. Det är klart vi vill att folk slutar skjuta varandra.

Hemma i Brownsville såg Nupol Kiazolu med egna ögon hur våldsbrotten och de gängrelaterade skjutningarna ökade förra året. Stadsdelen blev en av de värst drabbade när våldsbrotten eskalerade under pandemin. Morden ökade med 70 procent förra sommaren, den högsta siffran i New York.

– Det var ett blodbad. Folk blev skjutna när de var ute och gick ärenden. Jag fick gömma mig under bilar när kulorna flög omkring mig, säger hon.

Nupol Kiazolu i hemkvarteren i Brownsville. Stadsdelen blev en av de värst drabbade när våldsbrotten eskalerade under pandemin. Morden ökade med 70 procent förra sommaren. I år har det skett en markant minskning av skjutningar sedan i maj. Foto: Agaton Ström

Varför tror du att skjutningarna ökade så mycket?

– Pandemin slog så oerhört hårt mot Brownsville. Den förvärrade fattigdomen som redan fanns där. Det ledde givetvis till en ökning av brott och desperation. För många fanns det inga andra sätt att försörja sig än att sälja droger.

Hon tror inte att den nya brottsvågen kan tämjas av fler poliser. I hennes ögon har New York-polisen förbrukat sitt förtroende.

Under våren fick hon i stället idén att själv försöka genomföra en vapenvila mellan två av de största gängen i New York: Bloods och Crips. Det är två landsomfattande informella nätverk, som har lokala grupperingar i de flesta storstäder. Kiazolu kände medlemmar från båda gängen i Brownsville.

– Förra sommaren dödades en nära vän till mig på gatorna i Brownsville. Han var Crips-medlem. Sedan dess har jag funderat på hur vi kan skapa fred där.

Nupol Kiazolu förhandlade fram en informell och lokalt initierad vapenvila mellan två av New Yorks största kriminella gäng i stadsdelen Brownsville tidigare i år. Foto: Agaton Ström

Som de flesta i Brownsville använder Kiazolu inte själv ordet ”gäng”, utan talar i stället om ”street families”, gatans familjer. Hon menar att det begreppet bättre beskriver den gemenskap dessa unga män hittar på gatorna, eftersom de sällan har familjer hemma eller andra nätverk i skolor, jobb eller föreningsliv.

När sommaren 2021 började närma sig ville Kiazolu använda det förtroende hon har i hemmiljön för att få till en vapenvila mellan Bloods och Crips.

– Somrarna är alltid värst, för det är då det är flest människor ute på gatorna. Så jag började tala med vänner i Bloods och Crips redan i våras och de var helt överens med mig om att vi måste försöka hitta en lösning för att undvika att sommaren skulle sluta precis som förra året.

Hur lyckades du få dem att lyssna på dig?

– Först och främst för att de visste vem jag var. De litade på mig. Annars skulle det aldrig ha gått.

De visste vem jag var. De litade på mig. Annars skulle det aldrig ha gått.

Inför mötet lagade Kiazolu själv mat tillsammans med några vänner. Barbecue, majsbröd, red velvet cake, soul food från den amerikanska södern.

Hon baserade mötet på principer för diplomatisk medling från den sydafrikanska filosofin ubuntu. Det är ett svåröversatt ord som den sydafrikanske Nobelpristagaren Desmond Tutu brukade beskriva som en solidarisk syn på medmänniskor.

Kiazolu försökte övertyga representanterna från Bloods och Crips att se även Brownsville som en sammanvävd gemenskap.

– Vi försökte skapa en mötesmiljö som präglades av värme och trygghet. Min mamma ringde in och berättade om när min pappa mördades. Det var många som medverkade som blev riktigt berörda av det. Det är viktigt att minnas att de bara är människor, med vanliga känslor.

”– Mitt enda mål var att vi skulle klara oss genom sommaren”, säger Nupol Kiazolu om den lokala vapenvilan som förhandlades fram i Brownsville. Foto: Agaton Ström

Brottsligheten var fortsatt hög i New York i somras, men i Brownsville har det skett en markant minskning. Sedan Nupol Kiazolu genomförde vapenvilan har det inte skett skjutningar mellan Crips och Bloods i området. Flera av gängmedlemmarna som DN talat med bekräftar att skjutningarna minskade i Brownsville under sommaren.

I Brooklyn överlag minskade skjutningarna med 20 procent mellan maj och september i år – i vanliga fall de värsta månaderna på året. I en rapport om våldsbrott i oktober pekade New Yorks polischef Rodney Harrison särskilt ut Brownsville som ett område där det skett en tydlig minskning av våldsbrott.

– Mitt enda mål var att vi skulle klara oss genom sommaren. Kanske rädda ett liv eller två. Men nu har det inte varit en enda skjutning mellan dem på snart ett halvår.



Läs mer:

Monumenten är borta – men Charlottesville har svårt att läka

Omstridd staty flyttad i Charlottesville

Martin Gelin: Erfaren polis blir ny borgmästare i New York