Indiens premiärminister pressas allt mer för sin hantering av coronapandemin

Samtidigt som antalet nya coronafall började skena i Indien i början av april gjorde premiärminister Narendra Modi och hans parhäst, inrikesminister Amit Shah, dussintals resor till Västbengalen för att leda massmöten inför delstatsvalet. Västbengalen, där Calcutta är huvudstad, har varit oppositionens starkaste fäste, och Modi och hans hindunationalistiska parti BJP har verkligen satsat allt på att vinna. Att Modi låtit skägget växa under är enligt indiska medier ett sätt att försöka se ut som Västbengalens största hjälte, poeten och Nobelpristagaren Rabindranath Tagore.

Den 17 april sa en glädjestrålande Modi på plats i Västbengalen att han aldrig talat inför en så stor publik. Samma dag registrerades mer än en kvarts miljon nya coronafall. Detta är enligt kritikerna ett av de mest uppenbara exemplen på att Modi misskött jobbet med att leda landet i en akut krissituation.

Fem delstater har genomfört val i flera etapper de senaste månaderna och valmöten med tiotusentals deltagare anses ha bidragit till den ökade smittspridningen. I måndags kom resultaten – BJP förlorade i fyra. Enligt analytiker var det överraskande att Mamata Banerjee, Indiens enda kvinnliga delstatschef och en av Modis starkaste kritiker, lyckades vinna en storseger i Västbengalen mot BJP:s enorma valmaskineri.



Ett annat misstag under pandemin anses vara att Narendra Modi var för snabb att utropa Indiens seger mot coronaviruset. När smittspridningen var låg i början på året tillät regeringen en stor hinduisk festival med miljontals deltagare. Cricketmatcher spelades inför storpublik och människor började leva som vanligt. När smittspridningen väl tog fart gick det snabbt. Modi och regeringen anklagas för att ha varit oförberedd på den andra vågen och inte sett till att resurser fanns på plats.

Kö i New Dheli för att fylla på syrgas. Foto: Money Sharma/AP

Att Indien nu tvingas vädja till omvärlden om hjälp med respiratorer och syrgas är ett stort bakslag för Modi. Hittills har han vägrat att ta emot hjälp och bistånd i samband med naturkatastrofer – Indien är en stormakt som enligt premiärministern reder ut sina egna problem. Modi har också förbjudit frivilligorganisationer att ta emot bidrag från andra länder för att undvika utländska intressen påverkar Indien.

Vaccinationskampanjen i Indien, som sedan många år är världens största vaccinproducent , går långsamt. I många delstater råder det brist på vaccin, vilket har lett till att regeringen i New Delhi och delstaterna försöker ge varandra skulden. Adar Poonawalla, chef för världens största vaccintillverkare Serum Institute of India, säger till Financial Times att vaccinbristen beror på att Indiens regering till en början bara köpte 21 miljoner vaccindoser av Astra Zenecas vaccin som licenstillverkas av företaget. Nu har beställningen höjts till 260 miljoner doser, men det tar tid att ställa om produktionen.

Narendra Modi har styrt Indien sedan 2014. Han är en ”stark man”, vars ledarstil påminner om Trump, Erdogan och Bolsonaro. Modis hindunationalistiska agenda har lett till minskad yttrandefriheten och gjort livet svårare för landets minoriteter, men han har varit omåttligt populär bland den stora hinduiska majoriteten, men är en miljard människor.

Premiärminister Modi har rett ut kriser förr, men det här är första gången som hans sätt att leda landet på allvar ifrågasätts på bred front.

