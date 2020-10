Hundratals testas efter beskedet om Trumps smitta

Ett mycket stort antal personer som träffat presidenten under den gångna veckan kommer nu att testas och smittspåras liksom de som varit i kontakt med presidents rådgivare Hope Hicks som bekräftades smittad ett dygn före presidenten. Exakt när detta inträffade har Vita huset ännu inte velat berätta. En av dem som testats positivt är ordförande för det republikanska partiet Ronna McDaniel som testades redan i onsdags.

Till detta kommer nu minst 100 personer som under torsdagseftermiddagen träffade Donald Trump när presidenten besökte Bedminster golf club i New Jersey, som han själv äger, för att samla in pengar till sin återvalskampanj. Bara timmar efter besöket på golfklubben gick Trump ut och bekräftade att han var smittad av viruset.

New Jerseys guvernör Phil Murphys skrev på fredagen att en omfattande smittspårning nu har inletts för att se om Donald Trump har smittat andra.

Enligt nyhetssajten NJ.com, som kartlagt besöket på Bedminster golf club, reste presidenten till New Jersey trots att han visste att hans rådgivare Hope Hicks, som han träffat vid flera tillfällen under veckan, smittats av viruset.

Vita husets stabschef, Mark Meadows, sa på fredagen att Vita huset fått veta att Hope Hicks smittats precis innan helikoptern med presidenten och ett antal medarbetare skulle lyfta från Vita husets gräsmatta för att ta presidenten mot New Jersey på torsdagen.

Enligt Meadows bad man då flera av dem ombord på helikoptern som varit i kontakt med Hicks att lämna helikoptern. Presidenten själv, som också träffat Hicks, fortsatte dock.

Washington Post skriver att Trump inte bar något munskydd när han reste eller när han kom fram till golfklubben där han var i nära kontakt med ett dussintal personer.

Under veckan har presidenten dessutom träffat flera av sina rådgivare då han tränat inför den kommande presidentvalsdebatten, bland andra den tidigare guvernören Chris Christie, 58, och sin advokat Rudy Giuliani, 76.

En av de första att testas på fredagen var vicepresident Mike Pence och hans fru Karen Pence. In gen av dem var smittade. Inte heller Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner har smittats liksom Donald Trump och Melania Trumps son Barret.

Även Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och hans fru Jill Biden testades på fredagen, båda visade sig vara friska, skriver NBC News. De båda önskade presidenten ett snabbt tillfrisknande i ett inlägg på Twitter:

”Jill och jag sänder våra tankar till president Trump och Melania Trump och hoppas på snabbt tillfrisknande. Vi kommer att fortsätta att be för hälsa och säkerhet för presidenten och hans familj.”

Beskedet gör att Donald Trump nu ställer in ett kampanjmöte på Orlando Sanford International Airport i Florida. Frågan är nu hur det kommer att gå med den andra presidentvalsdebatten mellan Trump och Biden som skulle ha hållits i Miami den 15 oktober och den tredje och avslutande debatten i Tennessee den 22 oktober.

På fredagen ställde Vita huset in samtliga presidentens åtaganden – utom ett. Strax efter lunch på fredagen höll Trump en telefonkonferens om coronastöd till utsatta äldre.

Beskedet om att USA:s president har drabbats av covid-19 blev snabbt en världsnyhet och fick på fredagen börser runt hela världen att vända nedåt. Donald Trump tillhör riskgruppen när det gäller coronaviruset. Han är 74 år gammal, 191 centimeter lång och väger drygt 110 kilo vilket gör att smittan kan få svåra följder om den utvecklas i negativ riktning. På fredagen bekräftade Vita huset bara att presidenten har ”milda symtom”.

– Presidenten är vid gott mod, sa Vita husets stabschef Mark Meadows vid en presskonferens på fredagen.

Trump själv skrev på Twitter att han och hans fru Melania Trump, som också smittats, hade satts i karantän i Vita huset och ”inlett vägen mot att bli friska”.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1311892190680014849

”Vi kommer att ta oss igenom detta tillsammans!”, skrev Trump också.

Det är första gången som en sittande amerikansk president och hans fru drabbats av en sjukdom som kan leda till döden.

Trump har vid flera tillfällen sagt att han är den mest testade personen i USA och berättat att han tagit den omdiskuterade malariamedicinen hydroxiklorokin för att skydda sig mot viruset. En medicin som efter omfattande test har visat sig verkningslös mot coronaviruset, skriver Världshälsoorganisationen WHO.

Det amerikanska presidentvalet genomförs den 3 november. Hittills har 7,5 miljoner amerikaner smittats och nästan 213.000 har avlidit.