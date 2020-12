I byn vid världens ände har isen försvunnit

Den lilla grå mätstationen ligger bakom en klippa, behändigt gömd undan de skoningslösa vindarna från Barents hav. På avstånd liknar den fiskarens koja i Tove Janssons ”Pappan och havet”, klängande sig fast på en vindpinad udde.

– Tidigare skickade vi alltid in rapporter om isens tillstånd. Men sedan 10 år tillbaka har vi plusgrader i vattnet nästan hela vintern. Det är bara ibland som vattentemperaturen går under noll. Vi skickar inte in några israpporter längre, för det finns ingen is att rapportera om, säger Svetlana Ivanova.

Utanför hennes fönster höjer sig en låg, ljungtäckt bergknalle. På andra sidan piskar havet strandklipporna. Den 130 år gamla meteorologiska mätstationen – en av de äldsta i världen – liknar ett litet fort mitt i en omgivning där elementens krafter härskar.

Den så kallade skeppskyrkogården med gamla fiskebåtar från sovjettidens fiskekolchos har blivit en sevärdhet för turisterna. Foto: Oksana Jusjko

– Vädret här kan ändras mycket snabbt. Jag har suttit inne på den här mätstationen när det blåste 47 meter i sekunden. Huset skakades i sina grundvalar. Jag tänkte att snart flyger det i väg, säger Svetlana Ivanova.

Ivanova är meteorolog på mätstationen i Teriberka. I trettio år har hon mätt temperaturen i luften och havet. Nu konstaterar hon att den intilliggande havsviken inte längre fryser till. Det skedde för ungefär tio år sedan.

– Tidigare kunde man ofta titta på sälar i viken. De kröp upp på isen för att sola sig. När folk skulle hem på lunchrasten tog de genvägen över isen. Det går inte längre, konstaterar Svetlana Ivanova.

Temperaturen i havsvattnet har stadigt stigit, enligt mätningarna i Teriberka.

– Det är plusgrader i vattnet nästan hela tiden. Tidigare var det vanligt med temperaturer på under noll. Vi kunde till och med ha –1,3 grader i vattnet. Nu är det vanligt med plusgrader, upp till 3,5 grader, konstaterar Ivanova.

Svetlana Ivanova har jobbat som meteorolog i Teriberika i trettio år. För tio år sedan slutade hon skicka in israpporter. Isen försvann. Foto: Oksana Jusjko

Att världshaven blir varmare har forskaren länge vetat. Det gäller alldeles särskilt Barents hav och norra Ishavet.

År 2017 gjorde Finlands regering en utredning om klimatförändringarna i Barents hav. Enligt prognoserna i denna rapport, som utgår från internationell forskning, stiger temperaturen i Barents hav och norra Ishavet två gånger snabbare än temperaturen i världens övriga hav. Barents hav är förhållandevis grunt, med ett medeldjup på 230 meter (världshavens medeldjup är 3.729 meter). Det underlättar uppvärmningen.

Samtidigt förlorar Barents hav den kylskåpseffekt det har haft i förhållande till sin omgivning. Varmare vattenströmmar från Atlanten har fram tills nu snabbt blivit nerkylda då de når Barents hav. Den här effekten håller på att försvinna, enligt en artikel av norska forskare som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature i år. Forskarna konstaterar bland annat att vattnet som strömmar vidare från Barents hav inte längre är lika kallt som tidigare.

– Förr kunde vi leva helt och hållet på fisket. Nu faller allt samman. Naturen försöker tala om att något är fel, säger den lokala fiskaren Denis. Foto: Oksana Jusjko

Alla temperaturväxlingar i haven påverkar klimatet på land. Haven har en stor förmåga att lagra överskottsvärme – men den är inte obegränsad. När haven blir varmare blir det också varmare på land.

År 1979 var den årliga medeltemperaturen i Teriberka 0 grader. I dag är den 1,2.

Ryssland är ett av de länder i världen som är mest utsatta för klimatförändringen. Två somrar i rad, 2019 och 2020, har Sibirien härjats av svåra skogsbränder på ett område större än Grekland och Belgien tillsammans.

I slutet av maj i år läckte 20.000 ton dieselolja ut i en flod i Norilsk. Det var den tinande permafrosten som ledde till att en cistern kollapsade. Allt talar för att den här sortens katastrofer kan bli fler – över 60 procent av Rysslands yta är täckt av permafrost.

Kremls reaktion är motsägelsefull. Å ena sidan har Ryssland inte bara skrivit på Parisavtalet utan också ratificerat det. Å andra sidan har president Vladimir Putin sagt att klimatförändringen kan innebära strategiska fördelar, bland annat då Nordostpassagen norr om Ryssland öppnas.

De dubbla budskapen påverkar befolkningen. Precis som flera andra invånare jag träffar i Teriberka upplever Svetlana Ivanova en tydlig osäkerhet när det gäller klimatförändringen. Å ena sidan konstaterar hon att havsvattnet bevisligen har blivit varmare. Å andra sidan är hon inte säker vad det beror på.

– Vi har ju alltid haft föränderligt väder här. Vi bor vid havet, det är normalt att det inte är stabilt. Här kan vädret ändra sig flera gånger samma dag, säger hon.

Teriberika fick nyligen en ny skolbyggnad. Den gamla, sovjetiska står fortfarande kvar en bit utanför byn. Foto: Oksana Jusjko

Att vädret nära havet kan göra snabba kast är ett faktum. Men faktum är också att medeltemperaturen på Kolahalvön ökade med 2,3 grader mellan 1966 och 2015 . Globalt har medeltemperaturen höjts med 1,2 grader sedan slutet av 1800-talet. Klimatförändringen i Arktis framskrider i medeltal dubbelt så snabbt och en delfaktor är att havet bidrar till uppvärmningen.

I år ser det ut som att istäcket över Barents hav blir mindre än någonsin förr.

– Under de senaste tio åren minskar havsisen hela tiden, både i Arktis och i Barents hav. I år ser det ut som att istäcket över Barents hav blir mindre än någonsin förr. Isen minskar visserligen inte varje år, men tendensen har varit densamma ända sedan slutet av 1970-talet, säger Aleksandra Antsiferova, chefsmeteorolog på Myndigheten för hydrometeorologi i Murmansk.

I hamnen står ett tiotal fiskebåtar förtöjda. Men nästan ingen kan leva helt och hållet på fisket längre. Att ta turister ut på havet ger viktiga extrainkomster. Foto: Oksana Jusjko

Ryssarna kallar ibland Teriberka för byn vid jordens ände. Det är ett fiskeläge med anor ända från 1500-talet, då de första ryska säsongsfiskarna dök upp här. Vid randen av Barents hav, ständigt utsatt för vädrets makter, regn, snö och tidvis oerhört kraftiga vindar, biter byn sig fast i Kolahalvöns sandiga jord.

Teriberka är tudelad och ligger på ömse sidor om en havsvik, inklämd mellan berg och hav. Det dramatiska landskapet blev världsberömt när den ryska regissören Andrej Zvjagintsev spelade in sin Oscarsnominerade film ”Leviathan” här 2013.

Under Sovjettiden hade Teriberka som flest 3.150 invånare. I dag har invånarantalet rasat till kring 600. Det sviktande fisket och de dåliga kommunikationerna – vägen från centralorten Murmansk är ofta stängd vintertid – har gjort fiskebyn till en avfolkningsbygd. Samtidigt har Teriberka blivit en vallfärdsort för hippa Moskvabor som reser hit för att hålla kulturfestivaler.

– Vädret här kan ändras mycket snabbt. Så har det alltid varit. Jag har suttit inne på den här mätstationen när det blåste 47 meter i sekunden, säger Svetlana Ivanova. Foto: Oksana Jusjko

När vi besöker Teriberka i mitten av november är marken bar och fuktig. I luften är det två grader. Ännu för tio år sedan var det normalt att snön föll redan i oktober. Den gjorde omgivningen lite ljusare då polarmörkret sänker sig på eftermiddagen.

– Vi brukade åka skidor till jobbet. Men nu har vi haft två veckor med plusgrader. Det är väldigt ovanligt, säger Svetlana Ivanova.

Att vattnet blir varmare handlar om en kedjereaktion. Polarisen reflekterar bort solljus. Nu minskar isen i omfång, vilket leder till att det öppna havet ackumulerar värmen, i stället för att stöta bort den. Det i sin tur leder till att isen smälter ännu snabbare.

– Förr brukade vi säga att vi har tolv månader vinter och resten sommar. Det har vi inte längre. Nu regnar det i november, konstaterar Jelena Kryvonos som är ordförande för kommunfullmäktige i Teriberka. Foto: Oksana Jusjko

En person som inte tvivlar på vad det handlar om är ordförande för kommunfullmäktige i Teriberka, Jelena Kryvonos.

– Vi brukade säga att vi har tolv månader vinter och resten sommar. Det har vi inte längre. Vi har mycket mer nederbörd, det regnar i november! Det är klart att allt som vi släpper ut i atmosfären påverkar. Vi tänker inte på följderna. Vi lever från dag till dag och sedan kommer det att kosta en massa pengar att ställa allt till rätta, säger hon.

Hon uttalar ett ryskt ordspråk:

– Det vi har vårdar vi inte. Det vi förlorar sörjer vi.

Många invånare i Teriberka vacklar samtidigt mellan sina övertygelser och vad de ser med egna ögon. Nere vid hamnen bekräftar fiskaren Sergej Dmitrijev att vintrarna har blivit kortare. Samtidigt säger han att han inte tror på någon klimatförändring.

– Vi är i mitten av november och det är ingen snö. Ni ser själva, säger han och tittar på de mörka, bara klipporna som sluttar ner mot hamnen.

– Tidigare kom snön i oktober–november. Vi räknade med att vintern började då. Temperaturen brukade vara mellan –5 och –7 grader, nu är det plusgrader. Jag har hört att vi slår värmerekord för november i år.

I Murmansk ligger marken bar, tros att det brukar vara minusgrader och snö i november. Foto: Oksana Jusjko

Sergej vill ändå inte dra slutsatsen att klimatet har ändrat sig.

– Jag tror inte på klimatförändringen, som det talas om i medierna. Jag litar inte på medier. Och livet här fortsätter i alla fall. Sedan när det börjar växa palmer här kan man kanske tala om en klimatförändring, säger Sergej Dmitrijev.

Intresset för klimatförändringar var länge obefintligt i Ryssland. Sedan kom en period av förnekande. Nu märks en skillnad – ryska medier rapporterar i dag regelbundet om klimatförändringen. Kremltrogna medier som tidigare påstod att klimatförändringen inte existerar skriver nu om hur bra den är för Ryssland.

Att Nordostpassagen, det vill säga en nordlig sjöväg mellan Europa och Asien, öppnas för transporter presenteras som en strategisk jättevinst. Bland annat den Kremllojala tv-stationen Zvezda rapporterar att medan resten av världen får problem med översvämmade städer kommer Ryssland ”bara att vinna” på förändringarna.

Vägarna i Teriberka blir i allt sämre skick på grund av temperaturväxlingarna. Siberian husky-tiken Haisa som är på promenad med husse vadar fram med smältvatten upp till magen. Foto: Oksana Jusjko

Det håller inte Vladimir Mikhalenko med om. Han är doktor i geografi vid Ryska vetenskapsakademin och en av landets mest framstående glaciärforskare.

All infrastruktur i de norra regionerna är byggd på permafrost. Den har precis börjat tina

– Klimatförändringen kommer att bli mycket dyr för Ryssland. All infrastruktur i de norra regionerna är byggd på permafrost. Den har precis börjat tina. När det sker i stor skala kommer både hus och vägar att förstöras och det blir enorm dyrt. Skogsbränderna i Sibirien är ett resultat av högre medeltemperaturer och de kostar också. Det gör även översvämningar. De här sakerna ackumuleras sakta. Om inget görs för att bromsa klimatförändringen blir vi tvungna att ta hand om följderna. Hela regioner kommer att tömmas på sin befolkning, vi har ett stort territorium och det blir väldigt svårt att styra.

Den gigantiska Batagajkakratern i Sibirien har bildats när permafrosten tinat så att marken kollapsat. Kratern började bildas på 1960-talet och är nu 100 meter djup och en kilometer lång. Foto: Katie Orlinsky

Vladimir Mikhalenko har en rad forskningsexpeditioner till Nya Guinea, Antarktis, Grönland och Kilimanjaro bakom sig. Han borrar efter iskärnor, det vill säga is som lagras i glaciärer. De kallas ofta naturens arkiv, eftersom de innehåller omistlig information om klimatförändringen under historiens gång. Ur iskärnor går det att utläsa koldioxidhalter, nederbörd och temperaturer från tusentals år tillbaka. De äldsta iskärnorna, som finns i Antarktis, kan vara upp till 800.000 år gamla.

– De här uppgifterna är enormt viktiga. Det finns inget annat, lika exakt sätt att mäta dem och det går bara med is som aldrig har smultit. År 2010 borrade vi i den sista glaciärisen i Nya Guinea. Enligt prognosen kommer den att vara borta om fem år. För tjugo år sedan borrade jag i Kilimanjaro. Sedan dess har isen där nästan försvunnit. Bara den norra delen av glaciären återstår och den kommer snart att vara borta.

Det var meningen att Vladimir Mikhalenko skulle borra i Kilimanjaroisen i år. Resan sköts upp på grund av coronapandemin.

– Nu borde man ytterst snabbt komma dit. Isen kan försvinna när som helst, säger han.

Att koldioxidutsläppen och därmed människan kraftigt inverkar på klimatförändringen kallar Mikhalenko självklart. Många ryska forskare förnekar visserligen fortfarande den här kopplingen. Men enligt Mikhalenko finns det i själva verket en konsensus bland seriösa ryska klimatforskare som inte skiljer sig från det internationella forskarsamfundets.

– Visst har vi kvar en del klimatskeptiker, men deras uppfattning är mycket dåligt grundad. Vid det här laget har det tagits fram så många detaljerade beräkningar när det gäller klimatet att betydelsen av människans koldioxidutsläpp inte längre går att förneka. De som är proffs på området vet att så här är det. Vi har inte mycket tid på oss att bromsa koldioxidutsläppen. Allt beror på världens ledare och deras politiska mognad. Vi måste fatta beslut nu. Lite till och vi kommer inte längre att kunna hålla situationen på samma nivå som den är i dag.

Fiskaren Sergej Dmitrijev, som inte tror på klimatförändringen, säger samtidigt att en sak är säker: Fisken har minskat.

– När jag var barn kunde vi fånga fisk vid stranden. Stora exemplar av torsk och kolja simmade omkring här under bryggan. Nu får man köra långt ut till havs och torskarna är små.

Denis livnär sig inte bara på fiske, utan även på att köra turister på utflykter ut på tundran med sin snöskoter. Nu står snöskotern i garaget, eftersom det inte finns någon snö. Foto: Oksana Jusjko

Dmitrijev är övertygad om att försämrade fisket är ett resultat av den inplanterade Kamtjatkakrabban, som är en invasiv art i Barents hav. Av samma åsikt är Denis, en annan fiskare vi träffar några kilometer bort där fiskarna säljer inplastad torsk vid sina bilgarage i plåt.

– Förr kunde vi leva helt och hållet på fisket. Nu faller allt samman. Naturen försöker tala om att något är fel. Problemet är militären, de kastar en massa skit i vattnet. Och krabban äter upp allt, säger Denis.

Enligt forskningen är överfisket ett stort problem. Men den norska klimatforskaren Øystein Skagseth säger att även vattentemperaturen har betydelse.

– När vattnet värms upp påverkar det både torsk och kolja, säger han i en intervju för Bjerknessenteret för klimatforskning.

Det är inte bara fisket som ger sämre inkomster än förr. I verkstaden bakom Denis står en snöskoter. Han livnär sig dels på att sälja fisk, dels på att köra turister på utflykter. Men nu ligger marken bar överallt och snöskotern står uppställd i garaget.

– Vi har haft snöfattiga vintrar i tio år. Ifjol kom det mycket snö, i år verkar den inte vilja komma alls. Den faller, men smälter direkt.

– Hundens tassar är fulla med sand varje dag efter våra promenader. För mig är det onormalt att vara utan snö i november, säger biblioteksföreståndaren Tatiana Nesterova. Foto: Oksana Jusjko

Han tror det handlar om att det finns ”ozonhål överallt”. Tatiana Nesterova, som förestår Teriberka bibliotek några stenkast från fiskarnas garage, har däremot läst om klimatförändringen.

– Jag vet inte om vi har klimatförändring, men jag vet att klimatet har blivit annorlunda. Vi har inga normala vintrar längre. Ingen snö! Hundens tassar är fulla med sand varje dag efter våra promenader. För mig är det onormalt att vara utan snö i november.

Enligt Nesterova är det svårt att missa diskussionen om klimatförändringen.

– Det skrivs överallt om den nu. Om klimatförändringen, om att havsisen smälter. De talar om det på Discovery channel.

Vi avbryts i diskussionen när en skolelev kommer in och frågar efter Belkins berättelser av Pusjkin. Hela sjätte årskursen klassen har fått dem till läxa och nu kommer eleverna en efter en för att låna boken. Ute är det redan mörkt. Vid tretiden på eftermiddagen sänker sig polarnatten över Teriberika.

Nikita Rumjantsev, Darja Misjina, Aleksandra Vinokurova och Valerija Altuchova i Murmansk är medlemmar i den lokala miljöorganisationen Ungdomen och naturen. De är glada över att Ryssland har skrivit på Parisavtalet, men säger att ingenting händer i praktiken. Foto: Oksana Jusjko

I Murmansk, 130 kilometer inåt landet, är asfalten våt av regn. På drygt fyrtio år har medeltemperaturen i staden höjts: från –0,3 grader 1979 till 0,5 grader 2019.

I en tvårumslägenhet på bottenplan i ett av de sovjetbyggda husen i centrum håller Valerija Altuchova, Nikita Rumjantsova och Aleksandra Vinokurova på att sortera pappersavfall. De är klimataktivister och medlemmar i organisationen Priroda i molodjozj , Natur och ungdom.

Om fredagarna brukar Valerija delta i Greta Thunbergs klimatkampanj Fridays for future. Hon ställer sig i Murmansk centrum med ett plakat om Parisavtalet – det internationella avtalet om att successivt minska koldioxidutsläppen.

– Ryssland ratificerade Parisavtalet för ett år sedan. Det är bra. Men fortfarande har vi inte ens en handlingsplan för hur vi ska gå tillväga, säger hon.

Den unga ryska generationen går att diskutera med. Det är de äldre som förhåller sig skeptiskt

Jag undrar vilka reaktioner hon får av förbipasserande, med tanke på att få ryssar ens känner till Parisavtalet.

– Folk är positiva. Ofta stannar de och ställer frågor. Den unga ryska generationen går att diskutera med. Det är de äldre som förhåller sig skeptiskt och som låter sig påverkas mer av medierna, majoriteten av dem tror inte att det finns någon klimatförändring. Därför tror jag det lönar sig att jobba med de yngre, säger Valerija Altuchova.

Naturen i Teriberika är präglad av närheten till Barents hav. När havet värms upp blir det också varmare på land. Foto: Oksana Jusjko

Enligt Aleksandra Vinokurova har föräldragenerationen en motsägelsefull inställning till klimatet.

– Mina föräldrar klagar ofta på de dåliga vintrarna nuförtiden. De talar om hur de gick till skolan i –30 grader. Samtidigt påstår de att klimatförändringen är en konspiration. Det är en sådan diskrepans. De ser själva vad som håller på att hända, men vägrar erkänna det. Jag antar att det är för att slippa göra något åt saken.

Tre dagar senare står jag på en klippudde utanför Teriberka för att ta farväl av byn. Barents hav är blygrått. Vågarna kastar sig mot klipporna och flyger högt upp i luften i kaskader av fräsande skum. Blåsten rister i hela kroppen. Turister från Moskva halkar omkring på klipporna och tar selfies.

Barents hav. Storslaget, mäktigt. Det förlåter inte.

Det vi har vårdar vi inte. Det vi förlorar sörjer vi.

Fotnot: Källor till meteorologiska uppgifter: Allryska forskningsinstitutet för hydrometeorologi, American Meteorological Society.