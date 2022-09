IAEA-inspektörer kan bli kvar på kärnkraftverket

Området runt kärnkraftverket i Zaporizjzja var under fortsatt beskjutning under fredagen. FN-inspektörer har undersökt anläggningen under ett par dagar, men det är oklart om de fått tillträde till allt.

– De trakasseras säkert för att sänka moralen, säger den tidigare vapeninspektören Åke Sellström.