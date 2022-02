Hon kan bli första svarta kvinnan i Högsta domstolen

Ketanji Brown Jackson var ett väntat val för Biden. Så fort det blev klart att 83-årige Stephen Breyer skulle gå i pension var hennes namn det första som cirkulerades i spekulationer bland politiska experter i Washington.

I dag är hon federal domare i Washington DC:s distriktsdomstol, som ofta varit en plantskola för Högsta domstolen.

Brown Jackson har en gedigen juridisk bakgrund och skulle bli den första svarta kvinnan någonsin i domstolen. Biden har även tidigare träffat och intervjuat henne, när hon tillsattes som federal domare.

Hon har dessutom tidigare arbetat för just Stephen Breyer och betraktas som en självklar efterträdare.

Ett godkännande i senaten kräver en enad röst från de 50 demokraterna. De två senatorerna Joe Manchin och Kyrsten Sinema, som satt stopp för flera av Bidens lagförslag, har överlag röstat för Bidens nomineringar till federala domstolar.

När Biden tidigare nominerade Brown Jackson till Washingtons distriktsdomstol fick hon enat stöd från demokraterna, samt tre republikanska röster i senaten.

Under första året som president har Biden gjort rekordmånga tillsättningar till federala domstolar. 41 domare har godkänts, jämfört med 17 domare under Trumps första år och 10 under Obamas första år.

Biden har haft som uttalat mål att nominera domare som ökar mångfalden i USA:s domstolar. 75 procent av hans tillsättningar har varit kvinnor, jämfört med 24 procent under Trump. 65 procent har varit svarta, latinamerikaner eller asiater, jämfört med 16 procent under Trump.

Godkänns Brown Jackson är det en viktig seger för Biden, men det förändrar inte den politiska balansen i domstolen. Sex av domarna betraktas som konservativa och har tillsatts av republikaner medan bara tre har tillsatts av demokrater.

Under året förväntas domstolen bland annat fatta beslut i viktiga fall som rör aborträtten och rösträtten i USA.

