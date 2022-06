Hur gick det för länderna som stängde helt under pandemin?

Fakta. Alla utom Kina har övergett nolltolerans mot covid

Exempel på ett antal länder som hade nolltolerans mot covid-19.

Australien: Australien stängde sin gräns i mars 2020. Samhället var tyst, bara samhällsviktiga tjänster tilläts.

Politiken med återkommande nedstängningar pågick till juli 2021 då regeringen meddelade att landet ska leva med covid-19. Då hade en stor andel av befolkningen vaccinerat sig.

Antalet dödsfall i covid per miljon invånare har enligt Our world in data varit 357,45 i Australien. Det kan jämföras med 1 874,87 i Sverige och 3 041,64 i USA per miljon invånare.

Nya Zeeland: Stängde sin gräns tidigt under pandemin, bara medborgare släpptes in och tvingades till karantän när de anlände.

Landet har under olika perioder haft hård lockdown, vilket hållit nere smittan.

I oktober förra året meddelade landet att man gradvis överger nolltoleransen eftersom den inte var möjlig att upprätthålla med nya mer smittsamma virusvarianter.

Antal dödsfall per miljon invånare i covid har varit 255,16 i Nya Zeeland, enligt Our world in data.

Singapore: Införde snabbt hårda åtgärder i inledningen av pandemin med masstester, isolering av smittade och spårning av viruset via appar. Skolor gick över till digital undervisning, arbetsplatser som inte var samhällsviktiga stängde. Landet började gradvis fasa ut den politiken när virusvarianterna delta och omikron kom och många hade vaccinerat sig.

Antalet dödsfall i covid per miljon invånare: 256,89.

Taiwan: Reagerade snabbt efter utbrottet i Wuhan och införde karantän för alla som anlände från Kina. Det kom med tiden att gälla alla som anlände från utlandet. Taiwan hade väldigt få fall 2020. Smittspårning har skett via mobiler. Munskydd har varit tvång i kollektivtrafiken och social distansering har rått. I övrigt har livet i stort pågått som normalt. Politiken övergavs i april 2022. Sedan dess har antalet smittade i covid-19 ökat kraftigt.

Antal dödsfall i covid per miljon invånare: 190,57

Vietnam: Har haft nolltolerans och jobbat med att testa, spåra och isolera. Landet övergav strategin på hösten förra året efter ett utbrott i Ho Chi Minh med påföljande lockdown som ledde till kraftigt negativa ekonomiska konsekvenser och dessutom inte fick stopp på smittspridningen.

Antalet dödsfall i covid per miljon invånare: 438,87

Kina: fortsätter med strikta nedstängningar av städer eller bostadsområden så snart enstaka fall uppstår. Gränsen är fortsatt stängd förutom för kinesiska medborgare och innehavare av uppehållstillstånd. Alla som anländer måste sitta i strikt karantän. Masstester genomförs regelbundet, smittspårning sker via appar i mobilen bland annat. Ekonomin har påverkats. I april sjönk försäljningen i detaljhandeln med 11 procent. Under våren var 25-miljonersstaden Shanghai stängd i över två månader.

Antalet dödsfall per miljon invånare: 3,62