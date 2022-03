Humanitära korridorer stoppades efter ryska provokationer

Mötet mellan Ukraina och Ryssland, som från början var planerat till måndagen, väntas komma igång på tisdagen i Istanbul. Den ryska delegationen landade på måndagseftermiddagen, rapporterar flera medier. Ukrainas mål med samtalen är solklart, enligt president Volodymyr Zelenskyj.

– Fred utan dröjsmål, säger presidenten, som välkomnar samtalen.

Ett av Kremls huvudkrav har varit att Ukraina inte ska öka sina kontakter med försvarsalliansen Nato. Ukraina är villigt att överväga neutral status, enligt presidenten, men kan inte på med på en demilitarisering av landet.

En hög representant från den ukrainska delegationen säger dock att han har små förhoppningar inför mötet.

FN-chefen Antonio Guterres vädjade på måndagen om en humanitär vapenvila i Ukraina. Dels för att hjälpa civilbefolkningen, men också ”för att möjliggöra framsteg i seriösa politiska förhandlingar, som syftar till att nå ett fredsavtal baserat på principerna i FN-stadgan.”

På måndagen avstod Ukraina från att öppna humanitära korridorer från flera städer, efter larm om ryska provokationer. I den värst utsatta staden Mariupol säger borgmästaren Vadym Bojtjenko att situationen är ”bortom gränser för en humanitär katastrof”.

– Det finns fortfarande omkring 160 000 civila i Mariupol. Vi måste helt evakuera hela staden. Den ryska federationen leker med oss. Vi är i händerna på inkräktarna, sade han i ukrainsk tv enligt Reuters.

Borgmästaren säger att det står 26 bussar redo att evakuera civilbefolkningen, men ryska styrkor ger dem inte fri lejd.

Enligt Röda korset går det heller inte att få in nödhjälp till Mariupol.

– En säker passage måste garanteras av parterna, de måste gå ut med vilken väg som gäller och ge tillräckligt med tid för att folk ska kunna lämna staden, sade talespersonen Matt Morris till BBC.

Ryssland blockerar Ukrainas Svarta havskust och isolerar därmed landet från internationell sjöfartshandel, skriver det brittiska försvarsdepartement i sin lägesuppdatering på måndagen.

Samtidigt fortsätter den ryska flottan att utföra sporadiska raketattacker mot mål i olika delar av Ukraina. Men det faktum att Ukraina lyckats förstöra det ryska landningsfartyget Saratov innebär sannolikt att flottan inte kommer att vara lika benägen att utföra insatser i närheten av kusten framöver, skriver försvarsdepartementet i London.

BBC rapporterar att två ryska bataljoner ska ha retirerat från området runt Kiev till Belarus. Enligt en uppdatering från Ukrainas generalstab skulle det tyda på att de ryska styrkorna har lidit stora förluster. Staben skriver också att antalet styrkor som tar sig in i Ukraina från Ryssland har minskat kraftigt.

Den allt mer stillastående krigföringen runt Kiev är ett tecken på de ryska styrkornas oförmåga snarare än att Ryssland gett upp målet att inta Ukrainas huvudstad, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) i en ny rapport.

”Det är högst osannolikt att Kreml har övergett sina ansträngningar att omringa Kiev, men troligen kommer man inte att kunna uppbåda den stridskraft som krävs för att återuppta stora offensiva operationer inom en snar framtid.”

Ukraina kommer ”omedelbart” att utreda ett uppmärksammat filmklipp som tycks visa hur ukrainska soldater skjuter ryska krigsfångar i knäna, enligt en högt uppsatt rådgivare till president Zelenskyj.

I klippet, som är sex minuter långt, hörs det som ser ut att vara ukrainska soldater säga att de har tillfångatagit en rysk spaningsgrupp, rapporterar amerikanska CNN. Den ryska gruppen sägs ha haft sin bas i Charkiv-regionen inte långt ifrån den ryska gränsen. Flera personer blir skjutna i sina knäskålar.

Ukrainas överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj gör i en generell och skriftlig kommentar till CNN gällande att Ryssland iscensätter filmklipp för att misskreditera Ukraina.