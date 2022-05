I USA finns det fler privatägda skjutvapen än människor

Det fanns 2018 omkring 390 miljoner privatägda skjutvapen i USA, visar en uppskattning från det Genève-baserade forskningsprojektet Small Arms Survey. Det är 120,5 vapen per 100 invånare. Statistik från de senaste åren indikerar att antalet vapen har ökat ännu mer, enligt BBC:s sammanställning.

Skolskjutningen på Robb Elementary School i Texas på tisdagen i USA, där 21 personer dödades av en 18-årig man, placerar sig högt på listan över de dödligaste masskjutningarna i USA genom tiderna. Den dödligaste skedde i Las Vegas 2017, när en 64-årig man sköt ihjäl 58 personer vid en musikfestival.

När det gäller skoldåd har flest dödats på Sandy Hook-skolan i Connecticut i december 2012. Då sköts 26 personer, varav 20 barn, ihjäl.

Så många skjutvapen finns hos privatpersoner Antal skjutvapen per 100 invånare 2018. Grafik: DN. Källa: Small Arms Survey (2018)

Masskjutningar följs alltid av högljudda krav om striktare reglering, men det brukar inte leda till några konkreta förändringar. I delstaten Texas där tisdagens skolskjutning ägde rum har utvecklingen i stället gått mot lättnader – förra året kom nya lagar som stärkte rätten att bära vapen.

– Det finns väldigt starka känslor för och emot, med en stor grupp som motsätter sig inskränkningar i rätten att köpa och bära vapen och en annan som förespråkar någon typ av reglering, säger Dag Blanck, chef för Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Enligt det andra tillägget i USA:s konstitution ska inte rätten att bära vapen begränsas, vilket gör det komplicerat att förändra vapenlagarna i grunden, påpekar Blanck.

Har något hänt sedan tidigare masskjutningar?

– Inte mycket, även om det nu finns federal lagstiftning om bakgrundskontroller av köpare. Om vi tittar på den fruktansvärda skjutningen i Sandy Hook så framträdde Obama på samma sätt som Biden gjort nu. Han var oerhört berörd och vädjade till landet att vi måste sätta stopp för detta. Men det kom ingen ny lagstiftning.

Fakta. Masskjutningar i USA ● Det finns ingen enhetlig definition i USA för vad som menas med en masskjutning, men den federala polisen FBI har fört statistik över det som kallas ”incidenter med en aktiv skytt”, vilket betyder att ”en individ aktivt dödar eller försöka döda personer bland folk”. ● Enligt FBI skedde 345 sådana händelser mellan 2000 och 2020, vilket ledde till att över 1 000 personer dödades. ● De senaste åren har antalet händelser av det här slaget ökat, nära en fördubbling mellan 2017 och 2020. Källa: BBC, CBS News. Visa mer

USA-experten Frida Stranne, forskare vid Högskolan i Halmstad, understryker att rätten att bära vapen är helig för många, och att det är en livsstil som många inte är beredda att kompromissa med.

”Kombinera detta med det hårda samhällsklimat som råder i USA just nu, spänningarna som finns, utsatthet bland fattiga och oro för framtid samt opioidkrisen och många ungas psykiska ohälsa så har man ett enormt problem att bemästra”, skriver hon i en kommentar till DN.

Under 2020 gick till och med vapenrelaterade skador om trafikolyckor som den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i USA, enligt en analys publicerad i The New England Journal of Medicine, baserad på officiell statistisk. 2020 avled över 4 300 personer i åldrarna 1–19 år av skjutvapenrelaterade orsaker, inklusive våld, självmord och olyckor. Motorfordon orsakade 3 900 dödsfall i åldersgruppen.

Statistiken om vapenanvändning och dödsfall biter däremot inte på vapenförespråkarna. Argumenten brukar handla om att det inte är vapen som dödar, utan människor.

– Vissa menar snarare att det behövs fler vapen, och att man ska beväpna lärare så att de kan försvara sig. För oss i Sverige är det ett främmande argument, men inte i USA, säger Dag Blanck.

Läs mer:

Detta vet vi om skolskjutningen i Texas

Varför har amerikanerna svårt att släppa taget om vapnen?

Tragedin som satte skolskjutningar på kartan – vad hände egentligen på Columbine?