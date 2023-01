Indien går om Kina som folkrikaste landet

Indiens befolkning växer med en miljon varje månad, med mer än ett helt Sverige om året. Varje dag föds mer än 75 000 barn, sannolikt betydligt fler då långt ifrån alla nyfödda på landsbygden registreras.

Jämfört med tidigare generationer är det mer troligt att de barn som nu ser dagens ljus föds på sjukhus än i hemmet. Det är också mer sannolikt att de överlever till vuxen ålder, att de blir läskunniga, välutbildade och flerspråkiga, enligt FN:s befolkningsfond. De väntas bli mer benägna att migrera till andra delar av Indien eller resten av världen.

Både Indien och Kina hade vid årsskiftet drygt 1,4 miljarder invånare. Kinas befolkning börjar minska i år och blir allt äldre. I Indien fortsätter tillväxten i relativt hög takt, även om antalet födda barn per kvinna har minskat från nästan sex till 2,1 sedan 1960-talet. Befolkningen väntas toppa 2064 med 1,7 miljarder invånare.

Indiens befolkning fortsätter att öka Folkmängd per åldersgrupp i Indien och Kina. 1950–2100. Miljarder.Prognos efter 2022. Källa: The Economist. Grafik: DN.

Enligt FN:s beräkning kommer Indiens befolkning att passera Kina i april, men det är omöjligt att säga när det sker eller om det redan har hänt. Indien genomförde sin senaste folkräkning 2011 och coronapandemin stoppade den planerade uppföljningen härom året.

I förhållande till Kina – och till de flesta andra länder i världen – har Indien en mycket ung befolkning. 47 procent är under 25 år, mer än 650 miljoner människor. Det innebär att var femte ung person i världen är en indier.

Det är den största ungdomsgruppen som världen har skådat. De unga indierna kommer att göra avtryck på den globala arenan, frågan är bara hur. I den uppmärksammade boken ”Dreamers – how young indians are changing their world” från 2018 skriver författaren Snigdha Poonam att unga i Indien styrs av en kombination av asiatiska traditioner och amerikanska livsmål. De har lite gemensamt med sina jämnåriga i väst och de låter sig inte definieras av andra.

Mansi Virani. Foto: Mangal Chavan

– Det är min generation som är den drivande kraften just nu. Det är vi som ska se till att Indien blir en supermakt. Vi använder mobiltelefonerna till allt och är ständigt online. Vi kan snabbt leta upp information om vad som helst, sa 20-åriga studenten Mansi Virani till DN vid en intervju som gjorts tidigare i Bombay.

Gemensamma nämnare hos den stora ungdomsgruppen är höga ambitioner, optimism och ökat oberoende jämfört med tidigare generationer, enligt en intervjuundersökning från World Economic Forum.

Fakta. 240 miljoner bor i folkrikaste delstaten Sedan november förra året uppgår världens befolkning till 8 miljarder. Indien har 1,407 miljarder invånare, enligt FN:s befolkningsfond UNFPA. Den folkrikaste delstaten Uttar Pradesh har 240 miljoner invånare. I april väntas Indien gå om Kina som världens mest folkrika land. 47 procent av befolkningen är under 25 år, sju procent är 65 år eller äldre. En indisk kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn. Antalet är lägre i storstäderna och i de rika delstaterna och högre på landsbygden och i de folkrika delstaterna i norra Indien. Den förväntade livslängden är 69 år för män och 72 år för kvinnor. 95 procent av barnen går igenom grundskolan, men på många platser anses undervisningen vara undermålig. Källa: UNFDP Visa mer

Indiens regering lyfter fram att den unga befolkningen kommer att vara en stor fördel de kommande årtiondena. Enligt ekonomen och samhällsdebattören Sunil Kadam i Bombay kan de hundratals miljonerna unga indierna bidra till att lyfta världsekonomin – om de slussas in på arbetsmarknaden. Det krävs en miljon nya arbetstillfällen i månaden för att möta behovet, ett mål som inte uppfylls i dag. Han anser också att det är avgörande att höja kunskapsnivån.

– Om vi misslyckas skapar vi istället ett monster. Desperata människor som saknar möjlighet att försörja sig leder till oro och osäkerhet, säger Sunil Kadam.

Ekonomen Sunil Kadam. Foto: Mangal Chavan

Indien har gått om Storbritannien som världens femte största ekonomi och bnp väntas växa med drygt 7 procent under 2023, enligt Delhi-regeringens nya prognos.

Indien har klarat sig relativt bra under den globala avmattning som skett efter Rysslands invasion av Ukraina. Detta beror på att ekonomin till stor del drivs av inhemsk konsumtion.

De senaste åren har det dock blivit svårare för universitetsutbildade att hitta kvalificerade arbeten, det är hård konkurrens om de jobb som finns. När det statliga järnvägsbolaget Indian Railways för några år sedan utlyste 90 000 tjänster fick man in 25 miljoner ansökningar.

Efter 17 års studier är det fortfarande min pappas elektrikerlön som försörjer familjen.

Harshal Mangesh Neman i Bombay har i flera års tid sökt hundratals jobb utan framgång. Han är utbildad revisor, men hankar sig fram på ett tillfälligt jobb åt ett byggbolag där lönen är 1 800 kronor i månaden.

– Det var inte det här jag hoppades på. Efter 17 års studier är det fortfarande min pappas elektrikerlön som försörjer familjen. Jag söker jobb hela tiden och det är frustrerande att ständigt vänta på besked, säger Harshal Mangesh Neman.

Hans syster och bror befinner sig i samma situation. De är den första generationen i familjen som fått möjlighet att studera på universitetet, men hittar inte jobb som motsvarar utbildningen.

Syskonen Bhavesh, Vabhavi och Harshal Mangesh Neman. Foto: Mia Holmgren

Ett påtagligt problem för Indien är att en majoritet av befolkningen, sex av tio, bor på landsbygden medan högre utbildning och arbetstillfällen finns i städerna. På senare år har omkring 200 miljoner människor, i första hand från folkrika delstater som Uttar Pradesh och Bihar i norra Indien flyttat till storstäder som växer okontrollerat. Ofta hamnar nyanlända i slumområden i Bombay och Delhi, båda städerna har mer än 20 miljoner invånare.

Världsbanken uppskattar att Indien kommer att behöva investera 840 miljarder dollar, nästan 10 000 miljarder kronor, i urban infrastruktur under de kommande 15 åren. Med den ökande befolkningen i städerna följer luftföroreningar, trafikstockningar, strömavbrott, ekonomisk ojämlikhet och brist på rent vatten.

Indien har 17 procent av världens befolkning, ungefär lika många som hela Afrika, men bara 2,4 procent av den sammanlagda landytan och 4 procent av vattenresurserna. Befolkningsökningen frestar på miljön och Indien har stora utmaningar framför sig när det gäller att uppnå klimatmål. Energibehovet väntas öka mer i Indien än i något annat land, inte minst för att allt fler hushåll skaffar luftkonditionering när klimatet blir varmare. Dagens 50 miljoner AC-anläggningar väntas öka till en miljard år 2050. Indien är till mer än 70 procent beroende av energi från kolkraft, men satsar stort på solceller.

Indiens premiärminister Narendra Modi. Foto: Ganesh Chandra/TT

I somras firade Indien sin 75-årsdag som självständig nation. Sedan 1947 har landet förvandlats från brittisk koloni till en regional stormakt. Det senaste årtiondet har en nationalistisk vind blåst över Indien, och att landet nu blir störst befolkningsmässigt kommer att påverka självbilden.

Indien har alltid jämfört sig med Kina, och åsikten är att ”världens största demokrati” är överlägset den kommunistiska grannen. Under de senaste årens hindunationalistiska styre har dock demokratin i Indien urholkats och flera mänskliga rättigheter begränsats.

Indien har länge krävt att Indien liksom Kina ska ha en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Premiärminister Narendra Modi, som arbetat hårt för att ge Indien en framträdande plats på den globala arenan, hoppas att den nya tätpositionen ska ge utdelning.