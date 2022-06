Huvudmisstänkt Paristerrorist: ”Är ingen mördare”

För många anhöriga till Parisattackernas offer har rättegången fungerat som terapi. Stéphane, vars son Hugo dödades i konsertlokalen Bataclan, har kunnat föreställa sig hur hans son kände den kvällen, berättar han för nyhetsbyrån AFP.

– Jag var tvungen att uppleva Bataclan, höra kulorna, känna lukten.

Under rättegångens sista dag fick de misstänka möjlighet att yttra sig en sista gång. Salah Abdeslam, den enda överlevande av de åtalade för det islamistiska terrordådet, bad om ursäkt till de anhöriga, men passade samtidigt på att bedyra sin oskuld.

– Om ni dömer mig för mord begår ni en orätt, sade Abdeslam och fortsatte:

– Jag är inte perfekt, jag har gjort misstag, det är sant, men jag är ingen mördare.

Polisavspärrningar utanför konsertlokalen Bataclan den 16 november 2015. Foto: Samuel Boivin/TT

Den gigantiska rättegången har pågått sedan september förra året och omfattar drygt en miljon sidor. Omkring 300 advokater företräder de 1 765 anhöriga och offren.

Anhöriga som har närvarat under den nio månader långa processen har hoppats få svar på varför dåden inträffade:

– Vi är här för att förstå saker som är fullständigt irrationella, sade en änka, som ville vara anonym, till AFP.

Den huvudmisstänkte 32-årige fransk-marockanen Abdeslam har under rättegången nekat till att ha begått terrorbrott och har vägrat samarbeta med utredarna. Han var på plats i Paris under dåden och ska bland annat ha kört tre självmordsbombare till fotbollsarenan Stade de France. Efter det skulle han enligt åklagarna spränga sig själv på ett kafé i ett populärt kvarter i norra Paris, men ångrade sig. Under rättegången förklarade han:

– Jag gick in på ett kafé, jag beställde dricka, jag såg på människorna omkring mig och sa till mig själv: ”Nej, jag ska inte göra det”. Jag ångrade mig för mänskligheten.

Anhöriga till offren har avfärdat hans förklaring som en ”saga”.

Blommor efter attacken. Foto: Samuel Boivin/TT

Av de totalt 20 åtalade är endast 14 närvarande, de andra tros vara döda. En av de åtalade är svensken Osama Krayem som misstänks för att ha försett angriparna med vapen och logistiskt stöd. Under rättegången har Krayem vägrat uttala sig. Genom sin advokat har han enligt Le Monde avfärdat hela processen som ”en illusion”.

”Ingen är här för att försöka förstå vad som egentligen hände och söka svar”, har han sagt, enligt tidningen.

Terrordåden i Paris 2015 är de värsta i landets historia under fredstid. Utöver de 130 människor som miste livet under kvällen och natten den 13 november skadades omkring 400 personer i de olika attackerna runt om i Paris.

Den första attacken skedde utanför fotbollsarenan Stade de France där Frankrike mötte Tyskland i en träningsmatch. Utöver de tre självmordsbombarna dödades en person.

Tio minuter senare öppnade ett antal män eld utanför två barer i östra delen av centrala Paris. Samma sak hände vid ett par barer längre söderut i staden. En av förövarna utlöste en självmordsbomb. Totalt dödades 39 personer samt en av attentatsmännen. Ett av dödsoffren var en ung svenska.

Strax före klockan 22 gick tre terrorister in i konsertlokalen Bataclan och öppnade eld med automatvapen. 90 personer skjuts och sprängs ihjäl innan de tre förövarna dödas i en polisinsats.