Hongkong beordrar samtliga invånare att testa sig

Hongkong tampas med den värsta smittspridningen hittills under pandemin. I brist på plats har patienter legat utomhus under filtar och huttrat. Antalet smittade per dag har mångdubblats och en studie från Hongkong universitet förutspår att i mars kan staden få se så många som 180 000 nya fall och nära 100 döda per dag.

Det är en enorm förändring för Hongkong som tidigare under pandemin har klarat sig bra. När resten av världen öppnar upp skärps nu restriktionerna i staden. I ett försök att få kontroll på smittspridningen meddelade den politiska ledningen på tisdagen att samtliga invånare, 7,4 miljoner, ska testas. Alla måste från och med mitten av mars testa sig tre gånger och staden räknar med att kunna testa en miljon om dagen. Samtidigt skjuts skolornas sommarlov fram tills tidigt i mars tills 18 april, i stället för juli-augusti.

Carrie Lam använde sig av samma retorik som Peking när hon presenterade den nya politiken på tisdagen. Hongkong är pressat att ha samma strategi som Fastlandskina, vilket innebär en nolltolerans mot covid, viruset ska utraderas till varje pris.

Den femte vågen med snabbt spridande omikron fick i förra veckan Kinas ledare Xi Jinping att öka trycket på Hongkong. Xi Jinping uppmanade staden att mobilisera alla resurser för att få kontroll över viruset.

Masstestning och hårda restriktioner är i linje med den politik som centralregeringen i Peking har fört ända sedan covid-19 upptäcktes för drygt två år sedan i Wuhan, Kina. Men någon lockdown, som brukar införas i kinesiska städer när smitta upptäckts, är inte aktuell i Hongkong, enligt Carrie Lam.

Redan sedan tidigare har Hongkong hårda restriktioner. Restauranger måste stänga senast klockan sex på eftermiddagen, fler än två personer får inte samlas. Barer, kyrkor, gym och andra samlingsställen är stängda. Samtidigt är flyg från nio länder, däribland USA och Storbritannien, inställda. Alla dessa restriktioner förlängs nu tills 20 april.

