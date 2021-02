Indisk klimataktivist gripen – stödjer bondeprotesterna

Enligt polisen ska Disha Ravi vara delaktig i skapandet av ett dokument som vill uppmärksamma hur indiska bönder drabbas av en reform som regeringen vill införa. New Delhi-polisens specialkommissionär Praveer Ranjan ska enligt BBC ha sagt att ”uppmaningen var att föra ett ekonomiskt, socialt, kulturellt och regionalt krig mot Indien”, om dokumentet. Greta Thunberg rörde upp känslorna när hon i början av februari uttryckte sitt stöd och delade budskapet som Disha Ravi anklagas för att vara upphovsperson till.

Bakgrunden till protesterna är de nya jordbrukslagarna som antogs i september förra året. Lagarna gäller bland annat avreglering, upphandling och försäljning - vilket i förlängningen innebär att de inte längre får garanterade minimipriser för sina produkter, befarar bönderna. Regeringen har inte lyssnat på böndernas krav att dra tillbaka den nya lagen, utan har hittills endast erbjudit att skjuta upp införandet i 18 månader.

– Precis som stora fiskar äter små fiskar kommer stora företag äta upp oss nu, sa Rakesh Vyas, en av bönderna som protesterat i huvudstaden New Delhi, till BBC.

Efter mindre lokala protester förenades bondefackföreningar på Republikens dag den 26 november i en stor traktormarsch i New Delhi. En del av bönderna avvek från den planerade rutt som polisen hade godkänt. Tusentals demonstranter tog sig till Röda fortet, en av stadens mest kända sevärdheter. Röda fortet är också platsen där Indiens premiärminister vanligtvis håller sitt tal till nationen den 26 november, dagen då Indiens grundlag antogs 1950.

Bönderna som avvek från den förutbestämda rutten möttes av hårt motstånd. Polisen sköt tårgas mot demonstranter som klättrade upp på bygganden. En bonde dog under våldsamheterna och runt 1.000 skadades. Även 400 poliser ska ha skadats. Majoriteten av bondeförbunden fördömer våldet och en större marsch som var planerad mot parlamentet i New Delhi den första februari ställdes in.

Bild 1 av 2 Ilska bland regeringsanhängare efter att Greta Thunberg uttryckt sitt stöd för bönderna. Foto: Money Sharma/TT Bild 2 av 2 Även Rihanna har uttryckt sitt stöd för de indiska bönderna. Foto: Money Sharma/TT Bildspel

Samtidigt har de indiska myndigheterna använt en beprövad och effektiv metod för att begränsa möjligheterna till protester. Vid minst tre tillfällen har man stängt internet för de hundratusentals bönder som sedan i slutet av november samlats i utkanterna av huvudstaden.

Som många gånger förr - bland annat i samband med protesterna kring den nya medborgskapslagen 2019 - hävdar myndigheterna att de släcker internet för att upprätthålla den allmänna säkerheten. Sedan 2014, när Narendra Modi blev premiärminister, har internet släckts vid 461 tillfällen i någon del av landet, enligt sajten Internetshutdowns. Med det är man världsledande i nedsläckningar av internet.

Samtidigt ses bondeprotesterna som en av de största kriserna för den hindunationalistiske premiärministern - och många befarar att den indiska regeringen kommer fortsätta på den inslagna vägen för att minska flödet av information och stävja protesterna.

Darshan Pal, en ledare från den samlade bondeförbundsrörelsen, kallar nedstängningarna av internet för ”odemokratiskt.”

– Regeringen vill inte att de verkliga fakta ska nå protesterande jordbrukare, inte heller deras fredliga uppförande att nå världen. De är också rädda för det samordnade arbetet från böndernas fackföreningar över olika protestsidor och försöker stänga av kommunikationsmedel mellan dem, sade Pal i ett uttalande på söndag, enligt CNN.

Läs mer: Gretas stöd för indisk bondeprotest rör upp känslor.