Hon simmade 85 meter under isen i Sibirien – kan ha slagit världsrekord

Temperaturen i luften var 22 minusgrader när Yekaterina Nekrasova den 7 januari tog steget ned i den uppsågade isvaken i sibiriska Bajkalsjön. Trots en vattentemperatur på 0.02 plusgrader använde 40-åringen ingen våtdräkt när hon sedan simmade 85 meter bröstsim under det 25 centimeter tjocka istäcket.

För säkerhets skull hade hål i isen sågats upp med jämna mellanrum på sträckan, skriver Siberian Times. En grupp simmare i våtdräkter följde också Nekrasova i fall något skulle inträffa under dyket.

På förhand visste Nekrasova, som fridykt sedan fyra år tillbaka, att hon klarar 75 meter under vattenytan utan problem. Men inför dyket började Moskvabon att tvivla på om hon skulle klara ytterligare tio meter på en helt ny plats. Men när Nekrasova återvände upp till ytan efter 90 sekunder under vatten kunde hon titta in i kameran och säga: ”Jag är okej”.

https://twitter.com/siberian_times/status/1348608833191514114?s=20

Enligt en talesperson för Guinness World Records har stiftelsen meddelats om Nekrasovas dyk. Man har däremot inte hunnit verifiera uppgifterna än. Det tidigare rekordet för en dykning under is är från 2013 då dansken Stig Severinsen simmade 76 meter på Grönland.

För CNN berättar 40-åringen att hon dyktränar inomhus fyra gånger i veckan och utomhus i Moskva två gånger.

– För mig är isdykning en energiboost. Det är som om jag blir pånyttfödd. Det är en känsla jag inte kan jämföra med något annat, säger hon till CNN.

Vintersimning är en tradition i Ryssland och många ortodoxa kristna gör det varje januari som en ritual för att fira Jesus dop.

https://twitter.com/siberian_times/status/1348610680698458114