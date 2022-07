”Ickevästliga” danskar måste flytta när andelen ”västliga” ska öka i utsatta områden

Taxiföretagaren Muhammad Aslam räknar upp alla fina utbildningar och jobb som hans vuxna barn har. En son är jurist, en annan civilingenjör, en dotter psykolog.

– Mitt fjärde barn går fortfarande i skola, hon har bra betyg.

Men barnens framgångar spelar ingen roll i de danska myndigheternas ögon, som Muhammad Aslam ser det. Inte heller att samtliga i familjen Aslam är danska medborgare.

– Mina danskfödda barn hamnar ändå i den negativa statistiken, för de har föräldrar som är födda i ett ickevästligt land. Då klassas de också som ickevästliga.

Hans granne Majken Felle nickar. Hon, en lärarinna vars föräldrar är födda i Danmark, hamnar i en annan kategori när danska myndigheter delar in sina invånare. Som ”västlig” antas hon inte belasta området på samma vis som Muhammad Aslam och hans familj.

Tvärtom – Majken Felle ses som en tillgång när befolkningssammansättningen i Mjølnerparken radikalt ska ändras.

– Det är helt galet att staten delar upp sina medborgare så, i ickevästliga och västliga. Och när det nu också får konsekvenser för folks liv så blir det såklart ännu värre, säger Majken Felle.

Majken Felle tycker att det är ”helt galet att staten delar upp sina medborgare i ickevästliga och västliga”. Själv hamnar hon i den mer önskvärda kategorin när befolkningssammansättningen i hennes Köpenhamnsstadsdel Mjølnerparken ska ändras. Foto: Anders Hansson

Det är en vacker sommarkväll i Mjølnerparken, ett bostadsområde med 1 400 invånare i Köpenhamnsstadsdelen Nørrebro. Slitna fyravåningshus i tegel. Grannar som hälsar vänligt på varandra. Upptejpade anslag om lokala konserter.

Är detta ett ”ghetto”? Det är det ord och den klassificering som den danska staten officiellt länge använde för att beskriva Mjølnerparken och en rad andra danska bostadsområden. 2018 skrev den dåvarande borgerliga regeringen:

”Vi sätter ett ambitiöst mål om att det inte ska finnas några ghetton i Danmark år 2030. Alla ghetton ska bort. Alla.”

Sedan dess har Danmark fått en ny regering och en ny statsminister: Socialdemokraten Mette Frederiksen. Termen ghetto har formellt bytts ut till ”parallellsamfund” – men i dagligt tal lever ordet kvar. Och regering och opposition är överens om målet: Inga bostadsområden som klassas som ghetton/parallellsamfund ska finnas i Danmark efter år 2030.

Det är här uppdelningen i västliga och ickevästliga kommer in. För även om det finns flera kriterier för att ett bostadsområde ska hamna på ”ghettolistan” – som utbildningsnivå, arbetslöshet och brottslighet – så är ett kriterium överordnat de andra: Andelen boende med ickevästlig bakgrund.

Om ett område har mer än 50 procent ickevästliga hamnar det på ghettolistan, oavsett befolkningens utbildningsnivå eller brottslighet. Omvänt kan ett område aldrig klassas som ett parallellsamfund om andelen ickevästliga är låg.

Enligt officiell statistik klassas 80,5 procent av de boende i Mjølnerparken som ickevästliga invandrare eller ättlingar.

– Jag hör till dem, säger 22-åriga Maryam Adan, som studerar till röntgensköterska.

22-åriga röntgensköterskestudenten Maryam Adan har levt i Danmark i hela sitt liv, men klassas som ”ickevästlig ättling” eftersom hennes mamma är född i Somalia. ”Jag hade aldrig hört de här begreppen – ickevästlig och västlig – innan 'ghettolagen' kom och de började prata om att bostäder här skulle renoveras och säljas”, säger hon. Foto: Anders Hansson

Hon är född och uppvuxen i Danmark, här i Mjølnerparken. Hennes mamma flydde från Somalia innan Maryam Adan föddes.

Maryam Adan levde länge ovetande om klassificeringen.

– Jag hade aldrig hört de här begreppen – ickevästlig och västlig – innan ”ghettolagen” kom och de började prata om att bostäder här skulle renoveras och säljas, säger Maryam Adan.

”Ghettolagen” eller ”ghettopaketet” är samlingsnamn på flera lagar och beslut som klubbats för att hejda kriminalitet och segregation. Lagarna särbehandlar boende i områden som Mjølnerparken på flera sätt. Exempelvis måste barnen här skrivas in i förskolan från ett års ålder. Under minst 25 timmar per vecka måste barn i ett ghettoklassat område enligt dansk lag separeras från sina föräldrar för att bland annat utbildas i danska språket och i ”danska värderingar”.

Så finns det övergripande målet, enligt regeringen nödvändigt för att bryta segregationen: Att minska andelen ickevästliga bland de boende.

I ett första skede ska andelen ner under 50 procent. År 2030 sänker regeringen gränsen ytterligare. Då får inget danskt bostadsområde ha över 30 procent ickevästliga invånare.

Husrivningar har blivit en så vanlig syn i Odensestadsdelen Vollsmose att barnen knappt tittar upp från sin lek ens när hela husfasader brakar ner. 40 procent av bostadsbeståndet ska rivas, och en stor del av befolkningen måste flytta. Foto: Anders Hansson

I områden som Mjølnerparken och Vollsmose i Odense, där andelen ”ickevästliga” nu är 75-80 procent, handlar det om en gigantisk folkförflyttning.

Hur ska den gå till? Du kan inte som enskild person sägas upp från din lägenhet enbart på grund av din härkomst, det förbjuder lagen. Däremot kan hyreshus där det bor många ickevästliga rivas eller renoveras, så att samtliga boende måste flytta.

När hyrorna efter renoveringen höjts kraftigt räknar politikerna med att husen fylls av mer välbeställda hyresgäster, som i högre grad ska vara ”västliga”.

Obligatorisk så kallad ”flexibel uthyrning” – att låta personer med jobb och utbildning gå före i bostadskön – är en annan metod som kan bidra till att få ner andelen ickevästliga, tror politikerna.

I vissa områden, som i Vollsmose i Odense, rivs en stor del av husen och de boende tvångsförflyttas och anvisas boenden i andra stadsdelar.

De drastiska åtgärderna är enligt regeringen nödvändiga eftersom Danmark ”i alltför många år har blundat för den utveckling som varit på gång och agerat först när integrationsproblemen blivit för stora”.

– Nu vill vi se till att inte än en gång sticka huvudet i sanden medan nya parallellsamhällen växer fram. Vi ska skapa fler blandade bostadsområden i hela Danmark, sa den dåvarande inrikes- och bostadsministern Kaare Dybvad Bek (S) i juni 2021.

Kaare Dybvad Bek är numera Danmarks invandrings- och integrationsminister. Han har tackat nej till att bli intervjuad av DN. Vi har även skickat upprepade intervjuförfrågningar till statsminister Mette Frederiksens stab, samt till Danmarks nytillträdda bostadsminister Christian Rabjerg Madsen, utan att få svar.

Att det finns brottslighet och problem i Mjølnerparken är solklart. 2,7 procent av de boende fälldes för brott under 2019-2020 – det är tre gånger högre än rikssnittet i Danmark. Men röntgensköterskestudenten Maryam Adan anser att problemen överdrivs. Och att stämpla ”ickevästliga” som en belastning ser hon som direkt rasistiskt.

– För det gör de ju oavsett om vi begått brott eller inte.

Maryam Adan och flera andra boende i Mjølnerparken har bestämt sig för att ta strid. Elva hyresgäster har anlitat människorättsadvokaten Eddie Khawaja och stämt den danska staten för diskriminering.

Advokaten Eddie Khawaja har hängt upp ”I DISSENT”-planschen med Ruth Bader Ginsburg, legendarisk domare i USA:s högsta domstol. Han känner igen sig i Ginsburgs ord om att anmäla avvikande mening. ”I större delen av våra rättsfall tycker majoriteten av den danska befolkningen inte som vi. På det viset avviker vi”, säger han. Foto: Anders Hansson

Advokaten anser att grundläggande demokratiska värden står på spel.

– Det centrala är begreppet ickevästlig och hur det används i lagstiftningen. Hur man ser på människor. Man lägger direkt vikt på befolkningens etniska härkomst när man klassificerar bostadsområdena. Det är diskriminering, säger Eddie Khawaja.

Danska staten menar å sin sida att begreppet ickevästlig är neutralt, och att det inte finns belägg för att personer missgynnats på grund av sitt ursprung.

Eddie Khawaja skrattar till när motpartens argument kommer på tal. Han beskriver situationen som kafkaartad.

– I hela den politiska debatten kopplar man ”ickevästlig” till kulturella, språkliga och religiösa problem i samhället. Och så påstår man samtidigt att begreppet är neutralt. Det hänger inte ihop med verkligheten.

Advokaten ger ett exempel, en tidningsartikel där statsminister Mette Frederiksen uttalar sig i rubriken: ”Ickevästlig invandring är den största utmaningen för Danmark”.

– Ja ni ser. Sättet hon använder begreppet är inte neutralt.

Stämningen mot den danska staten stöds av FN:s särskilda rapportörer mot rasism och rasdiskriminering, vilket enligt advokaten ”ger extra tyngd” åt målet. Tidigare har FN:s högkommissariat för de mänskliga rättigheterna, OHCHR, riktat skarp kritik mot Danmark:

”Stigmatiserande lagar som 'ghettopaketet' riskerar att intensifiera främlingsfientlighet och diskriminering mot invånare i Danmark som ses som 'ickevästliga'”, skriver FN:s högkommissariat.

En av Eddie Khawajas elva klienter i Mjølnerparken är Muhammad Aslam. Den vitskäggige taxiföretagaren pekar på en tygbanderoll som hans granne Majken Felle har hängt ut från sin balkong.

”LIGHET FOR LOVEN”, står det.

Taxiföretagaren Muhammad Aslam kom till Danmark från Pakistan som barn på 70-talet. Han och hans danskfödda barn klassificeras som ”ickevästliga”, och deras bostadsområde Mjølnerparken ska ha max 30 procent ”ickevästliga” boende år 2030. ”Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att vi i Danmark skulle få den här sortens lagstiftning”, säger Muhammad Aslam, som har stämt den danska staten. Foto: Anders Hansson

Det är kärnan i rättsfallet, som Muhammad Aslam ser det. Likhet inför lagen.

– Att vi som bor här inte är några b-människor.

Muhammad Aslam kom till Danmark från Pakistan 1975, som sjuåring.

– Jag är uppvuxen här, med demokratin. Och jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att vi i Danmark skulle få den här sortens lagstiftning. Det hör inte hemma i det Nordeuropa som hela världen ser som ett föredöme.

I svensk politik var det länge mest Sverigedemokraterna som lyfte fram Danmark som ett föredöme, och då särskilt den strama invandringspolitiken.

Nu är det 2022, och spelplanen är omkastad.

De flesta svenska partier har gjort stora kursändringar i migrationspolitiken. Inför höstens riksdagsval rankar väljarna brottsligheten som det viktigaste samhällsproblemet – ett problem som politiker i flera läger kopplar ihop med migration och integration.

Och både M och S blickar numera över Öresund för att få inspiration.



Mette Frederiksen (S) blev 2019 statsminister efter en kampanj med löften om en historiskt stram invandringspolitik i kombination med stora välfärdssatsningar.

Förra året beviljades totalt 600 asylsökande uppehållstillstånd i Danmark. Det är den lägsta siffran sedan 1992, men statsministern är inte nöjd. Målet är ”noll flyktingar”, har Mette Frederiksen sagt.

Som ett led i nollvisionen vill regeringen att asylsökande som sätter sin fot i Danmark omedelbart ska skickas till ett afrikanskt land och i stället få sin ansökan prövad där. I april bekräftade regeringen att man för samtal med Rwanda om att sända asylsökande dit. De som beviljas asyl får då leva i Rwanda, inte i Danmark.

EU-kommissionär Ylva Johansson (S) kallar Danmarks planer om att outsourca sin asylhantering för ”ett flagrant brott mot grundläggande mänskliga rättigheter”. Men dansk politik tycks fortfarande utöva en lockelse på hennes svenska partikamrater.

Socialminister Lena Hallengren (S) och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) under sitt Danmarksbesök i juni. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

I slutet av juni besökte de svenska S-ministrarna Anders Ygeman och Lena Hallengren Mjølnerparken. I TT:s artikel från besöket talade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman uppskattande om Danmarks ”arbete med att inte 'fylla på' utsatta områden med människor som saknar egen försörjning”.

Den svenske ministern uttryckte även intresse för Danmarks ”flexibla uthyrning” – att låta personer som har jobb eller utbildar sig gå före i bostadskön till utsatta områden.

– Det tycker jag vi kan överväga även i Sverige, sa Anders Ygeman.

Allt i dansk politik är dock inte överförbart till en svensk kontext, menar Anders Ygeman, som är skeptisk till begreppen ickevästlig och västlig.

Men även om danska politiker talar mycket om dem, så är det inte politiker som hittat på kategorierna.

De föddes bland tjänstemän på Danmarks statliga statistikmyndighet.

Lekfullt målade siffror dansar kring de statligt anställda statistikerna, när de på morgonen kliver in genom porten till sin arbetsplats för att på olika sätt mäta och kvantifiera Danmark. Danmarks Statistik har sitt huvudkontor i en stor tegelbyggnad på Østerbro i Köpenhamn, två kilometer från Mjølnerparken.

Det var här som uppdelningen av världens länder i ickevästliga och västliga gjordes för tjugo år sedan (se faktaruta). Kategorierna används även för att beskriva invandrare och deras ättlingar i Danmark.

Fakta. Så sorterar Danmark befolkningen ● Begreppen ”västlig” och ”ickevästlig” infördes av Danmarks Statistik (motsvarande svenska SCB) år 2002. ● De ”västliga” länderna omfattar EU-länderna, Storbritannien, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland. Övriga länder klassas som ”ickevästliga”. ● I begreppet ickevästlig ingår även personer som är födda i Danmark, men vars föräldrar inte är födda i landet. De räknas som ”ickevästliga ättlingar”. ● Sammanlagt kategoriseras drygt 500 000 invånare från 156 länder som ickevästliga. Det motsvarar nästan 9 procent av befolkningen. ● De flesta som klassas som ickevästliga har sina rötter i Syrien, Irak och Afghanistan. Källa: Danmarks statistik, Integrationsbarometern. Visa mer

– De grundar sig egentligen på FN:s gamla indelning av världen i industrialiserade länder och i utvecklingsländer, i-länder och u-länder, säger Henrik Bang, chefskonsulent på Danmarks Statistik.

Varför ses i så fall exempelvis Ukraina som ickevästligt, medan Grekland ses som västligt?

– Det är för att Ukraina inte är medlem i EU, medan Grekland är det. Men kategorierna är dynamiska. Skulle exempelvis Ukraina eller något annat land bli medlemmar i EU, så blir det landet västligt.

I ett mötesrum berättar Henrik Bang att Danmarks Statistik för ett par år sedan övervägde att ta bort kategorierna ickevästliga och västliga, eftersom myndigheten tyckte att de ”ledde till så många missförstånd”.

– Men vi kom fram till att vi ändå ville ha kvar dem.

Jens Bjerre och Henrik Bang, chefkonsulenter på Danmarks Statistik, anser att kategorierna västlig och ickevästlig ”har stort förklaringsvärde”. De nämner arbetslöshet, inkomster, utbildningsnivå och kriminalitet. ”Det finns riktigt många områden där det finns tydliga skillnader och tydliga problem”, säger Henrik Bang. Foto: Anders Hansson

Kategorierna ”har fortfarande ett stort förklaringsvärde”, i chefskonsulent Henrik Bangs ögon.

– Vi kan se att anknytningen till arbetsmarknaden är lägre bland personer med ickevästlig bakgrund. Särskilt bland kvinnorna. Inkomsterna är lägre och det finns stor skillnad i utbildningsnivå. Kriminalitet är också högre för personer med ickevästlig bakgrund. Så det är riktigt många områden där det finns tydliga skillnader och tydliga problem

Dessutom är begreppen ickevästlig och västlig numera en del av dansk lagstiftning, påpekar Henrik Bang.

– Så även om vi på Danmarks Statistik slutade med begreppen, så skulle de ändå användas.

Nu pågår rättsfall där man argumenterar för att er indelning används till att värdera medborgare olika. Hur förhåller ni er till det?

– Vår utgångspunkt är att vår statistik ska användas i frågor och politisk debatt som rör befolkningens sammansättning. Och som vi ser det används indelningen västlig/ickevästlig på ett lagligt sätt, i lagar som stiftats av danska folketinget.

Om jag som svensk flyttar till ett danskt utsatt bostadsområde så ses det som positivt, eftersom jag räknas som ”västlig” och målet är att öka andelen västliga. Medan en dansk ”ickevästlig” medborgare, som kan vara född i Danmark och levt hela sitt liv här, ses som en belastning. Vad säger du om att uppdelningen slår på det viset?

– Då säger jag att vi har några objektivt konstaterade problem i det danska samhället, för att det finns en koncentration av vissa befolkningsgrupper. Och vi har en politik i Danmark med målet att avhjälpa dessa problem. Det målet stöder vi på Danmarks Statistik.

Vi har några objektivt konstaterade problem i det danska samhället, för att det finns en koncentration av vissa befolkningsgrupper

Kommer man åt problemen genom den här klassificeringen?

– Det är jag nog inte den bäste att svara på. Vi ger kunskapsunderlag, som andra sedan kan analysera och agera på, säger Henrik Bang.

I stadsdelen Vollsmose i Odense är rivningarna i full gång. Många boende har tvingats flytta – och fler ska det bli. 40 procent av bostadsbeståndet ska rivas. I de nya och nyrenoverade hus som byggs ska färre ”ickevästliga” bo, är planen. Foto: Anders Hansson

Tomas Johansson är befolkningsstatistiker på Sveriges statistikbyrå SCB. Han kallar den danska indelningen för ”grov och kategoriserande”.

– Det är ju lätt hänt att man fastnar i tankar om bra och dåliga människor, säger Tomas Johansson.

Den svenske statistikern tycker att det vore ”lite skrämmande” om kategorier som han varit med om att ta fram skulle användas för att förklara människor mer respektive mindre önskvärda i olika bostadsområden.

– Jag tror att de flesta som jobbar med statistik har en viss stolthet i att vi ska vara neutrala, och inte styrda av politiska strömningar. Jag skulle bli orolig om någon indelning som vi betraktar som harmlös började användas som slagträ mot människor.

Jag tror att de flesta som jobbar med statistik har en viss stolthet i att vi ska vara neutrala, och inte styrda av politiska strömningar

Indelningen ickevästlig/västlig riskerar, enligt Tomas Johansson, ”att bli svartvit”.

– Men verkligheten är inte svart eller vit, och det tycker jag att vi som statistikbyrå har ett ansvar att lyfta fram.

På Danmarks Statistiks huvudkontor säger chefskonsulent Henrik Bang att han ”som privatperson kan förstå” om människor känner sig diskriminerade av sättet som begreppet ickevästlig används i bostadsområden som Mjølnerparken och Vollsmose.

– Vi har ingen intention att göra statistik som kan uppfattas som diskriminerande. Men som statistikmyndighet har vi ett uppdrag: Att visa på de skillnader vi har i vårt samhälle, så att man ha en debatt, handla politiskt och finna lösningar på problem, säger Henrik Bang.

44-åriga Waed Riyad kom till Danmark som nioåring. Länge brottades hon med sin danska identitet. Först när hon pluggade i Damaskus en tid insåg hon hur dansk hon faktiskt var. ”Jag är dansk muslim”, säger hon. Foto: Anders Hansson

För 44-åriga Waed Riyad i Odensestadsdelen Vollsmose kändes lösningen länge som att lämna Danmark och flytta till ett arabland. Problemet? Hon var trött på att bli uttittad för att hon bar slöja och känna sig utanför det danska.

2007 fick hon chansen att testa, som utbytesstudent i Damaskus. Hon tog med sin man och deras barn.

– Det var en ren kulturchock. Ju mer jag beblandade mig med folket där, desto mer insåg jag att jag inte alls var arabisk muslim som jag hade trott. Jag var ju dansk muslim!

I Damaskus kom hennes barn hem från skolan och berättade att de hade fått stryk av läraren. Waed Riyad blev förtvivlad.

– Det var så mycket med livet där som inte stämde överens med min uppväxt i Danmark.

Vollsmose i Odense är Danmarks största så kallade ”parallellsamfund”, den term som sedan 2018 ersatt ordet ”ghetto” i den officiella danska terminologin. Ordet ghetto lever dock kvar i dagligt tal som beteckning på ett utsatt område. Foto: Anders Hansson

Det är tidig kväll i Vollsmose, landets största parallellsamhälle enligt den danska regeringens klassning. Bostadsområdet på ön Fyn har omkring 7 000 invånare.

Här är rivningarna i full gång. Hundratals har tvingats flytta, många fler står på tur. Tusen allmännyttiga lägenheter ska rivas i Vollsmose fram till 2030 – det är 40 procent av hela det nuvarande bostadsbeståndet. Sedan ska privata aktörer ta över och bygga nytt. Gator ska få nya namn, nya invånare ska flytta in.

Rivningsmaskinen har dånat hela dagen. Gripklon ser ut som en krokodilkäft där den tugga för tugga maler ner en höghusgavel till smulor. Av fjortonvåningshuset finns snart inget kvar.

På många andra platser hade kvarterets barn stått vid staketet och gapat vid synen av massiva stycken tegelfasad som brakar mot marken. Men pojkarna på lekplatsen intill stojar vidare, utan att kasta en blick på byggarbetsplatsen.

21-årige Ibrahim El-Hassan hamnade i en identitetskris när han insåg att att klassificeringen av hans uppväxtområde Vollsmose som ett ”ghetto” var kopplad till hans och andras ”ickevästliga” ursprung. ”Danmark kändes inte längre som mitt land. Samhället sa till mig att jag inte kunde vara både dansk och arab.” Foto: Anders Hansson

I Vollsmose har barnen vant sig vid synen av husfasader som störtar ner.

Ett syfte med rivningarna är att uppfylla regeringens krav på att området ska ha färre än 30 procent ickevästliga invånare.

– Formellt kan de inte vräka oss för att vi är ickevästliga, det vore direkt diskriminering. I stället använder de andra metoder. River, gentrifierar och bygger nya hus som blir för dyra för invånarna, säger 21-årige statsvetarstudenten Ibrahim El-Hassan.

Han är Waed Riyads son – och precis som sin mamma har han brottats med sin danska identitet. Att kvarteren han och hans fyra syskon vuxit upp i kallades ghetto, det visste han. Men han trodde att det berodde på att Vollsmose haft problem med kriminalitet.

– Jag hamnade i en identitetskris. Danmark kändes inte längre som mitt land. ”Du är inte dansk, du är arab - du är bara arab”. Samhället sa till mig att jag inte kunde vara både och.

Ibrahim El-Hassan, Rina Krøyer och Waed Riyad känner flera som redan tvingats flytta från stadsdelen Vollsmose i Odense. En gigantisk folkförflyttning ska ske när andelen boende med ickevästlig bakgrund ska minska från 76,5 procent till max 30 procent år 2030, vilket är regeringens mål. Foto: Anders Hansson

Hans mamma, Waed Riyad, nickar. Hon kom till Danmark som nioåring. För henne är statens problemstämpling av ickevästliga något nytt.

– Tidigare var främlingsfientligheten bara en rutten kultur. Något man kunde känna ute bland folk eller på arbetsplatser. Nu har politikerna legaliserat det – staten säger att det är ok.

Liksom taxiföretagaren Mohammad Aslam i Mjølnerparken känner Waed Riyad ett behov att berätta att hon och hennes familj är hederliga danska skattebetalare.

Sedan flera år jobbar hon som tolk i Odense kommun.

– Jag har lång utbildning, jag har arbete, min man arbetar. Vi tillhör inte gruppen med låg inkomst, vi är inte kriminella. Ändå säger samhället att vi och våra barn är en belastning.