Indien stoppar vaccin till Sverige – men skänker bort till grannländer

Astra Zenecas halverar vaccinleveranserna till EU under andra kvartalet. För Sveriges del innebär det ett tapp på mer än tre miljoner doser. Det svensk-brittiska bolagets tanke var att förse EU med 75 miljoner vaccindoser från fabriker i USA, Indien och Storbritannien för att leva upp till det ursprungliga avtalet med Bryssel.

Enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström såg affären ut att gå i lås så sent som förra veckan, men i torsdags tog det tvärstopp. Vaccinet finns, men länderna stoppar export för att försäkra sig om att den egna befolkningen får vaccin.

I Indien sker en omfattande produktion av Astra Zenecas vaccin vid Serum Institute of Indias anläggning i mångmiljonstaden Pune. Vaccinfabriken är den största i världen, i år räknar företagets ägare Adar Poonawalla med att producera 1,5 miljarder doser coronavaccin. Just nu är det Astra Zenecas vaccin, som i Indien tillverkas under namnet Covishield, som gäller – men ytterligare tre vacciner väntar på godkännande och licenstillverkning

Redan i april förra året, drygt en månad in i pandemin och långt innan några kliniska vaccintester påbörjats, beslutade Serum Institutes ägarfamilj att satsa på produktion av Astra Zenecas vaccin. Fabriken byggdes ut, bland annat med stöd från Bill & Melinda Gates Foundation. Tusen personer nyanställdes och när vaccinet godkändes var anläggningen i Pune redo. Så här långt har Serum Institute producerat 60-70 miljoner vaccindoser i månaden. Från april är målet 100 miljoner doser.

Indiens hållning är att vårdpersonal, riskgrupper och personer över 50 år ska få sina två sprutor innan vaccin kan säljas på den internationella marknaden. Enligt planen ska de här grupperna, sammanlagt 300 miljoner människor, vara färdigvaccinerade fram till halvårsskiftet. Därför får Serum Institute, som normalt säljer medicin och vaccin till 170 länder, inte skicka iväg de doser som EU så hett eftertraktar.

Exportstoppet gäller dock inte till alla länder. Indien har lovat bort, och i viss mån redan levererat, miljontals doser till grannländer som Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Afghanistan, Sri Lanka, Kambodja och till och med ärkefienden Pakistan. Här handlar det om politik och konkurrensen med Kina.

För världens två folkrikaste länder Indien och Kina har coronavaccin blivit ett vapen i den regionala maktkampen i Asien. Stormakterna försöker förbättra sina chanser till inflytande och senare kunna dra fördel av att andra länder står i tacksamhetsskuld.

Kina har varit mycket offensivt och knutit till sig många länder med den gigantiska infrastruktursatsningen som går under namnet Den nya sidenvägen. Nu har vaccin blivit ett sätt för Indien att slå tillbaka. Alla leveranser grannländer får stor medial uppmärksamhet. ”Indien är redo att rädda mänskligheten”, sa landets hindunationalistiska premiärminister Narendra Modi tidigare i år.

Serum Institute har fått en huvudroll både i det regionalpolitiska spelet och tillverkningen av coronavaccin. Adar Poonawalla säger till The Economist att till hösten räknar han med att fabriken i Pune stå för 40-50 procent av världsproduktionen. Serum Institute ska också på lång sikt leverera mer än en miljard doser till det FN-ledda Covaxprogrammet, som ska se till att ekonomiskt svaga länder inte blir lottlösa i huggsexan om vaccinerna.

Det framgångsrika familjeföretaget har sitt ursprung i en helt annan bransch. Grundaren Cyrus Poonawalla, pappa till Adar, var en framgångsrik uppfödare av kapplöpningshästar. På 1960-talet började han använda pensionerade hästar som försöksdjur för antikroppsserum för att behandla ormbett, stelkramp och andra åkommor. Ur den verksamheten föddes vaccinfabriken. I Indien är Adar Poonawalla känd för sin extravaganta livsstil.

I fredags kom beskedet att också Johnson & Johnsons vaccin Janssen, som godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet EMA, kommer att tillverkas i Indien för att distribueras i Asien. Projektet är ett samarbete mellan USA, Japan, Australien och Indien och presenterades på ett toppmöte mellan länderna.

Indien är världens största producent av både vacciner och läkemedel. Serum Institute producerar årligen mer än 1,5 miljarder doser mot mässling och tuberkulos.

