Hundratals familjer fast utan mat och vatten utanför Moria

Alabden Al Asle och hans familj vaknade av bruset från branden. Den lilla packning de släpat från Qamishli i Syrien, genom Turkiet och över Medelhavet, hann de aldrig få med från Moria. Alla bara sprang.

De kom hit, till en uttorkad olivlund med vasst gräs och högar av hästbajs på marken. Och de kommer inte längre. Under träden och längs den avspärrade asfaltsvägen finns flera hundra barn.

Alabden Al Asle kom till Moria från Syrien med sin mamma och sina systrar för en dryg månad sedan. Nu är de fast vid en väg, ett par kilometer från det utbrända lägret. Han har inte ätit ett riktigt mål mat sedan i tisdags. Foto: Alexander Mahmoud

Alabden Al Asle och hans familj har sjunkit ihop på en filt. Fyraåringen försöker torka bort sin mammas tårar med en våtservett. Han försöker igen, med en kram. Det hjälper inte.

– Vi försökte söka skydd i en by eller stad, vi ville bara bort från branden, sätta oss i säkerhet. Men polisen stoppade oss med tårgas, barnen har fortfarande ont i sina ögon, säger Alabdens kusin, 16-åriga Tamadoar Albarho.

En bit bort från olivlunden har polis och militär ställt upp sig på rad. Det är stopp. Och i Moria, Europas största – numera utbrända flyktingläger – finns inget kvar.

Familjen från Syrien söker skydd under olivträden på dagen. Temperaturen är över 30 grader. På natten sover de på asfalten, som fortfarande är varm, för att inte frysa. Foto: Alexander Mahmoud

Ingen har mat. Det finns inga toaletter, inga blöjor. Inga hjälporganisationer.

– Vi har inte ätit sedan i tisdags kväll. Vi hann inte få med oss någonting, och de låter oss inte gå och försöka köpa något att äta heller, säger Tamadoar Albarho.

Uppskattningsvis befann sig omkring 13.000 människor i och kring Moria när flyktinglägret började brinna, strax efter midnatt på onsdagen. Enligt vittnen DN talat med ska branden ha startat på tre centrala platser ungefär samtidigt: sjukvårdskliniken, asylkontoret och på platsen där ett antal coronasmittade migranter isolerats.

16 årige Tamadoar Albarho blev stoppade av polis och tårgas när de försökte fly branden. Foto: Alexander Mahmoud

Enligt volontärer ska branden ha brutit ut i samband med ett upplopp och protester mot beslutet att isolera personer som testats positivt för covid-19. Men uppgifterna är obekräftade. Någon officiell brandorsak har inte kommunicerats.

Moria byggdes upp under flyktingkrisen 2015 och är känt för sina mycket svåra förhållanden, som DN rapporterat om vid flera tillfällen. Under åren har flera människor dödats och skadats under våldsamma sammandrabbningar och upplopp. Förra året lovade Greklands regering att det överbefolkade lägret skulle stängas och flyktingarna flyttas, i praktiken spärras in, på fastlandet. Men inget har hänt.

Tårgasen svider fortfarande i ögonen på Amera Al Asle, 5 år. Löss- och insektsbett från lägret kliar. Foto: Alexander Mahmoud

– Situationen i lägret har försämrats ännu mer i samband med pandemin. Även om det inte funnits smitta i lägret förrän förra veckan har de haft stora begränsningar för hur de fått röra sig. Det har lett till ännu sämre levnadsförhållanden och ännu mer frustration, säger Sofie Kilander, volontär på Lesbos sedan 2017.

Vi vet ingenting hur det ska bli, ingen kan ge oss några svar

Familjerna i olivlunden söker skugga under träden på dagen. På natten, när barnen fryser, lägger de sig på asfalten som fortfarande är varm.

– Vi vet ingenting hur det ska bli, ingen kan ge oss några svar. Poliserna är elaka. Vi kan varken sova eller äta. Det känns som vi flytt ett krig och nu har vi kommit till ett annat. Jag trodde aldrig att Europa skulle behandla oss, behandla små barn, på det här sättet, säger Tamadoar Albarho.

Flera afghanska familjer trängs på en filt. Parsa Mohammadi är fyra månader, storebror Ramin Mohammadi har hämtat lite vatten i kyrkan och försöker busa med sin lillebror. Foto: Alexander Mahmoud

En bit bort i olivlunden trängs flera afghanska familjer på en filt. Stämningen är vänlig, om än orolig. En äldre ensam kvinna från Syrien har fått plats på ett hörn. I ett annat sover en 1,5-årig flicka tungt. I mitten en jollrade fyramånadersbebis. Hans mamma visar upp den sista burken mjölkersättning. Den är halvtom. Två blöjor är det enda de har kvar under barnvagnen.

– Vi vet inte vad vi ska ta oss till. Jag är rädd att barnen kommer att dö om ingen hjälper oss snart, säger mamman Sidiqa Mohammadi.

Vid 13-tiden, när en grupp frivilliga tar sig in i olivlunden bakvägen och delar ut vatten och ett hundratal matportioner blir stämningen plötsligt desperat. Kravallpoliserna gör sig redo med tårgas och sköldar. Människor försöker ställa sig i kö. Men allt urartar.

– Vi är inte djur! Låt oss gå till Lidl och handla, skriker en afghansk man.

Bild 1 av 3 Matutdelning vid olivlunden. Stämningen blir snart desperat. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 3 Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 3 Kravallpolisen vaktar matutdelningen och blockerar vägen för alla flyktingar och migranter som behöver handla mat och vatten. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

– I Moria har man aldrig behövt slåss för vatten, men situationen är verkligen desperat. Nu drog man vattenflaskor ur barns händer till och med. De flesta fick varken mat eller vatten, säger Sofie Kilander.

Ett par hundra meter från kravallpolisens avspärrningar, i byn Panagiouda, står uteserveringarna halvtomma.

Läs mer: Ingmar Nevéus: Alla ville se Moria försvinna – men inte på det här sättet