Indisk delstat hotar med ”fullständig nedstängning”

81.500 nya fall av coronaviruset rapporterades i Indien under fredagen, enligt landets hälsomyndighet. Inte sedan slutet av september har lika många dagliga fall registrerats. Landets folkrika delstat Maharashtra är särkilt hårt drabbat av den nya smittvågen och stod för mer än hälften av de nya fallen under fredagen.

Den oroväckande utvecklingen gör att delstatschefen Uddhav Thackeray nu varnar befolkningen för att en ny nedstängning kan vänta om läget inte förbättras. I början av pandemin införde Indiens regering en de hittills hårdaste nedstängningarna. Åtgärden lättades däremot senare för att rädda landets ekonomi.

– Se det här som en varning att jag kan införa en fullständig nedstängning de kommande dagarna om saker inte förändras, sade Uddhav Thackeray i ett tv-sänt tal på fredagen, enligt Reuters.

Thackeray menar att delstatens medborgare tar för lätt på restriktionerna och inte bär munskydd eller undviker icke nödvändigt resande i den utsträckning som behövs.

Om smittspridningen fortsätter i samma takt kommer trycket på sjukvården i Maharashtra bli för stort för att hantera inom två till tre veckor, varnar delstatschefen.

Smittalen har också skjutit i höjden i flera andra delstater, däribland Chhattisgarh, Punjab, Kerala och Tamil Nadu. I landets södra delar har delstaten Karnataka redan stängt gym och infört begränsningar i antalet besökare på biografer, barer och restauranger.

De senaste veckorna har regeringen satsat på att öka vaccinationstempot i landet. Hittills har 4,3 procent av befolkningen vaccinerats med åtminstone en dos, enligt siffror från Our world in data.

Samtidigt har premiärminister Narendra Modi fått kritik för att Indien exporterar doser till andra länder när stora delar av den egna befolkningen fortfarande är oskyddad. I landet finns världens största vaccintillverkare, Serum Institute of India, som räknar med att producera 1,5 miljarder doser under 2021. Över 50 miljoner vaccindoser har hittills exporterats till totalt 75 länder under pandemin.

Efter USA, Brasilien och Mexiko har Indien registrerat flest dödsfall i världen under pandemin. Totalt har 163.400 personer avlidit i landet efter att ha smittats av covid-19. 12,3 miljoner indier har testat positivt för covid-19 under pandemin.