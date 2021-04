Indien motorn i smittspridningen – migrantarbetare flyr städerna

Indien lyftes länge fram som ett land som kommit lindrigt undan coronapandemin. Runt årsskiftet registrerades mellan 15.000 och 20.000 nya fall per dygn i världens näst folkrikaste land med mer än 1,3 miljarder invånare.

Nu är situationen den motsatta. Indien är motorn i smittspridningen och de senaste veckorna har det varit svårt att hänga med i utvecklingen. Under påskhelgen larmades det om 80.000 nya fall per dygn. En vecka senare var siffran drygt 150.000. Nu närmar sig nivån 300.000 registrerade fall per dygn. Dessutom anses mörkertalet vara enormt, då testkapaciteten är dålig eller obefintlig i många regioner på landsbygden.

Vad är det som har hänt? Experter i Indien förklarat den dramatiska ökningen med att människor struntar i att följa restriktionerna, samtidigt som flera delstatsval, cricketmatcher och en stor hinduisk högtid samlat tiotals miljoner människor. Även mutationerna av viruset kan påverka utvecklingen. Den snabbspridande brittiska varianten blir mer utbredd och den nya dubbelmuterade indiska varianten har upptäckts i minst fem delstater.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare sagt till DN att liknande drastiska ökningar har skett i många länder under pandemin, och att det sällan går att peka på någon egentlig orsak.

En kvinna coronatestas i New Delhi. Foto: Naveen Sharma/SOPA Images/Shutterstock

Smittspridningen är just nu störst i huvudstaden New Delhi med omkring 25.000 nya fall per dag. Det kommer rapporter om brist på syrgas och ockerpriser på mediciner på svarta marknaden. När det bara fanns ett 100-tal lediga sjukhussängar i en stad med omkring 20 miljoner invånare, beslutade delstatsminister Arvind Kejriwal på måndagen att förlänga nedstängning och utegångsförbud veckan ut.

– Om vi inte inför en nedstängning nu så har vi en större katastrof framför oss, säger han enligt indiska medier.

Även Bombay, Ahmedabad, Lucknow och flera andra storstäder har infört utegångsförbud och skärpt restriktionerna i flera omgångar. Åtgärderna har lett till att migrantarbetare, som arbetar som daglönare i fabriker och på byggen i storstäderna, har börjat återvända till sina hembyar. I både Delhi och Bombay är köerna långa vid busstationer och järnvägsstationer.

Samma sak hände förra våren, då omkring 80 miljoner människor började bege sig hemåt, många till fots och under svåra umbäranden. Då liksom nu togs myndigheterna på sängen. Det finns ingen möjlighet att testa eller isolera den ström av människor som nu kommer till fattiga delstater som Bihar och Uttar Pradesh, och risken finns att smittspridningen tar fart på nya platser.

Kö vid en en busstation i Ned Delhi. Foto: Jalees Andrabi/AFP

– Den stora mängden av människor (som lämnar storstäderna) har fått oss ur balans, säger Srinath Reddy, chef för Public Health Foundation of India till New York Times.

Premiärminister Narendra Modi och hans hindunationalistiska regering har fått kritik för att inte ha varit förberedda på den andra vågen. Nu försöker man att skynda på vaccinationskampanjen för att förbättra situationen. På måndagen kom beskedet från New Delhi att det i maj är fritt fram att vaccinera alla från 18 år. Regeringen går också in med mer ekonomiskt stöd för att öka tillverkningen av vaccin.

Indien vaccinerar drygt tre miljoner personer om dagen, 124 miljoner människor har fått minst en vaccindos. Till BBC säger epidemiologen Bhramar Mukherjee att det är alldeles för få. För att hålla jämna steg med smittspridningen krävs att mer än tio miljoner personer vaccineras varje dag.

– Jag känner mig frustrerad över att Indien inte ökade vaccinationstakten när smittspridningskurvan var låg. Det är mycket lättare att utföra vaccinationer när inte så många är sjuka. Nu slits vårdkapaciteten mellan vaccinationer och coronavård.

I Indien är två vacciner godkända – Covaxi från det indiska företaget Bharat Biotech och Astra Zenecas vaccin, som i Indien licenstillverkas av Serum Institute i Pune under namnet Covishield.

Fabriken i Pune i delstaten Maharashtra förväntas i år producera 1,5 miljarder vaccindoser. Serum Institute har hittills sålt 64 miljoner doser till 85 länder under pandemin, men sedan någon månad har Indien i princip stoppat all export. Det vaccin som tillverkas i Indien ska i första hand gå till inhemska behov.

Serum Institute i Pune är världens största vaccinproducent. Foto: Rafiq Maqbool(AP

Serum Institute har i sin tur larmat om att USA har stoppat exporten av kemikalier, slangar, filter och reservdelar som behövs till produktionen. I fredags uppmanade företagets ägare Adar Poonawalla USA:s president Joe Biden att återuppta exporten av råvaror för att visa att världen står enad i kampen mot coronaviruset. Serum Institute hade räknat med att producera 100 miljoner doser i månaden från mars, men det målet är nu framflyttat till sommaren.

De senaste veckorna har flera länder stoppat flygtrafik till Indien som en följd av den ökade smittspridningen. På måndagen kom beskedet att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ställer in sitt planerade besök i Indien nästa vecka

Indien har omkring 15 miljoner bekräftade fall av covid-19, enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning. Bara USA har fler registrerade coronafall. Knappt 180.000 personer har avlidit. Ökningen av dödsfall är inte lika dramatisk som antalet smittade. Det kan delvis förklaras med att landet har en mycket ung befolkning, där mer än hälften är under 25 år.

Dubbelmuterad indidk virusvariant I slutet av mars meddelade hälsodepartementet i Indien att man upptäckt en dubbelmuterad virusvariant som fått benämningen B.1.617, som kan vara oroväckande. Varianten har upptäckts i minst fem delstater i Indien, enligt Times of India. Bland annat finns den i folkrika Maharashtra i västra delen av landet. Enligt indiska hälsodepartementet medför mutationerna en risk för att viruset enklare tar sig förbi immunförsvaret och ökar infektionsrisken – men i dagsläget har ökad spridningsrisk inte kunnat fastställas. Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, säger till DN att virusvarianten har en liknande mutation som finns i den sydafrikanska och i den brasilianska. Sedan har den en till mutation som syns i en variant som har varit vanligt förekommande i Kalifornien, som är under observation då den kan vara problematisk. Den har två genetiska förändringar som föranleder anledning till oro. Visa mer

Läs mer: FHM om indiska varianten: Har potential att vara mera smittsam