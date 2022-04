Ilska när köttbutiker tvingas stänga under religiös festival

Köttbutiker i delar av Indiens huvudstad New Delhi tvingas hålla stängt under en hinduisk festival. Många troende avstår från att äta kött under högtiden och ”mår inte bra” av att se när djur styckas och kött säljs, enligt de borgästare som drivit igenom förbudet.

Åtgärden har väckt ilska och gett nytt bränsle åt debatten om att premiärminister Narendra Modis parti BJP försöker stöpa om det sekulära Indien till en hinduisk stat.