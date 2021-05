Hundratals coronadöda i New York kvar i fryscontainrar efter ett år

Stora förbudsskyltar är uppsatta vid det inhägnade hamnområdet som bevakas av säkerhetsvakter och övervakningskameror, skriver norska VG som har besökt hamnområdet i Brooklyn. Bakom stängslet står fryscontainrar uppradade längs kajen som en plågsam påminnelse över coronapandemins offer när virusutbrottet var som värst i New York förra året.

I USA var New York världens epicentrum för coronapandemin med över 800 dödsfall per dag under förra våren. Sjukvårdens kapacitet slog i taket och bårhusen blev snabbt överfulla. För att ta hand om alla avlidna placerades kylcontainrar ut vid sjukhusen. Tanken var att liken skulle förvaras där en kortare tid innan begravningen.

Men för ungefär 750 personer har containrarna nu blivit en kyrkogård.

Nyligen togs frågan upp av New Yorks kommunfullmäktige där oppositionen ville ha svar på varför kropparna inte har tagits omhand och förts till Hart Island på Long Island där man brukar begrava personer som inte har identifierats eller som saknar anhöriga, skriver CBS New York.

Byråkrati och avsaknad av dokument har angetts till förseningen, men det är förklaringar som inte är godtagbara anser oppositionen.

– Kropparna har hanterats som något i förvaringsboxar för kvarglömt bagage, säger Mark Gjonaj i New Yorks kommunfullmäktige till CBS.

En tredjedel av alla amerikaner som dog förra våren bodde i delstaten New York. Metropolen har varit nedstängd sedan dess. Foto: Mark Lennihan/TT

Senast New York använde fryscontainrar för att förvara döda var i samband med terrorattentatet 11 september 2001 då 2.753 människor dog

– De upprättades för att ge familjer extra tid under en väldigt stressande period för begravningsbranschen, säger Dina Maniotis, vice ordförande för en yrkesmedicinsk förening till norska VG.

Myndigheterna uppger för CBS att arbetet med att kontakta anhöriga och föra kropparna till Hart Island ska intensifieras för att minska antalet döda som förvaras på kajen. Något som redan verkar ha gett effekt.

– Det var flera containrar här för ett år sedan, säger en säkerhetsvakt till VG:s reporter.

Efter att ha levt under stränga restriktioner och nedstängning hoppas New York snart vara tillbaka som en pulserande världsmetropol i takt med att allt mer tillåts öppna igen.

