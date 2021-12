Indien rustar för ny våg – ”Snabba insatser avgörande”

I hela världen skapar larmen om den nya omikronvarianten oro. Land efter land har återinfört restriktioner, framför allt kopplat till resande. Indien, med 1,4 miljarder invånare, är inget undantag. I landets största stad Bombay säger professor Mohan Joshi, chef för Sionsjukhuset, att den senaste tidens utveckling med ökad smittspridning i många länder kan innebära starten på en ny våg i Indien även om smittspridningen ännu är låg.

– Vi kan utgå från att det som pågår i resten av världen kommer att återspeglas i Indien, säger Mohan Joshi, som sitter på sitt tjänsterum bakom höga travar av papper.

Mohan Joshi är chef för ett av 20-miljonersstaden Bombays största sjukhus. Foto: Beatrice Lundborg

– Vad som än händer är vi ordentligt förberedda den här gången. I dagsläget finns det sex tillfälliga sjukhus för coronapatienter i Bombay. När ytterligare sex byggs kommer det att finnas plats för 16 000 patienter med covid-19. Redan nu har vi byggt upp ett stort lager av syrgas, en tredubbling jämfört med normalläget.

Att bekämpa ett smittsamt virus i en stad med 20 miljoner invånare, där mer än hälften bor i tättbefolkade slumområden är en utmaning. Hälsovårdsmyndigheten har dock försäkrat att ”allt är under kontroll”. Analyser och strategier finns på plats, är budskapet.

Drop-in vaccinering i Motilal Nagar i Bombay. Foto: Beatrice Lundborg

Vilka lärdomar har Indien med sig från den katastrofala situationen i våras?

– Att vi måste vara snabba med att få igång grundläggande insatser. Det är helt avgörande, annars kan utvecklingen skena. Jag tror också att det finns en medvetenhet hos de flesta människor om vad som faktiskt kan hända. Det går inte att strunta i regler och rekommendationer. Kunskapen har ökat om viruset och om vilka symtom sjukdomen har, säger Mohan Joshi.

När den andra vågen av coronasmitta slog till mot Indien i slutet av mars togs landet på sängen. Premiärminister Narendra Modi hade redan i januari utropat seger mot viruset. Stora religiösa fester och valmöten med tiotusentals deltagare hade fått klartecken. Vårdinsatser, provtagning och testning avvecklades. Då skenade plötsligt smittspridningen.

I väntan på vaccin i Motilan Nagar i Bombay. Foto: Beatrice Lundborg

När situationen var som värst i början av maj registrerades mer än 400 000 nya fall om dagen. I huvudstaden New Delhi rådde stor brist på syrgas och människor som inte fick plats på sjukhusen dog på gatorna.

Mohan Joshi tror att en ny våg kommer att bli lindrigare, främst tack vare vaccinationsprogrammet.

– I Bombay är mer än tio miljoner människor vaccinerade. Det gör stor skillnad. Jag tror också att en ny våg kommer att drabba den yngre delen av befolkningen. Den första vågen av smittspridning förra hösten slog mot de äldsta, den andra vågen mot medelålders.

En tillfällig ambulans som transporterar covidpatienter till Sionsjukhuset i Bombay. Foto: Beatrice Lundborg

Totalt har Indien gett 1,3 miljarder vaccindoser sedan januari. Efter en jättelik logistisk operation är 500 miljoner människor fullvaccinerade, mer än 35 procent av befolkningen, även om skillnaden mellan stad och landsbygd och olika delstater är stor.

Att Indien ligger så bra till med vaccinationerna i förhållande till jämförbara länder beror delvis på på att världens i särklass största vaccinfabrik finns i landet – Serum Institute of India i Pune, tolv mil från Bombay. Under hösten har företaget producerat flera hundra miljoner doser i månaden av Astra Zenecas vaccin. Under delar av året har regeringen i New Delhi belagt företaget med exportförbud för att säkra de inhemska behoven.

Rakki Halwali registrerar varje dag 350–400 personer som kommer för att vaccin mot covid-19. Foto: Beatrice Lundborg

På vaccincentret i en tillfällig byggnad i parken Motilal Nagar i Bombay är det drop-in- mottagning sju dagar i veckan. Efter några timmar på förmiddagen har Rakki Halawi registrerat 150 personer. Innan dagen är slut räknar hon med ytterligare 200. Trycket har ökat lite sedan omikronvarianten började nämnas i varje nyhetssändning och spekulationerna om en ny stängning av samhället satte igång.

Den här dagen har de flesta kommit för sin andra dos. Kön är lång, men rör sig snabbt framåt. Efter sprutan dröjer det inte många minuter innan vaccinationsbeviset är klart. Studenten Priya Yadav, 21, sitter på en röd plaststol och väntar på att certifikatet ska bli synligt i mobiltelefonen.

Priya Yadav och hennes mamma Krishnavali Yadav. Foto: Beatrice Lundborg

– Mitt liv kommer att bli enklare från och med nu. Snart behövs det ett vaccinationsbevis för att komma in överallt. Först på bussen och tåget, sedan för att få delta i undervisningen på college. Självklart är det okej att det är så. Att stoppa sjukdomen är det viktigaste. Speciellt nu om det finns en ny variant av viruset, säger hon.

– Det är lite läskigt att tänka på att allt kan börja om från början igen. Jag har varit så glad de senaste månaderna när livet har börjat återgå till det normala igen. Det känns sorgligt om det blir en ny lockdown.

Shanta Hodage hjälper sin 78-åriga svärmor Lata Hodage på vaccinationsentralen i Motilal Nagar. Sköterskan Jyoti Mohite vaccinerar hundratals personer varje dag. Foto: Beatrice Lundborg

Hemmafrun Shanta Hodage har kommit med sin svärmor och en äldre granne för att ta den andra dosen. Alla tre kvinnorna har i stort sett tillbringat all tid i sina hem sedan mars förra året.

– Det är konstiga tider. Jag har diabetes och varit orolig för att bli smittad. Samtidigt har jag varit nervös för att jag ska bli dålig av vaccinet, säger hon.

– Jag bestämde mig för att ta vaccinet efter en resa till ögruppen Andamanerna i Indiska Oceanen, när jag var tvungen att testa mig flera gånger för att få gå ombord på planet. Och så minns jag ju hur det var i våras, även om det känns nästan overkligt att tänka tillbaka på de värsta veckorna. Alla var så rädda. Jag har aldrig upplevt en så konstig stämning i Bombay. Det finns en ny fiende som kan skada alla.

Ramnath Ujagir har fått sin andra dos av Astra Zenecas vaccin. Foto: Beatrice Lundborg

När Indien i början av december skärpte restriktionerna riktades de första åtgärderna mot internationellt flyg. På flygplatsen i Bombay fanns redan en hög kapacitet för provtagning och nu pcr-testas alla som kommer från ett annat land. Beroende på resultat väntar olika nivåer av karantän. För den som testats negativt räcker det att isolera sig i hemmet i sju dagar.

Kravet på att bära munskydd i de flesta situationer har aldrig tagits bort, men i Bombay har både polis och stadens egen coronaorganisation trappat upp kontrollerna. Syndare får räkna med att böta motsvarande en dryg hundralapp.

Läkarenn Ravi Yadav. Foto: Beatrice Lundborg

På stora annonstavlor överallt i staden med 20 miljoner invånare vaccinationskampanjen, men i en fattigare del av stadsdelen Jogeshwari tror läkaren Ravi Yadav att de två doserna kan ge en falsk trygghet.

– Att få människor att vaccinera sig är inte svårt, de behöver vaccinationsbeviset för att kunna förflytta sig inom stan. Men många som fått två doser bryr sig inte om att hålla avstånd eller några andra rekommendationer, de tror att de är skyddade för all framtid.

Just nu är bara enstaka patienter smittade med covid-19, en eller två i veckan. Ravi Yadavs erfarenhet under pandemin är att 75 procent av de som smittats eller har symtom stannar hemma, medan 25 procent fortsätter som vanligt.

Läkaren Ravi Yadav vid sin klinik i Yogeshwari. Foto: Beatrice Lundborg

– Det är så många människor i Bombay som är fattiga. De har fullt upp med att överleva, corona är ett mindre problem för dem än att de inte har pengar. Om de riskerar att förlora en veckas inkomst kan de inte stanna hemma även om de är sjuka, säger Ravi Yadav, som har sin klinik inrymd i ett litet rum där undersökningsbritsen tar upp den mesta platsen.

Ett av de största misslyckandena under pandemin är enligt Ravi Yadav att de tiotals miljoner migrantarbetare från landsbygden som förlorade sina inkomster när samhället stängde lämnades vind för våg.

– Det hade inget annat val än att återvända till sina byar, men många fick ingen hjälp med transporten. Resultatet blev att 150 människor trängdes på ett lastbilsflak. I sådana situationer blev många människor smittade.

I kö för vaccin i Motilal Nagar. Foto: Beatrice Lundborg

För närvarande är antalet nya bekräftade fall av covid-19 varit färre än 10 000 om dagen i Indien. Om landet står inför en ny våg där den nya omikronvarianten driver smittan säger Ravi Yadav att det är viktigt att förbereda alla läkare på vilken behandling som ska sättas in och vilka mediciner som ska ordineras.

– På samma sätt som vaccinleveranserna är det en fråga om logistik. Det är lika viktigt med snabb och samstämmig information till vårdpersonalen som att bygga fältsjukhus och bunkra syrgas, säger han.

Fakta. Värst drabbade landet efter USA Efter USA är Indien det land i världen som har flest bekräftade covidfall med knappt 35 miljoner. I förhållande till befolkningens storlek blir dock bilden en annan, även om mörkertalet anses vara stort. Indien har 1,4 miljarder invånare, det är mer än 100 miljoner fler än den sammanlagda befolkningen i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. I Indien har omkring 474 000 personer avlidit i sviterna av covid-19. Maharashtra, där Bombay är huvudstad, är den värst drabbade delstaten. Samtidigt har delstaten med mer än 100 miljoner invånare den mest tillförlitliga statistiken, så mörkertalet kan vara mindre än på andra håll. Visa mer

Läs mer:

Karolinska ska behandla ”krigsskador” hos egna personalen efter covid-vården

EU i möten med tillverkare om omikron: ”Tar tre månader uppdatera vaccin”

FHM: Vaccinskyddet mot lindrig sjukdom minskar