Hunter Biden i storbråk med svensk myndighet

Hunter Bidens läckta mejl slog ner som en bomb i valrörelsen 2020. Trumptrogna medier publicerade hela hösten avslöjanden som bygger på vad som påstås vara en kopia på Hunter Bidens personliga dator.

Målet för smutskastningskampanjen har varit att koppla Joe Biden till sonens misstänkt korrupta affärer. Och visa hur Hunter Biden använt sin pappas inflytande för att berika sig och i förlängning även Joe Biden i affärer med ukrainska och kinesiska bolag.

Dagens Nyheter har granskat härvan och kan nu publicera helt nya uppgifter där ett par extranycklar till svenska ambassadens hus fått en central roll.

House of Sweden är ett av Washingtons mest exklusiva kontorshus med sitt läge vid Potomacfloden. Fastigheten som är ritad av arkitekten Gert Wingårdh administreras av den svenska myndigheten Statens fastighetsverk. Det spektakulära huset i glas, ljust trä och sten ska vara Sveriges fönster mot Amerika. Det erbjuder förutom lokaler till den svenska och isländska ambassaden också konferensanläggning och kontor.

House of Sweden. Foto: Alamy

I februari 2017 flyttar Hunter Biden och hans företag in i svit 507 – granne med den isländska ambassadören. Hyran är på 50.000 dollar i kvartalet – motsvarande 400.000 kronor.

Hunter Bidens vistelse i svenskhuset blir kortvarig och konfliktfylld – redan efter ett år bryts avtalet och Hunter Biden flyttar ut. Men kontoret i House of Sweden får under hösten 2020 en framträdande roll i en republikansk smutskastningskampanj mot Joe Biden. Iscensatt av Donalds Trumps dåvarande advokat Rudy Giuliani.

Med stöd av offentlighetsprincipen har DN begärt ut all kommunikation mellan Statens fastighetsverk och representanter för Hunter Bidens bolag. Vi har gått igenom mängder med dokument, kontrakt och e-post som skickats från presidentsonen till myndighetens svenska representanter i Washington.

I december 2020 publicerar medier i USA ett mejl som visar hur Hunter Biden ska ha bett om fyra extranycklar till pappa Joe Biden, styvmamma Jill Biden, farbror Jim Biden samt ett sändebud för den korruptionsanklagade kinesiske affärsmannen Ye Jianming.

Nyheten får snabb spridning från en högersajt på nätet till ledande konservativa medier som Fox News och New York Post. Mejlet beskrivs som ett bevis för att Joe Biden varit indragen i sin sons påstått smutsiga affärer. Hunter Biden utreds av FBI bland annat för sina affärer med Kina.

Bild 1 av 3 Foto: New York Post Bild 2 av 3 Foto: Fox News Bild 3 av 3 Foto: New York Post Bildspel

De allmänna handlingarna från Statens fastighetsverk som DN tagit del av bekräftar delvis de tidigare läckta uppgifterna – mejlet om nycklar till Joe Biden är äkta. Det togs emot på myndighetens server den 21 september 2017. Men det är inte hela bilden - i bakgrunden finns en konflikt mellan Hunter Biden och Statens fastighetsverk.

Redan någon månad efter att Hunter Biden flyttar in i House of Sweden blir det problem. Han har vid upprepade tillfällen släppt in besökare via en bakväg i strid med säkerhetsreglerna som säger att alla besökare måste passera huvudentrén och metalldetektorerna.

I mejl från april 2017 lyfter den svenska lokala chefen för fastigheten frågan med Hunter Biden och hans personal, hon ber kollegor se till att reglerna följs. Hon påpekar också att det inte tillåtet att låna ut nycklar till gäster.

I september är det dags igen. Övervakningskamerorna visar hur Hunter Biden tar in gäster kvällstid. Fastighetsverkets representant skriver till Hunter Biden:

”Det har återigen kommit till min kännedom att det verkar som att besökare fått tillgång till nummer 507 genom den nordliga entrén efter kontorstid – då vi har videoövervakning dygnet runt i hela byggnaden. Hjälp oss att hålla byggnaden säker genom att följa House of Swedens regler.”

I ett långt mejl svarar Hunter Biden i upprörd ton och anklagar personalen på House of Sweden för att vara rasister och diskriminera hans gäster:

”Om NN har ett problem med mina gästers ras eller klädsel tycker jag att vi alla ska sätta oss och prata om det med en advokat närvarande.”

En av besökarna som gått bakvägen är Lundon Roberts – enligt Hunter Bidens mejl var hon baskettränare åt hans äldsta dotter och Barack Obamas dotter. Kvinnan, som arbetade på strippklubb, födde senare ett barn och tvingades gå till domstol för att få Hunter Biden att erkänna faderskapet.

Ur Hunter Bidens e-post till Statens fastighetsverks representant i Washington.

I mejlet skriver han också att House of Sweden stört sig på en hemlös kvinna som kommit på besök.

”NN hade (bland andra) särskilt problem med en medelålders afroamerikansk kvinna som på grund av sin ekonomiska situation klädde sig i kläder som jag antar att NN associerar med en extremt fattig person.”

Hunter Biden uppger att kvinnan är en vän som han försökt hjälpa.

”Hon har sovit över i MINA föräldrars hem. Hon har varit i Vita huset med mig och hon har träffat hela min familj.”

24 minuter efter det ilskna mejlet skickar Hunter Biden ett nytt mejl till House of Sweden där han ber om extranycklar till kontoret åt sin familj och den kinesiska affärsmannen. Han lämnar också ut Joe Bidens privata mobilnummer och skriver att den svenska chefen gärna får ringa honom för referens, ”om hon insisterar”.

Trots att det bara skiljer 24 minuter mellan de två mejlen så har inget medieföretag tidigare rapporterat om vad som föregick beställningen av nycklar till pappa Joe Biden.

I Hunter Bidens läckta mejl som på olika vägar har spridits till journalister runt om i världen har DN inte hittat något kring bråket med House of Sweden.

Hunter Biden kramar om sin far Joe Biden vid invigningsceremonin där denne blev USA:s president, 20 januari 2021. Foto: Kevin Dietsch/AP

Trump-lägret har använt Hunter Bidens mejl om nycklar till pappan som ett bevis för att Joe Biden varit en del av sonens affärer med bland annat den korruptionsanklagade kinesiske affärsmannen. Men DN:s granskning visar att Joe Bilden aldrig haft några nycklar till kontoret i House of Sweden.

– Nycklarna tillverkades, men kvitterades aldrig ut av någon, skriver Michael Blomqvist, fastighetschef på Statens fastighetsverk i en kommentar till DN.

Någon vecka efter det upprörda mejlet meddelar Hunter Biden på ett möte att han vill säga upp kontraktet i förväg. Något som efter en tid också beviljas av Statens fastighetsverk i Stockholm.

Men då har Hunter Biden slutat svara på mejl och posten samlas på hög.

I januari hotas han av vräkning men till slut betalas hyran med den innestående säkerhetsdepositionen, kontraktet hävs och han flyttar ut.

Michael Blomqvist på Statens fastighetsverk förnekar att Hunter Bidens gäster diskriminerats:

– SFV anser inte att Hunter Bidens gäster behandlats på något annat vis än andra hyresgästers besökare. Det finns regler som ingår i hyresavtalet och vi påpekar, vänligt men bestämt, för alla hyresgäster när dessa inte följs, skriver han i en kommentar till DN.

Angående säkerhetssituationen skriver han:

– Det finns två ambassader i byggnaden, Sveriges och Islands ambassad, vilket i kombination med brandsäkerhet ställer stora krav på vetskap om vilka och hur många personer som befinner sig i byggnaden.

Lokalen hyrdes ut till en annan hyresgäst direkt efter att Hunter Bidens bolag flyttade ut, uppger Michael Blomqvist.

DN har inför publiceringen sökt Hunter Biden och Lunden Roberts för en kommentar – de har inte återkommit.

