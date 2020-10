I Kina är livet tillbaka i det gamla normala

Den kinesiska flaggan vajar längs husraderna, avancerade blomsterarrangemang är på plats och bussresor till kända turistmål är fullbokade.

Kina är mitt inne i något av en superhelg när nationaldagen 1 oktober och höstfestivalen, också kallad månfestivalen, i år sammanfaller. Det innebär åtta dagars ledighet och ses som ett test på hur Kina mår efter att landet, i alla fall för tillfället, har fått kontroll över covid-19.

För många är det här första tillfället att resa sedan viruset bröt ut och lättnaden är stor. Invånarna behöver inte längre sitta i karantän efter resor inne i landet och är ivriga att bryta isoleringen.

– Det här är första gången vi reser sedan viruset bröt ut. Det är så spännande, säger Yang Li som är på besök i Peking med sin mamma Jin.

– Vi är inte så oroliga att viruset kommer tillbaka igen, säger Yang Li. Hon är privatlärare i engelska för 6-8-åringar och har fram tills nu undervisat eleverna på nätet. Hon är på besök i Peking med sin mamma Jin. Foto: DN

Jin äter den lokala specialiteten komage ur en pappersmugg vid ett gatustånd, medan horder av människor passerar förbi på affärsgatan i en gränd intill Hohai-sjön i centrala Peking.

Samma gata var helt död när jag besökte den i början av mars. Affärsinnehavare undrade hur länge de skulle överleva och en spöklik tystnad låg som ett sänke över staden.

Nu är ljudbilden ett högljutt sorl. Elmopeder tutar ilsket när de ger sig på det smått omöjliga projektet att ta sig igenom massorna av turister som inte gör sig någon brådska.

Trängseln på gatorna är minst lika stor som före pandemin. Foto: DN

Scenen är en av många som visar att Peking, liksom resten av Kina, är på väg mot någon sorts normalitet efter covid-19. Kontrasten mot undergångskänslan med stängda affärer och och tomma gator tidigare i år är total.

Bakom förändringen ligger allt färre smittade i viruset. Sedan 15 augusti har inte en enda lokal spridning registrerats i Kina, alla nya fall har importerats och är nere på tvåsiffrigt per dag.

Många verkar nu känna en trygghet i att viruset har kontrollerats.

– Vi är inte så oroliga att viruset kommer tillbaka igen, säger Yang Li.

För henne var våren en prövning. Hon är privatlärare i engelska för 6–8-åringar och har fram tills nu undervisat eleverna på nätet.

– Nu har vi lektioner på riktigt igen och det är jag glad för. Det var färre som ville ha undervisning på nätet och det blir heller inte lika bra lektioner.

Mor och dotter har åkt fem timmar med snabbtåg från provinsen Liaoning i nordöstra Kina och planerar att stanna i Peking en vecka.

De är långt ifrån ensamma om att vara på resande fot under den åtta dagar långa ledigheten. Folk klämmer in sig på tåg, på flyg och köar på motorvägar för att besöka kända turistplatser eller släkten. Sådant som människor i stora delar av världen just nu bara kan drömma om att göra.

Under den åtta dagar långa ledighet som pågår nu reser miljontals kineser inom landet - för många den första resan sedan pandemin bröt ut. Foto: DN

Totalt beräknas 550 miljoner resa under den gyllene veckan, enligt officiella källor. Från statligt håll är förhoppningen att ledigheten ska ge en välbehövlig injektion i besöksnäringen och detaljhandeln. Begreppet ”revanschturism” har lanserats i statliga medier. Ett uttryck för en förhoppning om att människor har ett uppdämt behov av att resa och konsumera mer än vanligt efter att ha suttit isolerade.

Riktigt på räls går det dock inte. Totalt gjordes fler resor, 782 miljoner, under höstledigheten förra året.

Och även om Kina är på väg tillbaka och fabriker är igång igen har pandemin lämnat djupa spår efter sig. Många kineser fick knapra av sina besparingar när landet isolerades och jobb försvann.

Värst drabbade är Kinas 289 miljoner migrantarbetare, människor från landsbygden som tar jobb i storstäderna men inte får skriva sig där och heller inte åtnjuter rättigheter som arbetslöshetsersättning. Hur många av dem som förlorat jobbet eller åkt till sina hembyar är oklart, de ingår inte i den officiella statistiken. Men mycket talar för att viruskrisen har ökat de redan stora inkomstklyftorna i Kina.

Wang Cheng har inte haft något jobb alls sedan viruset bröt ut. Han jobbar som guide på ett reseföretag som riktar in sig på nordbor som kommer till Kina och kineser som reser till Norden. Foto: DN

Samtidigt finns det branscher vars försäljning försvunnit helt.

– Jag har inte haft något jobb alls sedan viruset bröt ut, säger Wang Zheng.

Han jobbar som guide på ett reseföretag som riktar in sig på nordbor som kommer till Kina och kineser som reser till Norden.

Nu ligger turistresor nere och Wang Zheng har fått hålla till godo med en ersättning på 1.700 yuan i månaden av arbetsgivaren, som också betalat hans sociala avgifter.

Han tackar sin lyckliga stjärna att han är född i Peking och har de förmåner som invånare i staden får. Dessutom har han låga boendekostnader, pengar på banken och behöver som singel bara försörja sig själv. Däremot har pandemin påverkat honom psykiskt.

– Ibland är det tufft mentalt att vara instängt. Jag är van att resa utomlands flera gånger per år och har tvingats hålla tillbaka det nu.

När suget blir för stort tittar han på filmer där folk reser mycket, återupplever flygplatser han varit på och längtar.

Sedan slutet av augusti har han i brist på möjligheten att åka utomlands börjat resa i Kina. Han upptäckte snart att han inte är den enda kinesen som börjat intressera sig för sitt eget land.

– Ofta är hotell fulla, inte bara i storstäder som Peking och Shanghai, utan även i mindre städer. Och priserna kan vara jättehöga.

Under den gyllene veckan undviker han trängseln på vägar och hotell och stannar kvar i Peking. New York Times rapporterar att hotellbokningarna i Tibets huvudstad Lhasa har stigit med 600 procent jämfört med förra året. Samtidigt har Wuhan, där viruset bröt ut, seglat upp som ett av Kinas hetaste turistmål.

För Fan Li, som driver en resebyrå inriktad på internationella affärsresor, är höstfestivalen långt ifrån gyllene.

– När viruset bröt ut försvann vår försäljning helt. Nu har den kommit igång lite, men den är bara på 10 procent av normala nivåer. För oss handlar det bara om att överleva.

Hon tror att det dröjer innan det internationella resandet kommer igång igen.

– Det är så mycket som är osäkert. Viruset sprider sig fortfarande i resten av världen, kineser måste sitta i karantän när de varit utomlands och många kinesiska företag har sämre ekonomi nu än innan viruset och satsar därför inte lika mycket på internationella resor, säger Fan Li.

Totalt beräknas antalet inhemska turister i Kina bli 43 procent lägre än förra året, enligt China Tourism Academy.

Yu Xinyua och sju månader gamla dottern Meng An Ning njuter när de och fadern Yu Xin Ya är på promenad i det fria. Yu Xinjua födde dottern med munskydd på. Foto: DN

För en hel del räcker det med att kunna vara ute i det fria på hemmaplan.

– Äntligen får vi gå ut, utbrister Pekingbon Yu Xinyua.

På magen bär hon sju månader gamla dottern Meng An Ning som föddes när smittspridningen pågick som värst. Sedan dess har familjen mest hållit sig inne, för att skydda sin nyfödda som inte kan bära munskydd.

– Nu njuter vi av frisk luft. Meng vill aldrig gå in, säger Yu Xinyua och får Meng att skratta när hon tar några danssteg.

För Yu Xinyua innebar covid-19 att hon tvingades föda med munskydd på och endast fick stanna en dag på sjukhuset efter födseln. Nu hyser hon och maken Meng Yue viss oro för att viruset kommer tillbaka.

– Helt säker kan man inte vara, säger Meng Yue.

Många turistar nu inom Kina när det inte går att åka utomlands. Foto: DN

Vi träffar dem vid de gamla klock- och trumtornen i Peking, som är en populär turistattraktion. En grupp spelar fjäderfotboll, jianzi, på torget och barn springer runt.

Chang från den autonoma provinsen Ningzia i nordvästra Kina är glad över att ha kunna resa till Peking med sin mamma och svärmor. Dessutom kan hon äntligen gå tillbaka till kontoret där hon jobbar.

– Det känns ganska säkert nu. Här är mycket folk. Men de flesta verkar skydda sig, säger hon och pekar mot munnen.

Det är inget tvång att ha munskydd men många har det ändå. Foto: DN

Munskydd är inte längre ett krav utomhus i Peking, även om många fortfarande har de på. Det mesta är i full gång. Folk köar till populära restauranter, det är trångt i populära stråk, liksom på flygplatser och tågstationer. I förra veckan var det fullt på bilmässan i huvudstaden, veckan innan hölls en handelsmässa som lockade tusentals. Social distans känns som historia.

Från myndigheterna uppmuntras till konsumtion. ”Ha kul, konsumera för ett vackert liv”, lyder en slogan som partiet basunerat ut under en hel månad.

De hoppas gyllene veckan ska stimulera ekonomin, vars fortsatta uppgång är avgörande för kommunistpartiets legitimitet. Om årets semesterfirare gör av med lika mycket som förra årets, 85 miljarder kronor, återstår att se.